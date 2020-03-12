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    Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek

    23 Mart tarihinde başlayacak uzaktan eğitim kapsamında ilgili platforma erişim esnasında kullanılacak 3GB internet kotası tüm operatörlerden hediye edilecek.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5,3b
    1
    53
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek
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    Bugün yapılan açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise dereceli okullarda 1 hafta boyunca eğitime ara ve sonrasında 1 hafta uzaktan eğitim, üniversitelerde ise 3 hafta eğitime ara kararı verilmişti. Uzakten eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı detaylı bilgiler verdi.

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    Ücretsiz internet hediyesi

    23 Mart tarihinde başlayacak olan uzakten eğitim TRT ve Eba.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak. Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitim için her şeyin hazır olduğunu ve örnek bir sistem hazırladıklarını belirtti. Platformda her kademe ve derece için eğitim materyalleri bulunuyor.

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    Eğitim bilişim ağı kapsamında bütün operatörler ücretsiz 3GB internet kotası da sunacaklar. Yapılan açıklamalardan sadece bu ağın kullanımı esnasında hücresel verinin ücretsiz olacağı anlamı çıkıyor. Standart kullanımda ise kullanıcının standart kotasından düşülecek.

    Bakan Ziya Selçuk önümüzdeki 1 haftalık arada öğrencilerin evlerinde istirahat etmelerini ve kişisel gelişime önem vermelerini istedi. Ayrıca küresel bir salgın söz konusu olduğu için toplum olarak bilinçli hareket etmemiz gerektiğini vurguladı. Yarından itibaren uzaktan eğitim ile ilgili daha detaylı bilgiler verilecek.

    Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek
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    https://www.sondakikaturk.com.tr/gundem/milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-tan-koronavirus-aciklamasi-h172439.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EBÖB 1 hf. en beğenilen
    Eba’nın bağlantısını bile bu kadar güzel paylaşan dh ekibine tebrikler.



    Verilen link tekstil firmasının Web sayfası.



    Eba.com.tr



    DEĞİL



    eba.gov.tr



    OLMALI.
    Eba’nın bağlantısını bile bu kadar güzel paylaşan dh ekibine tebrikler. Verilen link tekstil firmasının Web sayfası. Eba.com...
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    1 Yanıt Yanıtla +49
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    AirSupport (SK ) 1 hf.
    144P ders izler artık öğrenciler.





    720P 45Dk bir ders videosu ortalama 650-700mb bir harcama yapar. Kaç tane ders alıyor bu öğrenciler? En azından sınırsız bandwitch gibi ücretsiz yapabilirlerdi EBA sitesi ve içeriklerini.
    144P ders izler artık öğrenciler. 720P 45Dk bir ders videosu ortalama 650-700mb bir harcama yapar. Kaç tane ders alıyor bu öğrenciler? ...
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    4 Yanıt Yanıtla +32
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    Veronicaa (Eyüp A.) 1 hf. AirSupport
    Zaten mantıklı olan eba.gov.tr'nin internet paketi yokken bile ücretsiz ve sınırsız olması. Ülkede eğitim ve kitaplar ücretsiz ise eğer internet ortamında da ücretsiz ve interneti olan herkes tarafından sınırsız erişilebilir olması lazım.
    Yanıtla +9
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 hf. AirSupport
    600 MB biraz fazla olmuş. 720p24 çözünürlüğünde kabul edilebilir kalitede, ortalama kalitede, bir video kaydı 200MB falan olur. Saati 600 MB'lık videoyu kotan olsa bile adamakıllı izleyemezsin özellikle mobilde. Videodan çok ekranda dönen çarkı izlersin. Ülkede fiber bağlantısı olmayan binlerce baz istasyonu var. Bu bazlardan hizmet almak zorunda olanları da düşünmek lazım.



    Kaldı ki bir evde neredeyse herkeste telefon oluyor. Evde dört telefon olsa 4*3 =12 yapar. İyi rakam. Hayli hayli yeter. Bir de bu pencereden bakın.



    EBA internet paketi yaklaşık bir yıldır olan bir uygulama. Vodafone aboneleri herehangi bir şey yapmadan otomatik olark faydalanırken, Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilirler. Turk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e göndererek EBA paketini alabilir.



    Bu paket Bimcell, POcell vs. sanal operatörler için geçerli değil. Buna dikkat etmek lazım.
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    smart0201 1 hf. AirSupport
    Asim yaptınız diyip nasıl geçirecekler başka
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf. EBÖB
    Kumaşları başarılı gerçekten
    Yanıtla +29
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    boyka06 (Cemal Yazgan) 5 gün
    Verilen internet sadece eba da mı geçerli
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    volkanadana (volkan göçer) 6 gün
    Turkcell 6 GB veriyor simdi baktım



    eba.gov.tr ve EBA mobil uygulamasinda kullanabileceginiz bir ay gecerli 6 GB internet hattiniza yuklendi. Paketinizi 15.04.2020 00:06 tarihine kadar kullanabilirsiniz. EBA yonune gecerli 6 GB internet hakkiniz siz iptal etmediginiz surece 12 ay boyunca yenilenecektir. Detayli bilgi icin www.turkcell.com.tr B002
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    ipli jeton (Adem Gdk) 6 gün
    Sanal operatörleri kapsamıyor.
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    aniceman (an ice man a nice man) 6 gün
    Türk Telekom Sanal Operatörler den mesaj atıldığında kapsam dışı diyor...
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 hf.
    Korkmanıza gerek yok. Bu internet bakanlık ile operatörler arasında imzalanan protokol uyarınca ücretsiz sunuluyor. Her ay hattınıza 3GB eba paketi ücretsiz tanımlanır.
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    iriven 1 hf.
    Turkcell 6GB verecek. 3gb ek olarak.
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    Red Hat Enterprise Linux 1 hf. yeni yorumcu ekrem71
    Ekrem, bu kaçıncı Ekrem?
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    _A_N_I_L_ (ANIL ) 1 hf.
    Vodafone 3GB ı her yön kullanım olarak tanımadı hattıma. Türkcell de kayıt için takip ettim ilk ay ücretsiz tanımladı kötü yanı 12 ay iptal etmediğiniz sürece yenilenir dedi kesin ücretli iptal sms i ni de bulamadım :/
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    Kratos2501 (Fatih Özerkan) 1 hf.
    3GB mı?. Ne yaptılar öyle 10 yıl yetecek internet....
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    5331 kez okundu.
    39 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

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    koronavirüs, 23 mart uzaktan eğitim ve Internet
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