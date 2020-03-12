Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek

Bugün yapılan açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise dereceli okullarda 1 hafta boyunca eğitime ara ve sonrasında 1 hafta uzaktan eğitim, üniversitelerde ise 3 hafta eğitime ara kararı verilmişti. Uzakten eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı detaylı bilgiler verdi.İlginizi Çekebilir Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin
Ücretsiz internet hediyesi
23 Mart tarihinde başlayacak olan uzakten eğitim TRT ve Eba.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak. Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitim için her şeyin hazır olduğunu ve örnek bir sistem hazırladıklarını belirtti. Platformda her kademe ve derece için eğitim materyalleri bulunuyor.
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Eğitim bilişim ağı kapsamında bütün operatörler ücretsiz 3GB internet kotası da sunacaklar. Yapılan açıklamalardan sadece bu ağın kullanımı esnasında hücresel verinin ücretsiz olacağı anlamı çıkıyor. Standart kullanımda ise kullanıcının standart kotasından düşülecek.
Bakan Ziya Selçuk önümüzdeki 1 haftalık arada öğrencilerin evlerinde istirahat etmelerini ve kişisel gelişime önem vermelerini istedi. Ayrıca küresel bir salgın söz konusu olduğu için toplum olarak bilinçli hareket etmemiz gerektiğini vurguladı. Yarından itibaren uzaktan eğitim ile ilgili daha detaylı bilgiler verilecek.
https://www.sondakikaturk.com.tr/gundem/milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-tan-koronavirus-aciklamasi-h172439.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Verilen link tekstil firmasının Web sayfası.
Eba.com.tr
DEĞİL
eba.gov.tr
OLMALI.
720P 45Dk bir ders videosu ortalama 650-700mb bir harcama yapar. Kaç tane ders alıyor bu öğrenciler? En azından sınırsız bandwitch gibi ücretsiz yapabilirlerdi EBA sitesi ve içeriklerini.
Kaldı ki bir evde neredeyse herkeste telefon oluyor. Evde dört telefon olsa 4*3 =12 yapar. İyi rakam. Hayli hayli yeter. Bir de bu pencereden bakın.
EBA internet paketi yaklaşık bir yıldır olan bir uygulama. Vodafone aboneleri herehangi bir şey yapmadan otomatik olark faydalanırken, Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilirler. Turk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e göndererek EBA paketini alabilir.
Bu paket Bimcell, POcell vs. sanal operatörler için geçerli değil. Buna dikkat etmek lazım.