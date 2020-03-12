Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek

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Bugün yapılan açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise dereceli okullarda 1 hafta boyunca eğitime ara ve sonrasında 1 hafta uzaktan eğitim, üniversitelerde ise 3 hafta eğitime ara kararı verilmişti. Uzakten eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı detaylı bilgiler verdi.

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Ücretsiz internet hediyesi

23 Mart tarihinde başlayacak olan uzakten eğitim TRT ve Eba.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak. Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitim için her şeyin hazır olduğunu ve örnek bir sistem hazırladıklarını belirtti. Platformda her kademe ve derece için eğitim materyalleri bulunuyor.

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Eğitim bilişim ağı kapsamında bütün operatörler ücretsiz 3GB internet kotası da sunacaklar. Yapılan açıklamalardan sadece bu ağın kullanımı esnasında hücresel verinin ücretsiz olacağı anlamı çıkıyor. Standart kullanımda ise kullanıcının standart kotasından düşülecek.

Bakan Ziya Selçuk önümüzdeki 1 haftalık arada öğrencilerin evlerinde istirahat etmelerini ve kişisel gelişime önem vermelerini istedi. Ayrıca küresel bir salgın söz konusu olduğu için toplum olarak bilinçli hareket etmemiz gerektiğini vurguladı. Yarından itibaren uzaktan eğitim ile ilgili daha detaylı bilgiler verilecek.

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https://www.sondakikaturk.com.tr/gundem/milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-tan-koronavirus-aciklamasi-h172439.html

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