İnternet tarayıcıları için yeni bir performans ölçüm yazılımı: Browsermark

Opera'nın 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşması, Internet Explorer'ın 9. sürümüyle GPU hızlandırma desteği sunacak olması, Firefox'un pazar payını sürekli arttırması ve Safari'nin popüler Apple cihazları sayesinde hızlı bir şekilde yaygınlaşması, tarayıcılar arası rekabette tansiyonu yükseltiyor. İşte bu durumu fırsat bilen Rightware firması, BrowserMark adını verdiği yeni bir tarayıcı testini kullanıma sundu.
Browsermak ile kullanıcılar mobil ve gömülü sistemlerin tarayıcı performansını ölçebilecek. JavaScript ve Flash ölçümü yapan uygulama görsel, Flash, JavaScript, DOM ve pil testleriyle mobil cihazlardaki tarayıcıların ne ölçüde başarılı olduğunu ortaya koyan test uygulaması, cihaz üreticileri için kurumsal, son kullanıcılar içinse bireysel olmak üzere iki farklı versiyon ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
BrowserMark hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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176053 IE(x64)
375565 IE
580484 Google Chrome
365836 Mozilla Firefox
55185 Galaxy SII
Opera 11.51: 726228
Chrome 14.0.835.163: 603643
Samsung Galaxy S II Android 2.3.3
Default Browser : 55285
Dolphin 6.2 HD : 49943
Opera Mobile 11.10 : 47301
418353
ie 9 ;
291328
gözle bile sayfa geçişlerinde explorer'ın ezikliği görüküyor ortada
452513 Chrome 7.0.517.450
88bin küsür Firefox 3.0.19
ie ölmüş ağlayanı yok
537 616 opera
414 029 google chrome
331 458 safari
248 405 firefox
331 458 safari
248 405 firefox
operayı seviyorum :):) fark ortada galiba,ie yi denemedim ne kadar rezil bi durumdadır kim bilir :D
1. google chrome = 480304
2. opera = 354775
3. firefox = 217140
4. i.explorer = 46817
mozilla: 209562