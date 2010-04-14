İnternet tarayıcıları için yeni bir performans ölçüm yazılımı: Browsermark

Opera'nın 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşması, Internet Explorer'ın 9. sürümüyle GPU hızlandırma desteği sunacak olması, Firefox'un pazar payını sürekli arttırması ve Safari'nin popüler Apple cihazları sayesinde hızlı bir şekilde yaygınlaşması, tarayıcılar arası rekabette tansiyonu yükseltiyor. İşte bu durumu fırsat bilen Rightware firması, BrowserMark adını verdiği yeni bir tarayıcı testini kullanıma sundu.

Browsermak ile kullanıcılar mobil ve gömülü sistemlerin tarayıcı performansını ölçebilecek. JavaScript ve Flash ölçümü yapan uygulama görsel, Flash, JavaScript, DOM ve pil testleriyle mobil cihazlardaki tarayıcıların ne ölçüde başarılı olduğunu ortaya koyan test uygulaması, cihaz üreticileri için kurumsal, son kullanıcılar içinse bireysel olmak üzere iki farklı versiyon ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

BrowserMark hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.