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İnternet tarayıcıları için yeni bir performans ölçüm yazılımı: Browsermark

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,7b
1
19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Opera'nın 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşması, Internet Explorer'ın 9. sürümüyle GPU hızlandırma desteği sunacak olması, Firefox'un pazar payını sürekli arttırması ve Safari'nin popüler Apple cihazları sayesinde hızlı bir şekilde yaygınlaşması, tarayıcılar arası rekabette tansiyonu yükseltiyor. İşte bu durumu fırsat bilen Rightware firması, BrowserMark adını verdiği yeni bir tarayıcı testini kullanıma sundu.

Browsermak ile kullanıcılar mobil ve gömülü sistemlerin tarayıcı performansını ölçebilecek. JavaScript ve Flash ölçümü yapan uygulama görsel, Flash, JavaScript, DOM ve pil testleriyle mobil cihazlardaki tarayıcıların ne ölçüde başarılı olduğunu ortaya koyan test uygulaması, cihaz üreticileri için kurumsal, son kullanıcılar içinse bireysel olmak üzere iki farklı versiyon ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

BrowserMark hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


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-MoDeStUs- 8 yıl
hp touchpad 32 gb - 41787
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Dark Shade 8 yıl
621182 Opera
176053 IE(x64)
375565 IE
580484 Google Chrome
365836 Mozilla Firefox

55185 Galaxy SII
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CWaRRioR 8 yıl
Masaüstü PC

Opera 11.51: 726228

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Chrome 14.0.835.163: 603643

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Samsung Galaxy S II Android 2.3.3

Default Browser : 55285
Dolphin 6.2 HD : 49943
Opera Mobile 11.10 : 47301

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gegirti 8 yıl
chrome 14.0.835.163 m ;
418353

ie 9 ;
291328

gözle bile sayfa geçişlerinde explorer'ın ezikliği görüküyor ortada

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ama=neden 8 yıl
491152 Internet Explorer 9 RC
452513 Chrome 7.0.517.450
88bin küsür Firefox 3.0.19
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Python 8 yıl
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ie ölmüş ağlayanı yok
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fatihcanery 9 yıl
google chrome testini unutmuşum,yeni sıralama
537 616 opera
414 029 google chrome
331 458 safari
248 405 firefox
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fatihcanery 9 yıl
537 616 opera
331 458 safari
248 405 firefox
operayı seviyorum :):) fark ortada galiba,ie yi denemedim ne kadar rezil bi durumdadır kim bilir :D
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CaRLoSuLo 9 yıl
Chrome farkı koyuyo her türlü ama bu testin ne kadar doğru olduğuda tartışılır tabi.
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umtyilmz 9 yıl
Android coşturmuş yalnız haberdeki resimde
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sonsuzuncu 9 yıl
benim sonuçlarım;
1. google chrome = 480304
2. opera = 354775
3. firefox = 217140
4. i.explorer = 46817
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tuzunoglu 9 yıl
pc'de 174275 puan verdi de ipod 3G de sonuç 25865 çıktı.
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Ezio Auditoré 9 yıl
firefox ile 98916 google chrome ile 282572. Chrome fark attı be.
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MÜŞAVİR 9 yıl
ie: 52785
mozilla: 209562
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sakiri 9 yıl
test yaptim 143857 bukadar puan verdi. sira sizde birde bu eksikti s.dk. yarisi gibi bu tarayici testi 3dmark05 de vardi sanki benmi öyle hatirliyorum
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The souls migration 9 yıl
74209 çıktı puan sonucu. yalnız biter bitmez bir daha başlıyor puanlama. bir de bu benim puan niye bu kadar düşük çıktı.
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