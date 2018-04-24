İnternet üzerinden alışverişte lider cep telefonu

ETİD tarafından paylaşılan araştırma verilerine göre, Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında verilen siparişlerin yüzde 82’sinde ödeme yöntemi olarak kredi kartı ve banka kartı tercih edildi. Müşterilerin sadece yüzde 1’lik kısmı 2 veya daha fazla ödeme tipini tercih etti. Kartla ödeme seçeneğini sırasıyla yüzde 10 ile kapıda ödeme, yüzde 7 ile havale, yüzde 1 ile alışveriş kredisi ile ödeme yöntemleri takip etti.
Kartla alışverişte lider cep telefonu
İnternet üzerinden kartla yapılan alışverişlerde cep telefonları başı çekti. Kartlı alışverişlerde en çok tercih edilen cep telefonunun arkasından sırasıyla telefon kılıfları, bebek bezi, kitap, ve temizlik malzemeleri takip etti.
Alışveriş kredisi ile en çok satın alınan ürünlerde yine birinci değişmedi. İlk sırada yer alan cep telefonunu taşınabilir bilgisayar, LCD televizyon, notebook aksesuarları gibi ürünler takip etti. Alışveriş kredisiyle satın alınanlar listesindeki ilk 10 ürünün tamamı teknolojik ürünler oldu.
Tüketici alışveriş kredisine yöneldi
Alışveriş kredisinin son yıllarda bu kadar yaygın olarak kullanılmasının sebebi bankalar ile e-ticaret siteleri arasındaki anlaşmalar olarak görülüyor. Tüketici, anlaşmalı bankalardan anında kredi alarak istediği ürünü alabiliyor. Alışveriş kredisini ihtiyaç kredisi gibi kredilerden ayıran şey ise genellikle satın alınacak ürün tutarında bir tutar belirlenmesi ve ödeme aşamasında dakikalar içerisinde onay alınması olarak biliniyor.
https://aa.com.tr/tr/ekonomi/alisveris-kredisi-ile-en-cok-cep-telefonu-satin-alindi/1126546 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çünkü karşılaştırma sitelerinde bulduğunuz düşük fiyatları fiziksel mağazalarda bulmak pek mümkün olmuyor.
Kıyafette kalıp sorunları olmasa örneğin 44 numara bir ayakkabı tüm markalarda aynı kalıba sahip olsa onu da internetten alırım, çünkü
giyim mağazaları da bizi iyi kazıklıyor. Ama malesef internet mağazaları giyim konusunda bana güven vermiyor, bedeninize olmazsa iade vs. kargoyla uğraşmak lazım
o da bana daha zor geliyor. Elektronikte ise iade internette daha kolay, birçok firma koşulsuz sorunsuz iade alıyor. Örnek olarak Vatan bilgisayara bir ürünü
kutudan ayıplı çıksa bile iade etmeniz gerçekten çok zor, yok servise gönderelim yok hediye çeki verelim şeklinde mırın kırın ediyorlar.
Hepsiburada kendi sattığı ürünlerde bana hiçbir sorun çıkarmadı. Elektronik mağaza zincirlerinin bir bir batması belki de bu yüzden.