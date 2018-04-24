İnternet üzerinden alışverişte lider cep telefonu

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Türkiye’de internet üzerinden yapılan alışverişler her geçen gün artıyor. Yapılan bu alışverişlerde birden farklı ödeme yöntemi kullanılıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği de (ETİD) bu ödeme yöntemleriyle ilgili bir araştırma yaparak internetten alışverişlerde en çok hangi ödeme yönteminin kullanıldığını ve hangi ürünlerin satın alındığını gözler önüne serdi.

ETİD tarafından paylaşılan araştırma verilerine göre, Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında verilen siparişlerin yüzde 82’sinde ödeme yöntemi olarak kredi kartı ve banka kartı tercih edildi. Müşterilerin sadece yüzde 1’lik kısmı 2 veya daha fazla ödeme tipini tercih etti. Kartla ödeme seçeneğini sırasıyla yüzde 10 ile kapıda ödeme, yüzde 7 ile havale, yüzde 1 ile alışveriş kredisi ile ödeme yöntemleri takip etti.

Kartla alışverişte lider cep telefonu

İnternet üzerinden kartla yapılan alışverişlerde cep telefonları başı çekti. Kartlı alışverişlerde en çok tercih edilen cep telefonunun arkasından sırasıyla telefon kılıfları, bebek bezi, kitap, ve temizlik malzemeleri takip etti.

Alışveriş kredisi ile en çok satın alınan ürünlerde yine birinci değişmedi. İlk sırada yer alan cep telefonunu taşınabilir bilgisayar, LCD televizyon, notebook aksesuarları gibi ürünler takip etti. Alışveriş kredisiyle satın alınanlar listesindeki ilk 10 ürünün tamamı teknolojik ürünler oldu.

Tüketici alışveriş kredisine yöneldi

Alışveriş kredisinin son yıllarda bu kadar yaygın olarak kullanılmasının sebebi bankalar ile e-ticaret siteleri arasındaki anlaşmalar olarak görülüyor. Tüketici, anlaşmalı bankalardan anında kredi alarak istediği ürünü alabiliyor. Alışveriş kredisini ihtiyaç kredisi gibi kredilerden ayıran şey ise genellikle satın alınacak ürün tutarında bir tutar belirlenmesi ve ödeme aşamasında dakikalar içerisinde onay alınması olarak biliniyor.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/alisveris-kredisi-ile-en-cok-cep-telefonu-satin-alindi/1126546