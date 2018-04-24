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İnternet üzerinden alışverişte lider cep telefonu

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği tarafından yapılan araştırma sonucunda internet üzerinden yapılan alışverişlerde en çok kullanılan ödeme yöntemi ve en çok satılan ürünler belirlendi.
1 yıl
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Diğer
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İnternet üzerinden alışverişte lider cep telefonu
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Türkiye’de internet üzerinden yapılan alışverişler her geçen gün artıyor. Yapılan bu alışverişlerde birden farklı ödeme yöntemi kullanılıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği de (ETİD) bu ödeme yöntemleriyle ilgili bir araştırma yaparak internetten alışverişlerde en çok hangi ödeme yönteminin kullanıldığını ve hangi ürünlerin satın alındığını gözler önüne serdi.

ETİD tarafından paylaşılan araştırma verilerine göre, Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında verilen siparişlerin yüzde 82’sinde ödeme yöntemi olarak kredi kartı ve banka kartı tercih edildi. Müşterilerin sadece yüzde 1’lik kısmı 2 veya daha fazla ödeme tipini tercih etti. Kartla ödeme seçeneğini sırasıyla yüzde 10 ile kapıda ödeme, yüzde 7 ile havale, yüzde 1 ile alışveriş kredisi ile ödeme yöntemleri takip etti.

Kartla alışverişte lider cep telefonu

İnternet üzerinden kartla yapılan alışverişlerde cep telefonları başı çekti. Kartlı alışverişlerde en çok tercih edilen cep telefonunun arkasından sırasıyla telefon kılıfları, bebek bezi, kitap, ve temizlik malzemeleri takip etti.

Alışveriş kredisi ile en çok satın alınan ürünlerde yine birinci değişmedi. İlk sırada yer alan cep telefonunu taşınabilir bilgisayar, LCD televizyon, notebook aksesuarları gibi ürünler takip etti. Alışveriş kredisiyle satın alınanlar listesindeki ilk 10 ürünün tamamı teknolojik ürünler oldu.

Tüketici alışveriş kredisine yöneldi 

Alışveriş kredisinin son yıllarda bu kadar yaygın olarak kullanılmasının sebebi bankalar ile e-ticaret siteleri arasındaki anlaşmalar olarak görülüyor. Tüketici, anlaşmalı bankalardan anında kredi alarak istediği ürünü alabiliyor. Alışveriş kredisini ihtiyaç kredisi gibi kredilerden ayıran şey ise genellikle satın alınacak ürün tutarında bir tutar belirlenmesi ve ödeme aşamasında dakikalar içerisinde onay alınması olarak biliniyor.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/alisveris-kredisi-ile-en-cok-cep-telefonu-satin-alindi/1126546 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pro-üye 1 yıl en beğenilen
Kredi kartında taksiti kaldırıp milleti alışveriş kredisi ile faiz ödemeye muhtaç etmek çok kötü.
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10ff 1 yıl
maymunun gözü açıldı. kan emici esnaftan çektiği yeter artık insanlarin.
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Guest-C192699FC 1 yıl
Küçük esnafa çok yüklenmişiniz ama koca koca şirketlerin klüplerin vergi borcu vs hep affedilirken bu adamlar vergisini ödüyor e tabi onlarda halk kazıklıyor.
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DH Misafiri 1 yıl
eyyy faizzz lobisiiiii
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zero fear 1 yıl
Mağazadan bakıp internetten almak yada direk mağazadan almak telefonu en iyisi. İkisinde de problem yaşamadım.
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astegon 1 yıl
Cep telefonlarına ilgi devam ediyor. Çok enteresan. Yurt dışında bu kadar aşırı bir ilgi yok.
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Umutcan 1 yıl
Ufak tefek ucuz dönüştürücüler, kıyafet ıvır zıvır dışında herşeyi, özellikle de elektroniği internetten alıyorum. Mağazalara hiç bakmıyorum bile.
Çünkü karşılaştırma sitelerinde bulduğunuz düşük fiyatları fiziksel mağazalarda bulmak pek mümkün olmuyor.
Kıyafette kalıp sorunları olmasa örneğin 44 numara bir ayakkabı tüm markalarda aynı kalıba sahip olsa onu da internetten alırım, çünkü
giyim mağazaları da bizi iyi kazıklıyor. Ama malesef internet mağazaları giyim konusunda bana güven vermiyor, bedeninize olmazsa iade vs. kargoyla uğraşmak lazım
o da bana daha zor geliyor. Elektronikte ise iade internette daha kolay, birçok firma koşulsuz sorunsuz iade alıyor. Örnek olarak Vatan bilgisayara bir ürünü
kutudan ayıplı çıksa bile iade etmeniz gerçekten çok zor, yok servise gönderelim yok hediye çeki verelim şeklinde mırın kırın ediyorlar.
Hepsiburada kendi sattığı ürünlerde bana hiçbir sorun çıkarmadı. Elektronik mağaza zincirlerinin bir bir batması belki de bu yüzden.
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pro-üye 1 yıl en beğenilen
Kredi kartında taksiti kaldırıp milleti alışveriş kredisi ile faiz ödemeye muhtaç etmek çok kötü.
1 Yanıt Yanıtla +20
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brshr 1 yıl pro-üye
Amaç aslında alış verişi azaltmaktı ama olmadı. Özellikle telefon satışlarında operatörler taksitli satış yapabilirlerdi ama onlar da uyanık olduğu için banka faizine paralel taksitlendirmeler yaptılar. Üstüne hat indirimlerini de kaldırıyorlar. Böyle olunca faiz ile almak daha mantıklı oluyor. İki seçenek var al faiz öde, alma elindeki ile yetin.
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XuQa 1 yıl
Esnafların %99'u ...
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10ff 1 yıl
maymunun gözü açıldı. kan emici esnaftan çektiği yeter artık insanlarin.
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