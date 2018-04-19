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CHP'den "internet sansürü" raporu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından "İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu: Türkiye’nin Sansürle İmtihanı" başlığıyla sansür uygulamalarıyla ilgili bir rapor hazırlandı.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından  "İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu: Türkiye’nin Sansürle İmtihanı" başlığıyla sansür uygulamalarıyla ilgili bir rapor hazırlandı.


CHP Basın Birimi tarafından hazırlanan 19 sayfalık raporda, Türkiye’de internete erişim hakkı ve internete erişim özgürlüğü konularında yaşanan sorunlar ele alınıyor. Ağ tarafsızlığı, interneti yavaşlatma uygulamaları ve fiber altyapı sorunları da ele alınan diğer konular arasında.

Raporda öne çıkan başlıklar

Bilgi ve teknoloji üretimine yatırım ile kalkınma

"Türkiye, bugün hapsolduğu orta gelir tuzağını ancak bilgi ve teknoloji üretimine yaptığı yatırım ile aşabilir. Türkiye'nin bugün acil ihtiyacı olan katma değerli üretimi artıracak dijital teknolojiyle uyumlu bir kalkınma modelidir."

Erişim engelleme ihbarları

"Erişim engellemelerine ilişkin vatandaşlardan gelen ihbarların yüzde 70.77’si müstehcenlik, yüzde 21.53’ü fuhuş, yüzde 0,06’sı Atatürk aleyhine suçlar, yüzde 2.46’sı çocukların cinsel istismarı, yüzde 4,98’i kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yüzde 0,04’ü intihara yönlendirme, yüzde 0.14’ü sağlık için tehlikeli madde temini, yüzde 0.03’ü uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma kategorilerinde."

Kişisel gizliliğin kısıtlanması

"2017 resmi verilerine göre Facebook’taki 712 içeriğe şahsiyet hakkı ihlalleri, kişisel gizlilik, Atatürk’e hakaret ve denetime tabi ürünlerin yetkisiz satışını içeren bir dizi suç kapsamında 5651 sayılı kanun uyarınca kısıtlandı."

Siber suçlarla mücadele

"İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ‘Basın Açıklamaları ve Tekzipler’ alt başlığı altında yürütülen operasyonlara ilişkin haftalık olarak yayınlanan verilere bakıldığında, 1 Ocak-9 Nisan 2018 tarihleri arasında 10 bin 250 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığı, 3 bin 679 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı görüldü."

İnterneti yavaşlatma yoluyla dolaylı sansür

"Son dönemde sıklıkla uygulanan bir diğer sansür yöntemi ise ‘throttling’ yani ‘bant genişliğini daraltma’. Türkçe’de ‘boğma’ anlamına gelen ‘throttling’ belirli bir IP’deki sunuculara erişimin teknik olarak daraltılması, dolayısıyla bu IP’lerden servis veren sunuculara ulaşılamaması şeklinde tarif ediliyor. ‘Throttling’ yöntemi ile belli bir siteye erişim kotası sınırlandırılırken; o siteye erişebileceklerin sayısına sınırlandırma getiriliyor, bant genişliği daraltılıyor. Böylece erişim bağlantı yokmuşçasına yavaşlıyor."

Raporun genelinde sansür uygulamalarının yasa dışı bir şekilde uygulandığı ve bireysel özgürlüğün kısıtlandığına vurgu yapıldı. Raporun tamamına haber kaynağındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Düzeltme: DH uygulamasından gönderilen bildirimde hatalı olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimi" yerine "yerel seçim" ifadesi hatalı olarak kullanılmıştır. Bunun için özür diliyoruz.

https://www.chp.org.tr/Haberler/43/chp-bitemden-sansur-raporu-70323.aspx Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Sen porno sitelerini engellersin ama Johnny Sins yine de gelir ve Youtube trendlerde 1 numara olur.
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0quz28 1 yıl sosisvesalam
konu ile ne alakası var bu yazdığının anlayamadım adamlar güzelce sitelerin %kaçı neden yasaklanıyor neden bazıları haksız şekilde yasaklanıyor diye güzel bir istatistik sunmuşlar ne var bunda ?
konu ile ne alakası var bu yazdığının anlayamadım adamlar güzelce sitelerin %kaçı neden yasaklanıyor neden bazıları haksız şekilde yasaklanıyor diye güzel bir ...
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IFollowYou 1 yıl benhuraxu
Haha aynen AKP'yi güzel özetlemişsin
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zaq999 11 ay
yurtdışı çıkışları zaten boğazlanmış durumda 25 üstü net kulan varsa kendi görebilir
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zaq999 11 ay
up
bu filtreler yasaklar hız düşürmeler akk dns takibi vs vs internetin azına ş...yor pinglerde artış oyunlarda anlık paket kayıpları vs vs.
beyinlerinde sansür var beyine erişemiyor bunu yapanlar.
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DH Misafiri 1 yıl
porno sitelerin çoğu engellendi. vpn ile bile giriş yapılamıyor.. paramız yok diye hiç bi kız evlenmiyor benle. bari pornoma dokunmayın
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sametsale 1 yıl
Youtube bu sene engellenecek
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sarge61 1 yıl
İnternete yapılan sansürler bir anlamda da halkın hangi sitelere girip giremeyeceğini seçebilecek beyine sahip olmadığını itiraf etmektir. Adamlar boşuna demiyor eğitim arttıkça oylarımız düşüyor diye...
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Guest-C192699FC 1 yıl
28 şubat oldu sonra muhafazakarlar iktidar oldu porno siteleri kapatıldı tecavüz arttı dns falan demeyin daha dns değiştirmeyi bilmeyrn bir sürü insan var ki vpne hiç girrmicem sonuç olarak yasaklar halk tarafından tepki görüyor. Yasak getirilecekse zehirli ürünlere getirsinler palm yağı nişasta şurubu koruyucu içerikli katkı maddeleri sigara kullanan biriyim ama sigaraya karşı yasak gelse sesimi çıkartmam. Devlet yasakları konumunu güçlendirmek için değil vatandaşın menfaatine kullanmalı unutmamalı ki bürokrasi kemalist ideolojinin elindeydi yıllar yılı şimdi herşey değişti bu baskının bir sonucu eğer vazgeçilmezse iktidara şuan bir alternatif liberal bir parti olmasada ileride doğacak ve iktidardan edecektir bunlar kehanet değil .
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mokinto 1 yıl
Benim yorumum partiden bağımsız şu şekilde: Çocuğu olan bir baba olarak internet kontrolü muhakkak gerekli.
Öbür taraftan para vererek ve aile tavsiyesi(PA) ile elemesini yaptığım Netflix vs üzerindeki(vegisel kısım hariç) denetlemeleri, Movie max de Hangout 3 de diş hekimine yapılan meme implantı veya içki ve sigaraya yapılan buzlamaları.
Wikipedia veya geçmişte youtube gibi kanallarda link yerine tüm sistemin bloklanması gibi uygulamaları onaylamıyorum.
Bu arada sosyal medya nefret söylemleri diyeceğim ama bu biraz toplum ruh yapısıyla da ilgili, donanım haberde bile var.
Kısaca legal ile illegal arasındaki sınırı politik olarak ve koyar işin uzmanları , eğitmenleri veya bilim insanlarına bırakmazsan ,dünyada işte bilmem kaçıncı sırada yer alırsın.
Gece gece yazdım. Biraz dağınık oldu kusura bakmayın.
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RevengeRain 1 yıl
Bu arada h*nta* diye bir kategori var bilen bilir. (Japon animasyonu)
Ve bunlar bu kategorileri nereden biliyorsa h*nta* sitelerini de yasaklamışlar.Normalde firefox kullanırım ama bunun için opera da kurulu.

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mementopolis 1 yıl
Chp bile kotayi kaldiramiyor :D baslarim sansürüne .D
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