CHP'den "internet sansürü" raporu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından "İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu: Türkiye’nin Sansürle İmtihanı" başlığıyla sansür uygulamalarıyla ilgili bir rapor hazırlandı.



CHP Basın Birimi tarafından hazırlanan 19 sayfalık raporda, Türkiye’de internete erişim hakkı ve internete erişim özgürlüğü konularında yaşanan sorunlar ele alınıyor. Ağ tarafsızlığı, interneti yavaşlatma uygulamaları ve fiber altyapı sorunları da ele alınan diğer konular arasında.

Raporda öne çıkan başlıklar

Bilgi ve teknoloji üretimine yatırım ile kalkınma

"Türkiye, bugün hapsolduğu orta gelir tuzağını ancak bilgi ve teknoloji üretimine yaptığı yatırım ile aşabilir. Türkiye'nin bugün acil ihtiyacı olan katma değerli üretimi artıracak dijital teknolojiyle uyumlu bir kalkınma modelidir."

Erişim engelleme ihbarları

"Erişim engellemelerine ilişkin vatandaşlardan gelen ihbarların yüzde 70.77’si müstehcenlik, yüzde 21.53’ü fuhuş, yüzde 0,06’sı Atatürk aleyhine suçlar, yüzde 2.46’sı çocukların cinsel istismarı, yüzde 4,98’i kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yüzde 0,04’ü intihara yönlendirme, yüzde 0.14’ü sağlık için tehlikeli madde temini, yüzde 0.03’ü uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma kategorilerinde."

Kişisel gizliliğin kısıtlanması

"2017 resmi verilerine göre Facebook’taki 712 içeriğe şahsiyet hakkı ihlalleri, kişisel gizlilik, Atatürk’e hakaret ve denetime tabi ürünlerin yetkisiz satışını içeren bir dizi suç kapsamında 5651 sayılı kanun uyarınca kısıtlandı."

Siber suçlarla mücadele

"İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ‘Basın Açıklamaları ve Tekzipler’ alt başlığı altında yürütülen operasyonlara ilişkin haftalık olarak yayınlanan verilere bakıldığında, 1 Ocak-9 Nisan 2018 tarihleri arasında 10 bin 250 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığı, 3 bin 679 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı görüldü."

İnterneti yavaşlatma yoluyla dolaylı sansür

"Son dönemde sıklıkla uygulanan bir diğer sansür yöntemi ise ‘throttling’ yani ‘bant genişliğini daraltma’. Türkçe’de ‘boğma’ anlamına gelen ‘throttling’ belirli bir IP’deki sunuculara erişimin teknik olarak daraltılması, dolayısıyla bu IP’lerden servis veren sunuculara ulaşılamaması şeklinde tarif ediliyor. ‘Throttling’ yöntemi ile belli bir siteye erişim kotası sınırlandırılırken; o siteye erişebileceklerin sayısına sınırlandırma getiriliyor, bant genişliği daraltılıyor. Böylece erişim bağlantı yokmuşçasına yavaşlıyor."

Raporun genelinde sansür uygulamalarının yasa dışı bir şekilde uygulandığı ve bireysel özgürlüğün kısıtlandığına vurgu yapıldı. Raporun tamamına haber kaynağındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Düzeltme: DH uygulamasından gönderilen bildirimde hatalı olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimi" yerine "yerel seçim" ifadesi hatalı olarak kullanılmıştır. Bunun için özür diliyoruz.

https://www.chp.org.tr/Haberler/43/chp-bitemden-sansur-raporu-70323.aspx