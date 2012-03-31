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İnternete sızan görseller Google'ın 5GB'lık bulut depolama çözümünü ortaya çıkardı

7 yıl
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27
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın hali hazırdaki bulut bilişim hizmetlerinden ayrı olarak Google Drive adıyla depolama hizmeti vermeye başlayacağı bir süredir konuşuluyor. Detayları tam olarak bilinmese de internete sızan bir ekran görüntüsü hazırlıkların son aşamaya geldiğini gösteriyor.

Talkandroid istesi tarafından sızdırılan görsele göre 2GB kapasite sunacağı söylenen Google Drive limiti 5GB'a çıkarmış. Kaydolan her kullanıcı bu limite sahip olacak. Yayın tarihi olarak ise 16 Nisan işaret ediliyor.

Hizmet uygulama şeklinde masaüstü, dizüstü, tablet ve akıllı telefon platformlarına kurulabilecek ve istediğiniz yerden erişim sağlanabilecek. Bir platformdan düzenlediğiniz belgeler güncel haliyle tüm platformlardan erişilebilecek. Web üzerinden ise drive.google.com adresi erişilebilir olacak. Döküman hizmetinin de Google Drive ile senkronize olarak çalışacağı görülüyor.

Dropbox, SugarSync gibi hizmetler belirli bir limite kadar ücretsiz depolama alanı sunarken ek alanı ise ücret karşılığında sağlıyor. Google'ın da aynı şekilde bir fiyatlandırma yapacağı tahmin ediliyor.

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Húrin 7 yıl en beğenilen
android özgürlüğü 5 gb ile sınırlı kaldı . microsoft bile 25 gb ücretsiz veriyor wpli telefonu olan herkese .
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Batuist 7 yıl
5GB güzel bir rakam.. ttnet 1GB veriyor artık kimse kullanmaz google varken.. en azından google kadar yer vermesi lazım.. adamlar hiç pazarlama yapmayı bilmiyorlar. zamanında 5GB yapmış olsalardı zaten kullanan kullanmaya başlardı ve bir diğerine geçmeside o kadar kolay olmazdı.. işte beyin lazım ama yok bunlarda... anca nasıl daha fazla söğüşleriz diye oturup nohut kadar beyinlerini zorluyorlar ama nohut mohut iyi işe yarıyor... kapanan hattın otomatik olarak açılmasından bile para alıyorlar.. yeterki para almaya bahane olsun şubeye girerken bile yakında jeton atıp girersek hiç şaşırmıcam...
5GB güzel bir rakam.. ttnet 1GB veriyor artık kimse kullanmaz google varken.. en azından google kadar yer vermesi lazım.. adamlar hiç pazarlama yapmayı bilmiyor...
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Bl00dyHell 7 yıl
Çıkar çıkmaz Dropbox yerine kullanmaya başlarım
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
Elenhaire
android özgürlüğü 5 gb ile sınırlı kaldı . microsoft bile 25 gb ücretsiz veriyor wpli telefonu olan herkese .

25 gb veriyor ama dosya başı limit yok. En azından dropbox'ta böyle. Google Drive üzerinde dosya başı limitleme olmazsa çok tutacağına eminim.
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zulu123 7 yıl
5GB da kapasite mi allah aşkına? jumbofiles.com/... adresinden ücretsiz 500 GB bulut depolama hizmeti alabilirsiniz. Tek dosya limiti de 1GB. Daha ne olsun?
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Virinom 7 yıl
OverClocK1ng
Valla bana özel 100Gb falan vermesi lazım. Her şeyim Google. Tüm servislerini kullanıyorum. Google+ ta da aktifim. Talk da sürekli kullanıyorum ve bir sürü arkadaşımla skype yerine Talk ile konuşuyorum. Hızlı ve iyi. Hangout da kullanmaya başladım. Mailim zaten 6 senelik falan.Bu arada Google Dünyayı esir alacak gibi fikirlere katılmıyorum. Googlea bakın. Çalışanlarına bile iş yerinde özel dinlenme yerleri yapıyor. Google bu Dünyanın daha iyi olması için çalışıyor. Tabi ki para da kazanacak. Kazansın. Helali hoş olsun.

Kesinlikle Katılıyorum
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TeamAnimus 7 yıl
dropbox'ın yeni yeni düzenli kullanımına başlanırken google'ın böyle bi servis çıkarması çok büyük darbe olur. fakat dropbox rekabeti artırır, limiti 10gb'a felan çıkartırsa bundan en iyi yararlanan biz oluruz :)
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Mthan 7 yıl
Google'a bu sefer de bilgisayardaki dosyaları kaptıracağız, cep numaramızdan ev adresimize girdiğimiz tüm sitelere kadar ellerinde hayrını görsünler, hükümetlerle birlikte...
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neruda 7 yıl
box.com daki 50gb alan otomatik sync yapmıyor. o açıdan 50 gb olmasının bir anlamı kalmıyor. google bence güzel bir çalışma yapacak yine..
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Silent Guardian 7 yıl
Cloud bana göre zaten yavaş bir teknoloji(Upload,download vs.)Ufak dosyalar için iyi ama kalkıpta 200-300 MB dosyayı upload edemem ben.Özelliklede Türkiye şartlarında vakit kaybı.3-4 MB'lık dosyalar için ideal.Onun içinde 5 GB yeterli bana.Dropbox 2 GB veriyor yarısı bile dolu değil şuan.
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OverClocK1ng 7 yıl
LG bir kampanya yapmıştı. Hatta halen devam da ediyor. Box.com dan 5 Gb Free üyelik alıyorsunuz.

Sonra bir apk dosyası var. Onu Android bir cihazda açıp kuruyorsunuz.

Daha sonra o programı açıp onun üzerinden box.com a giriş yaptığınız zaman o program, sizin cihazınızın markasını Box.com a LG gibi gösteriyor ve sizin 5Gb olan hesabınızı ömür boyu kullanma hakkına sahip olduğunuz 50 Gb a yükseltiyor.

Ben yaptım ve şu an box.com da 50Gb alanım var.
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lagionaire 7 yıl
Operatör internet paketlerinin bu fiyatlarda seyrettiği bı zamnda neyleyim bulutu...
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OverClocK1ng 7 yıl
Valla bana özel 100Gb falan vermesi lazım. Her şeyim Google. Tüm servislerini kullanıyorum. Google+ ta da aktifim. Talk da sürekli kullanıyorum ve bir sürü arkadaşımla skype yerine Talk ile konuşuyorum. Hızlı ve iyi. Hangout da kullanmaya başladım. Mailim zaten 6 senelik falan.
Bu arada Google Dünyayı esir alacak gibi fikirlere katılmıyorum. Google'a bakın. Çalışanlarına bile iş yerinde özel dinlenme yerleri yapıyor. Google bu Dünyanın daha iyi olması için çalışıyor. Tabi ki para da kazanacak. Kazansın. Helal'i hoş olsun.
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DH Misafiri 7 yıl
umarım android telefon/cihazları bu 5gb lık hesabımıza rehatça yedeklıyebılırız.
zaten cok rom değiştiriliyor vs bu yolla rahat etmiş olur kullanıcılar
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Asusmania 7 yıl
Google dünyayı esir alıcak bu gidişle
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ezimuse 7 yıl
Elenhaire
android özgürlüğü 5 gb ile sınırlı kaldı . microsoft bile 25 gb ücretsiz veriyor wpli telefonu olan herkese .

Kullanan yok ki 50gb verse nolacak :)
Şuan dropbox da 5gb alanım var ancak dolacak diye rahatca kullanamıyorum google ile ortaklaşa kullanırsam iyi olur :D
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