İnternete sızan görseller Google'ın 5GB'lık bulut depolama çözümünü ortaya çıkardı

Google'ın hali hazırdaki bulut bilişim hizmetlerinden ayrı olarak Google Drive adıyla depolama hizmeti vermeye başlayacağı bir süredir konuşuluyor. Detayları tam olarak bilinmese de internete sızan bir ekran görüntüsü hazırlıkların son aşamaya geldiğini gösteriyor.





Talkandroid istesi tarafından sızdırılan görsele göre 2GB kapasite sunacağı söylenen Google Drive limiti 5GB'a çıkarmış. Kaydolan her kullanıcı bu limite sahip olacak. Yayın tarihi olarak ise 16 Nisan işaret ediliyor.





Hizmet uygulama şeklinde masaüstü, dizüstü, tablet ve akıllı telefon platformlarına kurulabilecek ve istediğiniz yerden erişim sağlanabilecek. Bir platformdan düzenlediğiniz belgeler güncel haliyle tüm platformlardan erişilebilecek. Web üzerinden ise drive.google.com adresi erişilebilir olacak. Döküman hizmetinin de Google Drive ile senkronize olarak çalışacağı görülüyor.





Dropbox, SugarSync gibi hizmetler belirli bir limite kadar ücretsiz depolama alanı sunarken ek alanı ise ücret karşılığında sağlıyor. Google'ın da aynı şekilde bir fiyatlandırma yapacağı tahmin ediliyor.