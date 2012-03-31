İnternete sızan görseller Google'ın 5GB'lık bulut depolama çözümünü ortaya çıkardı

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Google'ın hali hazırdaki bulut bilişim hizmetlerinden ayrı olarak Google Drive adıyla depolama hizmeti vermeye başlayacağı bir süredir konuşuluyor. Detayları tam olarak bilinmese de internete sızan bir ekran görüntüsü hazırlıkların son aşamaya geldiğini gösteriyor.
Talkandroid istesi tarafından sızdırılan görsele göre 2GB kapasite sunacağı söylenen Google Drive limiti 5GB'a çıkarmış. Kaydolan her kullanıcı bu limite sahip olacak. Yayın tarihi olarak ise 16 Nisan işaret ediliyor.
Hizmet uygulama şeklinde masaüstü, dizüstü, tablet ve akıllı telefon platformlarına kurulabilecek ve istediğiniz yerden erişim sağlanabilecek. Bir platformdan düzenlediğiniz belgeler güncel haliyle tüm platformlardan erişilebilecek. Web üzerinden ise drive.google.com adresi erişilebilir olacak. Döküman hizmetinin de Google Drive ile senkronize olarak çalışacağı görülüyor.
Dropbox, SugarSync gibi hizmetler belirli bir limite kadar ücretsiz depolama alanı sunarken ek alanı ise ücret karşılığında sağlıyor. Google'ın da aynı şekilde bir fiyatlandırma yapacağı tahmin ediliyor.
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25 gb veriyor ama dosya başı limit yok. En azından dropbox'ta böyle. Google Drive üzerinde dosya başı limitleme olmazsa çok tutacağına eminim.
Kesinlikle Katılıyorum
Sonra bir apk dosyası var. Onu Android bir cihazda açıp kuruyorsunuz.
Daha sonra o programı açıp onun üzerinden box.com a giriş yaptığınız zaman o program, sizin cihazınızın markasını Box.com a LG gibi gösteriyor ve sizin 5Gb olan hesabınızı ömür boyu kullanma hakkına sahip olduğunuz 50 Gb a yükseltiyor.
Ben yaptım ve şu an box.com da 50Gb alanım var.
Bu arada Google Dünyayı esir alacak gibi fikirlere katılmıyorum. Google'a bakın. Çalışanlarına bile iş yerinde özel dinlenme yerleri yapıyor. Google bu Dünyanın daha iyi olması için çalışıyor. Tabi ki para da kazanacak. Kazansın. Helal'i hoş olsun.
zaten cok rom değiştiriliyor vs bu yolla rahat etmiş olur kullanıcılar
Kullanan yok ki 50gb verse nolacak :)
Şuan dropbox da 5gb alanım var ancak dolacak diye rahatca kullanamıyorum google ile ortaklaşa kullanırsam iyi olur :D
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