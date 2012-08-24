İnternetin 10 yılı bilgi grafiği halinde yayınlandı

10 yıl öncesine kadar erişilmesi zor ve lüks bir alan olarak görülen internet, bugün günlük hayatta olmazsa olmazlar arasındaki yerini aldı.





Bestedsites tarafından hazırlanan internetin son 10 yılı önemli değişimleri gözler önüne seriyor.





2002 yılında 569 milyon olan internet kullanıcı sayısı dünya nüfusunun yüzde 9.1'ine denk geliyordu. Takvimler 2012'yi gösterdiğinde ise sayı 2.27 milyar oldu ve dünya nüfusunun yüzde 33'ünü kapsama alanına aldı.





2002 yılında günde ortalama 46 dakika internete ayrılırken, bu süre şimdi 4 saat. 2002 yılında 3 milyon internet sitesi yayın hayatını sürdürürken, 2012'ye geldiğimizde sayı 555 milyon oldu ve halen artmaya devam ediyor.





İnternet tarayıcısı olarak 2002 yılında kullanıcıların yüzde 95'i Internet Explorer kullanırken, 2012 yılında IE yüzde 39, Chrome yüzde 28, Firefox yüzde 25 kullanıma sahip oldu.





2002 yılında en çok aranan kelimelerin başında Avril Lavigne, Eminem, Shakira, Spiderman gelirken, 2012 yılında Steve Jobs, Google+, iPhone 5, Adele, Pinterest, Rebecca Black geliyor.





Dial-up bağlantının yaygın olduğu 2002 yılında 56k modemle bir şarkı 12.5 dakikada inerken, şimdi 18 saniyede iniyor. Sayfa yükleme hızları 2002 yılında ortalama 16 saniyeyken, şimdi 6 saniye.





Sosyal ağlar bakımından 2002 yılında popüler olan Friendster'in 3 milyon kullanıcı bulunuyordu. Şimdi Facebook 900 milyon kullanıcıya hitap ediyor.





Dönemin pek çok büyük firması dijital çağa ayak uyduramadığı için iflasa sürüklendi. 2002 yılında 5.5 milyar dolar geliri olan video satış portalı Blockbuster, 150 milyon dolar gelire sahip Netflix'i satın almayı istememişti. Şimdi Netflix 3.2 milyar dolar gelire sahip ve Blockbuster iflas ederek satıldı.





2002 yılında 1250 kitap mağazasına sahip olan kitabevi devi Borders, dijital kitap çağını yakalayamayınca iflas etti. Onun yerini şimdi Amazon ve Barnes&Noble aldı.





2002 yılında 200 mağazası bulunan Tower Records müzik şirketi, dijital müzik trendine yetişemeyince iflastan kurtulamadı.





İnternet dünyası hız kesmeden büyümeye devam ediyor önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak trendleri yakalayamayan firmalar için de benzer grafikler görebiliriz.