Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnternetten fotoğraf ve gif animasyon toplama uygulaması Pickle, iPad için de yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
474
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İnternetten fotoğraf ve gif animasyon toplama uygulaması Pickle, iPad için de yayınladı
Kullanıcılara farklı internet siteleri üzerinden fotoğraf ve gif kopyalama imkanı veren Pickle uygulaması, iPhone / iPod Touch sonrası iPad için de kullanıma sunuldu.
Bir kere çalıştırıldıktan sonra iOS işletim sistemine sahip cihazların dahili internet tarayıcısıyla uyumlu olarak çalışabilen Pickle, farklı siteler üzerinde bulunan hareketli ya da hareketsiz görselleri basit bir kopyalama hareketi ile kendi içerisine dahil edebiliyor. iPad için geliştirilen versiyonu da basit bir ara yüzle gelen ve fotoğrafları kategorilere ayırabilen uygulama, ayrıca belirlenen internet adresleri üzerinde yer alan bütün görselleri de tek bir dokunma ile depolayabiliyor. Bütün bu fotoğrafları Dropbox bulut depolama servisi üzerinde yedekleyebilen Pickle, aynı zamanda çekilen ekran görüntülerini de kayıt altına alabiliyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Pickle uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/pickle-smart-clipper-web-image/id721031814?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MSI Radeon R9 280X ekran kartı video inceleme "AMD Radeon R9 280X test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim