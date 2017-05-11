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İnternetten korsan film yayanların interneti 6 ay yavaşlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre internetten film veya dizi indirenler değil bunları Torrent gibi programlar aracılığıyla yayanlar cezalandırılacak.
2 yıl
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167
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, korsan film ve dizilerin paylaşılmasına yönelik internet yavaşlatma cezası verilmesi yer alıyor. İnternet üzerinden korsan film indirip izleyenlere yönelik cezai bir yaptırım ise henüz söz konusu değil.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan yasa taslağında iki önemli tedbir planı var. Buna göre internetten film veya dizi indirip izleyenlerin değil, bunları farklı mecralarda paylaşarak yayanların interneti yavaşlatılacak. Yani şu an için internet abonelerinin film indirmeleri veya izlemelerine uygulanacak herhangi bir cezai yaptırım söz konusu değil.

Korsan paylaşım yapanlar iki kez uyarılacak

Yasa taslağının yürürlüğe girmesiyle kurulması planlanan "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" korsan paylaşım yapan bireysel internet abonelerini "iki kez" uyaracak. Tüm bunlara rağmen kişi eylemine devam ederse internet hızı 6 aya kadar yavaşlatılabilecek.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın Berlin'deki gizemli ofisi bulundu"
İki kez uyarı prensibinin uygulama nedeni ise korsan film yayan kişinin internet abonesinden farklı bir kişi olma ihtimali. Böylece uyarı alan abone gerekli tedbirleri alarak kendi internet bağlantısı üzerinden korsan paylaşım yapılmasını engelleyerek cezai yaptırımdan kurtulabilecek.
Öte yandan telif hakkı ihlali yapan web sitelerine erişimin engellenmesine yönelik bir düzenleme de söz konusu. Bu bağlamda eserleri izinsiz kullanılan hak sahipleri uyar-kaldır yöntemiyle ilgili web sitesini doğrudan uyarabileceği gibi savcılık kanalıyla da talebini iletebilecek. Henüz vizyona girmemiş filmlerin korsan sitelere düşmesi durumunda yapımcı firma bu uyarı prosedürünü atlayarak savcılıktan bir an önce ilgili siteye erişimin engellenmesini talep edebilecek.

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BJK 2 yıl en beğenilen
Sen git önce elektriği kaçak kullananlardan parasını al da, ondan sonra internete gelirsin. Yıllardır kaçak kullananların parasını namuslu vatandaşa ödettiğiniz yetmedi. [\&o]
Sen git önce elektriği kaçak kullananlardan parasını al da, ondan sonra internete gelirsin. Yıllardır kaçak kullananların parasını namuslu vatandaşa ödettiğini...
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biktimmk 2 yıl
bunların hala halka çalıştığını sananlar var =)
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Kotaless 2 yıl
Sanki 100/100 simetrik internetimiz var. 0.8 mbps ile upload yapıyorduk zaten.
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worldwidewild 1 yıl
bu projenin kaynagı korsan cd ciler artık iş yapamadıklarından bu şekilde
internete kazma vurup halk onlara dönsün diye düşünmüşler (bu bir trol espridir anlamayanlar cıkar diye yazdım)



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eyoruk 1 yıl
Ne olacak bu iş ? Yine gündemden düşüverdi.
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Ketsue 1 yıl eyoruk
eyoruk
Ne olacak bu iş ? Yine gündemden düşüverdi.

Ülkenin daha önemli sorunları var şuan.Herkes refah içinde olur.En düşük gelir 7.000 TL falan olur o zaman korsan kullanana yaptırım uygularsın.
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ratch 1 yıl
Tüm filmleri ucuza bulabilceğimiz bir düzen gelsin o zaman.
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Ketsue 2 yıl
Yeni gelişme var mı ?
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Jeopol 2 yıl
Ulkedeki hukuksuzlugun aynasi olmus bu haber.
Adamlar hirsizi tespit edebiliyor ama yaotigi sadece hirsiza hizli hizli calma yavas cal demek.
Ne diyelim. It iti isirmazmis.
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Mr. Cheritto 2 yıl Kartal Göz
Hacı bizim türk milletine laf dinletemezsin özgür iradeliyiz HACIIII....
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DH Misafiri 2 yıl
Abi adam gibi internet olsa netflix kullanırız o da yok...
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DH Misafiri 2 yıl
Geç bile kalındı, adamlar eve kağıt bile gönderiyorlar korsan içerikler konusunda. Bizdeki bu kadar serbestliğin bir gün biteceği belli artık.
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DH Misafiri 2 yıl
Torrent indirirken istemsiz yapılan upload da sayılacak mı?
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DH Misafiri 2 yıl
insanlar ekmek parasını film satın almak için harcamak istemiyor. bir kaç lira ise film tabi parası verilir o kadar pahalıyken satın almaya yönlendirmesi ülkeden çıkacak paradır bu buna dikkat etmek lazım. çünkü çoğu film yurt dışı kaynaklı dolayısıyla büyük para gitme durumuda var . bu film sitelerin bu kadar üstüne gitmeleri tam bir saçmalık bu açıdan
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