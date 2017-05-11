İnternetten korsan film yayanların interneti 6 ay yavaşlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca telif haklarına yönelik hazırlanan yasa taslağında, korsan film ve dizilerin paylaşılmasına yönelik internet yavaşlatma cezası verilmesi yer alıyor. İnternet üzerinden korsan film indirip izleyenlere yönelik cezai bir yaptırım ise henüz söz konusu değil.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan yasa taslağında iki önemli tedbir planı var. Buna göre internetten film veya dizi indirip izleyenlerin değil, bunları farklı mecralarda paylaşarak yayanların interneti yavaşlatılacak. Yani şu an için internet abonelerinin film indirmeleri veya izlemelerine uygulanacak herhangi bir cezai yaptırım söz konusu değil.

Korsan paylaşım yapanlar iki kez uyarılacak

Yasa taslağının yürürlüğe girmesiyle kurulması planlanan "Dijital Telif Hakkı İhlalleriyle Mücadele Merkezleri" korsan paylaşım yapan bireysel internet abonelerini "iki kez" uyaracak. Tüm bunlara rağmen kişi eylemine devam ederse internet hızı 6 aya kadar yavaşlatılabilecek.

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İki kez uyarı prensibinin uygulama nedeni ise korsan film yayan kişinin internet abonesinden farklı bir kişi olma ihtimali. Böylece uyarı alan abone gerekli tedbirleri alarak kendi internet bağlantısı üzerinden korsan paylaşım yapılmasını engelleyerek cezai yaptırımdan kurtulabilecek.

Öte yandan telif hakkı ihlali yapan web sitelerine erişimin engellenmesine yönelik bir düzenleme de söz konusu. Bu bağlamda eserleri izinsiz kullanılan hak sahipleri uyar-kaldır yöntemiyle ilgili web sitesini doğrudan uyarabileceği gibi savcılık kanalıyla da talebini iletebilecek. Henüz vizyona girmemiş filmlerin korsan sitelere düşmesi durumunda yapımcı firma bu uyarı prosedürünü atlayarak savcılıktan bir an önce ilgili siteye erişimin engellenmesini talep edebilecek.