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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13 için Instagram artık karanlık moda sahip oldu

    Android sürümünde betayla kullanıcılara ulaşan Instagram'ın karanlık mod özelliği, iOS 13 kullanıcılarına stabil sürümde sunuldu. Özellik tıpkı diğer sistemdeki gibi özel bir ayara sahip değil.
    3 gün
    2,8b
    1
    23
    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13 için Instagram artık karanlık moda sahip oldu
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    iPhone uygulamasını güncelleyen Instagram, artık iOS 13 çalıştıran cihazlarda sistem geneli karanşık moda uyum sağlıyor. Özellikle geceleri gözleri rahatlatacak bu özellik, Instagram gibi parlak uygulamalarda son derece gerekli.

    Karanlık mod her ne kadar güzel olsa da, tıpkı Android için olduğu gibi iOS sürümünde de uygulama içerisinde karanlık moda herhangi bir geçiş bulunmuyor. Sistem geneli karanlık moda uyum sağlayan Instagram, rakiplerinden bu konuda bir tık geride.

    Ayrıca Bkz. "Facebook uygulaması Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geçti"

    Her zaman için daha çok seçeneğin daha iyi olduğu zamanımızda güncellemeye ulaşmak isteyenler App Store’a giderek Instagram’ı güncelleyebilirler. 



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    canavan06 3 gün en beğenilen
    Donanım haberin mobil sitesi de karanlık moda geçse artık
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    Portraitclub 2 gün
    Çok iyi oldu. Uzun zamandır bekliyordum karanlık modu değişiklik iyidir
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    tolg... 2 gün
    iPhone’a güncellemeyle gelen güzel bir özellik varsa oda kestirme uygulamasıdır...
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    HackYemeFuckYeah 3 gün
    Instagram bugünkü güncellemesiyle Android'de karanlık moda kavuştu
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    _turbo_ 3 gün
    Darisi DH nin basina, bakalim I stagramda DH Karanlik Moda gecti diye haber edecekmi?
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    h065 3 gün
    Koca facebook simsiyah arkaplana tam beyaz tonda font kullanmış. Arkadaş biraz özenin be koyu moda. Koyu temayı yanlış anlamışlar.
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    Start Again 3 gün yeni yorumcu
    Dark Mode yeni trend.
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    Felurian 3 gün
    İos sistemi ve Instagram uygulaması güncel en son sürümde ama karanlık mod yok hala bende ?
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    Sanal Bellek 3 gün Felurian
    Bende de aynı durum.
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    Deswaaa 3 gün Felurian
    Hocam iphone karanlık moda al instagram otomatik karanlık moda geçiyor zaten 😂😂
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    Neeo 3 gün
    iPhone 6'yı kullanasım gelmiyor artık😒
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    sankii 3 gün
    Ne işe yarıyor bu karanlık mod gece gözü mü yormuyor?
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    BeRaTR 3 gün
    Android kullananlar yowp ile senelerdir kullanıyor
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    Deswaaa 3 gün BeRaTR
    Her apple haberleri altında varsınız be arkadaş bi bitmediniz senelerdir beta olarak kullanıyorsunuz haklısın
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