iOS 13 için Instagram artık karanlık moda sahip oldu

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iPhone uygulamasını güncelleyen Instagram, artık iOS 13 çalıştıran cihazlarda sistem geneli karanşık moda uyum sağlıyor. Özellikle geceleri gözleri rahatlatacak bu özellik, Instagram gibi parlak uygulamalarda son derece gerekli.

Karanlık mod her ne kadar güzel olsa da, tıpkı Android için olduğu gibi iOS sürümünde de uygulama içerisinde karanlık moda herhangi bir geçiş bulunmuyor. Sistem geneli karanlık moda uyum sağlayan Instagram, rakiplerinden bu konuda bir tık geride.

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Her zaman için daha çok seçeneğin daha iyi olduğu zamanımızda güncellemeye ulaşmak isteyenler App Store’a giderek Instagram’ı güncelleyebilirler.