Facebook uygulaması Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geçti

Facebook, Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geride bıraktı. Şimdiye kadar bu barajı sadece Google Play, Google Haritalar, Google Drive gibi Android cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelen Google uygulamaları aşabilmişti.

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Facebook, Google uygulamaları dışında 5 milyar kilometre taşına ulaşan ilk uygulama oldu. Sosyal medya platformu beş yıl önce de 1 milyar indirme sayısını geride bırakmış ve yine bunu başaran ilk uygulama (Google dışında) olma başarısı göstermişti.

Üreticilerle yapılan anlaşmanın payı da var

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana

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Yüksek indirme sayısı şüphesiz ki Facebook'unbağlı ancak bunda şirketin Huawei, LG, Xiaomi gibi birçok akıllı telefon üreticisi ile yaptığıpayı da var. Zira Facebook uygulaması bu markaların cihazlarındaolarak geliyor.