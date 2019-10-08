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    Facebook uygulaması Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geçti

    Facebook uygulaması, Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Daha önce bu barajı sadece Google uygulamaları aşabilmişti.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Facebook, Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geride bıraktı. Şimdiye kadar bu barajı sadece Google Play, Google Haritalar, Google Drive gibi Android cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelen Google uygulamaları aşabilmişti.
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    Facebook, Google uygulamaları dışında 5 milyar kilometre taşına ulaşan ilk uygulama oldu. Sosyal medya platformu beş yıl önce de 1 milyar indirme sayısını geride bırakmış ve yine bunu başaran ilk uygulama (Google dışında) olma başarısı göstermişti.

    Üreticilerle yapılan anlaşmanın payı da var

    Yüksek indirme sayısı şüphesiz ki Facebook'un popülaritesine bağlı ancak bunda şirketin Huawei, LG, Xiaomi gibi birçok akıllı telefon üreticisi ile yaptığı anlaşmanın payı da var. Zira Facebook uygulaması bu markaların cihazlarında önceden yüklü olarak geliyor.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Amd64x2 3 gün
    Hiç bir zaman o 5 milyar kişinin içinde olmadığım için mutluyum ama görebilir miyim bilemem gidişat(blockchain) herkesi eninde sonunda bu sistemin bir parçası yapacak, nasıl şu anda yazılımda eko sistemler varsa ekonomi de o yöne gidiyor, ilk adımı libra ile facebook attı devamı mutlaka gelecektir ve evet ekmek almak için herhangi bir platforma mecbur kalacağımız günler gelecek.
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    ceo-tr 3 gün
    normal. her formattan sonra kuruluyor.
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