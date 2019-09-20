iOS 13’ün gizli yenilikleri

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iOS 13 güncellemesi dün akşam saatlerinde yayınlandı. Apple, güncelleme ile gelen yenilikleri uygulama notlarında ve web sitesinde açıkladı ancak açıklanmayan bazı yenilikler de söz konusu. Dünkü haberimizde iOS 13'ün büyük yeniliklerini sizlere aktarmıştık. Bu haberimizde ise gözden kaçması muhtemel yeni özellikleri bir araya getirdik.

Ayrıca Bkz. "iOS 13 çıktı, şimdi indirin!"

İyileştirilmiş Pil Şarjı

Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı menüsüne eklenen bu özellik ile birlikte pilin eskime hızı yavaşlayacak. Bu özellik aktifken telefonu şarj ettiğinizde, yüzde 80’e doluluğa ulaşınca elektriği kesiyor.

Rehberde kayıtlı olmayan aramaları sessize alma

Ayarlar > Telefon menüsü içerisine ‘Bilinmeyen Arayanları Sessize Al’ seçeneği eklendi. Bu seçeneği aktif ettiğiniz zaman, rehberde kayıtlı olmayan ya da son aramalar listesinde bulunmayan numaralardan gelen çağrılar sessize alınıyor.

Tam sayfa ekran görüntüsü alma

Pek çok Android telefonda bulunan tam sayfa ekran görüntüsü alma özelliği kısmen de olsa iOS 13 ile birlikte Apple cihazlara geldi. Safari uygulamasında bir web sitesi açıkken ekran görüntüsü alınca karşınıza çıkan ‘Tam Sayfa’ seçeneği ile ekranı kaydırarak uzunlamasına ekran görüntüsü kaydedebilirsiniz. Tam Sayfa ekran görüntüsü alma özelliği yalnızca Safari, Pages, Numbers, Keynot, Mail ve Apple Maps uygulamalarında çalışıyor

iPhone XR için 3D Touch seçenekleri

iPhone XR ve iPhone 11 serisi telefonlarda 3D Touch özelliği bulunmuyor. Bu özelik bulunmadığı için iPhone XR kullanıcıları bazı seçeneklere erişemiyordu. Örneğin ana ekrandayken uygulama simgelerine hafif baskı yapınca gelen kısayol araçlarına iPhone XR’de erişilemiyordu. iOS 13 ile birlikte bu eksiklik giderilmiş. Normalde 3D Touch ile baskı uygulayınca açılan seçenekler, iPhone XR ve iPhone 11 modellerinde ekrana kısa süreliğine basılı tutunca geliyor.

PS4 ve Xbox kontrolcü desteği

iOS 13 ile birlikte PS4 ve Xbox One kontrolcünüzü iPhone ve iPad’de kullanabileceksiniz. Başta Apple Arcade oyunları olmak üzere pek çok oyunda kontrolcü desteği bulunuyor. PS4 kontrolcüsünü iOS cihazınıza bağlamak için kontrolcü kapalıyken PS logosu ve share düğmesine basılı tutun. Işık yanıp sönmeye başladıktan sonra iOS cihazınızın Bluetooth ayarları sayfasına giderek Dualshock 4’e bağlanın. Listede gözükmüyorsa, kontrolcünün konsola bağlı olmadığından emin olun.

Düşük Veri Modu

Bu özellik sayesinde uygulamaların internet tüketimi azaltılır ve mobil veri paketinizden tasarruf yapmanız sağlanır. Ayarlar > Hücresel > Seçenekler menüsünden aktif edebilirsiniz.

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Zip desteği

iOS 13 ile birlikte Dosyalar uygulamasına zip ve tar desteği ekleniyor. Dosya ve klasörlere basılı tuttuğunuzda karşınıza gelen ‘Sıkıştır’ seçeneği ile zip dosyası oluşturabilirsiniz.

3 Parmakla Geri al – Kes – Kopyala Yapıştır

Herhangi bir uygulamada klavyeden bir şey yazarken ekrana 3 parmağınızla bir kez dokunduğunuzda geri alma, ileri alma, kesme ve kopyalama işlemlerinizi kolaylaştıracak bir araç penceresi açılıyor.

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Abonelik hatırlatıcı

Herhangi bir uygulama için App Store üzerinden abonelik başlattıysanız, bu uygulamayı cihazınızdan kaldırırken, devam etmekte olan bir aboneliğiniz olduğuna dair uyarı mesajı veriyor.