Apple iOS 14.2 güncellemesinin Beta 2 versiyonunu yayınladı. Geliştiriciler içi yayınlanan iOS 14.2 Beta 2 sürümüyle birlikte işletim sistemine yakında eklenecek emojiler de ilk kez kullanıma sunulmuş oldu. Yeni emojiler, iOS 14.2 güncellemesinin final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Bu emojiler aynı şekilde iPadOS 14.2 ve diğer Apple işletim sistemlerine de gelecek.

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iOS 14.2 ile birlikte işletim sisteminin emoji kütüphanesi Unicode 13.0’a yükseliyor ancak Unicode 13.1 geçen hafta tanıtılmıştı. Unicode 13.1’in yeni yeni emojiler gelecek yıl iOS işletim sistemine eklenecek gibi görünüyor.

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iOS 14.2 ile gelen yeni emojiler arasında gülerken ağlayan surat, lezzetli anlamına gelen el işareti, damatlık giyen kadın, gelinlik giyen erkek, çaydanlık, sinek, panda, kova, üç cinsiyet simgesi, sihir, dolma biber ve daha pek çok yeni emoji geliyor.

iOS 14.2 final sürümünün Ekim ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bu güncellemeyi yükleyen tüm kullanıcılar Unicode 13.0 kütüphanesinin yeni emojilerini kullanabilecek.

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