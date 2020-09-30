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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.2 ile gelen yeni emojiler

    iOS 14.2 Beta 2 güncellemesi yayınlandı ve iOS 14.2 güncellemesiyle gelecek yeni emojiler, Beta kullanıcılarına sunuldu. iOS 14.2 final sürümünün yayınlanmasıyla herkesin kullanımına sunulacak.
    4 sa.
    974
    13
    4
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iOS 14.2 ile gelen yeni emojiler

    Apple iOS 14.2 güncellemesinin Beta 2 versiyonunu yayınladı. Geliştiriciler içi yayınlanan iOS 14.2 Beta 2 sürümüyle birlikte işletim sistemine yakında eklenecek emojiler de ilk kez kullanıma sunulmuş oldu. Yeni emojiler, iOS 14.2 güncellemesinin final sürümünün yayınlanmasıyla birlikte tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Bu emojiler aynı şekilde iPadOS 14.2 ve diğer Apple işletim sistemlerine de gelecek.

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    iOS 14.2 ile birlikte işletim sisteminin emoji kütüphanesi Unicode 13.0’a yükseliyor ancak Unicode 13.1 geçen hafta tanıtılmıştı. Unicode 13.1’in yeni yeni emojiler gelecek yıl iOS işletim sistemine eklenecek gibi görünüyor.

    iOS 14.2 ile gelen yeni emojiler
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    iOS 14.2 ile gelen yeni emojiler arasında gülerken ağlayan surat, lezzetli anlamına gelen el işareti, damatlık giyen kadın, gelinlik giyen erkek, çaydanlık, sinek, panda, kova, üç cinsiyet simgesi, sihir, dolma biber ve daha pek çok yeni emoji geliyor.

    iOS 14.2 final sürümünün Ekim ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Bu güncellemeyi yükleyen tüm kullanıcılar Unicode 13.0 kütüphanesinin yeni emojilerini kullanabilecek.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    6s 3 sa. (düzenlendi)
    O lezzeti ifade eden el işareti "bir sus da beni dinle" anlamında daha çok kullanılır söyleyeyim.
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    Blasterreal 3 sa.
    dalak yokmu dalak oda çok kullanılır bizde
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    Portraitclub 3 sa.
    Biz Türk’lerin en çok kullanacağı şey böbrek emojisi. Akciğer ile kalp bize gelmez. Böbreği bıraktık, böbrek avına çıktık, ödemeği böbrek ile yaptım. Böbrek lazım yani
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    Aazam 3 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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