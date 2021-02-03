iOS 14.5 ile cihazlara PS5 ve Xbox Series kontrolcüsü desteği gelecek

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Sony'nin ve Microsoft'un yeni nesil konsolları birkaç ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte de bildiğiniz gibi artık mobil cihazlar da taşınabilir bir konsolun gücü ile aynı oranda güce sahip. Durumlar böyle olunca da kontrolcü desteği kaçınılmaz oluyor. The Verge'ün haberine göre iOS kullancıları için yakın zamanda güzel bir destek geliyor.

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The Verge'ün haberine göre iOS'in 14.5 güncellemesi ile birlikte iOS cihazlara yeni nesil konsolların kontrolcülerinin desteği eklenecek. Aktarılana göre şu anda iOS 14.5 beta sürümü bazı kullanıcılara açılmış durumda ve yeniliklere bakıldığında PlayStation 5'in DualSense kontrolcüsünün ve Xbox Series kontrolcüsünün desteği eklendiği görülüyor. Ne yazık ki şu anda iOS 14.5 için bir yayın tarihi bilinmiyor.

Bu haber Xbox kullanıcıları için veya Xbox kontrolcüsünü tercih edenler için gayet güzel bir haber ancak PlayStation 5 kontrolcüsü için yeteri kadar güzel bir haber olmayabilir. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'te dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşları özelliği bulunuyor. Bu özelliğin iOS cihazlarda olup olmayacağı henüz belli değil.

Son olarak Android cihazların bir süredir her iki kontrolcüyü de desteklediğini hatırlatalım.

https://www.gamesradar.com/ps5-dualsense-and-xbox-series-x-controllers-get-support-in-the-new-ios-update/

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