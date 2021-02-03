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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS4 ve PS5'in ne kadar sattığı açıklandı: PS4 satışları 115 milyonu geçti

    Sony'nin geçtiğimiz nesil konsolu PlaySation 4 ve yeni nesil konsolu PlayStation 5'in ne kadar sattığı açıklandı. Ayrıca PlaySattion özel oyunu Miles Morales'in de satış sayısı açıklandı.
    03 Şubat 2021, 11:31 (2 hf.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    PS4 ve PS5'in ne kadar sattığı açıklandı: PS4 satışları 115 milyonu geçti
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    Sony, geçtiğimiz saatlerde son iki oyun konsolu için bazı istatistikler paylaştı. 2020 mali yılının üçüncü çeyreğindeki verilerini paylaşan Sony, bu şekilde PlayStation 4'ün şu ana kadar ne kadar sattığını ve PlayStation 5'in ne kadar sattığını öğrenmemizi sağladı.

    Ayrıca Bkz. "Sony, PS5'te oyun içi zorluğu otomatik değiştirecek bir sistemin patentini aldı"

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    Yapılan açıklamaya göre 12 Kasım 2020 tarihinde çıkışını yapan PlayStation 5, 2020 yılı içerisinde 4.5 milyon adet satış yaptı. 31 Mart 2021'e kadar da PlayStation 5'in 7.6 milyon adet satışa ulaşacağı düşünülüyor.

    Veriler yalnızca PlayStation 5 için değil, PlayStation 4'ün satış sayıları da açıklandı. 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde PlayStation 4, 1.4 milyon adet satarak toplamda 115 milyon adeti geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde PlayStation 4.6 milyon adet satmıştı. Gördüğünüz gibi bariz bir düşüş var ancak bunun sebebi elbette PlaySation 5'in çıkışı. 

    31 Aralık 2020 itibarıyla ise PlayStation Plus'ın 47.4 milyon abonesi bulunuyor. 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları toplamda 103.7 milyon adet satış yaptı. Bu satışların 18.4 milyonu ise PlayStation'ın birinci parti oyunlarına ait.

    Son olarak PlayStation 4 ve 5 için özel olarak çıkış yapan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in de aynı dönemde, yani 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde 4.1 milyon adet sattığı açıklandı.



    Kaynakça https://www.gematsu.com/2021/02/ps5-shipped-4-5-million-units-in-2020-ps4-shipments-top-115-million https://www.gematsu.com/2021/02/marvels-spider-man-miles-morales-sold-4-1-million-units-in-2020 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    türkiyede bile o kadar insan yok !
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ps4 daha mantıklı
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 i bu fiyatlarda alamam fakat ps4 alma niyetim var.
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    barabarabarbara 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ps4 ün ne zaman üretilmesi durur bilgisi olan var mı
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    Yürüyen Hoparlör 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    PS4 halen çok yeterli bir konsol.PS5 için iyi bir tv niz ve iyi bir oyun bütçeniz gerekiyor.
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    oly1786 (caner nebi) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mayıs ayında PSN plus 41 milyondu, kabaca ayda 1 milyon Psn plus abonesi kazanıyorlar. 1 çeyrekte 18,4 miyon birinci parti oyun , yıllık kabaca 75 milyon eder, sadece bu iki kalem "darphane" anlamına geliyor.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    PC alt yapısını kullanırsan işte böyle üretip satamazsın.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    PC altyapısıyla konsolun satamamasının ne alakası var yahu! Ayrıca satamadığını nereden çıkardınız? Gayet de satıyorlar. Nesil bitti, doygunluk safhası çoktan geçildi, adamlar halen daha eski nesil konsolu bu sayıda satabiliyor. Bu bir başarıdır.
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