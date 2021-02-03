PS4 ve PS5'in ne kadar sattığı açıklandı: PS4 satışları 115 milyonu geçti

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Sony, geçtiğimiz saatlerde son iki oyun konsolu için bazı istatistikler paylaştı. 2020 mali yılının üçüncü çeyreğindeki verilerini paylaşan Sony, bu şekilde PlayStation 4'ün şu ana kadar ne kadar sattığını ve PlayStation 5'in ne kadar sattığını öğrenmemizi sağladı.

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Yapılan açıklamaya göre 12 Kasım 2020 tarihinde çıkışını yapan PlayStation 5, 2020 yılı içerisinde 4.5 milyon adet satış yaptı. 31 Mart 2021'e kadar da PlayStation 5'in 7.6 milyon adet satışa ulaşacağı düşünülüyor.

Veriler yalnızca PlayStation 5 için değil, PlayStation 4'ün satış sayıları da açıklandı. 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde PlayStation 4, 1.4 milyon adet satarak toplamda 115 milyon adeti geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde PlayStation 4.6 milyon adet satmıştı. Gördüğünüz gibi bariz bir düşüş var ancak bunun sebebi elbette PlaySation 5'in çıkışı.

31 Aralık 2020 itibarıyla ise PlayStation Plus'ın 47.4 milyon abonesi bulunuyor. 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları toplamda 103.7 milyon adet satış yaptı. Bu satışların 18.4 milyonu ise PlayStation'ın birinci parti oyunlarına ait.

Son olarak PlayStation 4 ve 5 için özel olarak çıkış yapan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in de aynı dönemde, yani 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde 4.1 milyon adet sattığı açıklandı.

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