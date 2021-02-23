iOS 14 App Clips verileri geliştiricilerin erişimine açılıyor

Apple’ın iOS 14 sürümü ile birlikte sunduğu ve Android işletim sisteminin Instant Apps çözümüne çok benzeyen App Clips adındaki anlık uygulama çalıştırma özelliği geliştiricilerin de erişimine açılıyor.

App Clips neler sunuyor?

Bugün uygulama mağazalarında milyarlarca kez uygulamalar indiriliyor ancak kullanıcıların indirmeden uygulamayı denemek istediği de bir gerçek. Google buna yönelik olarak Android işletim sisteminde Instant Apps adında bir çözüm kullanıyor. Uyumlu uygulamalar indirmeye gerek olmadan kullanılabiliyor ve böylece nasıl çalıştığına dair bir fikir elde edilebiliyor.

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Apple’ın iOS 14 ile kullanıma sunduğu App Clips özelliği de uygulamayı indirmeden anlık olarak kullanma mantığına dayanıyor. Bununla birlikte kullanıcılar bu küçük parça içerisinde belirli işlemleri yerine getirebiliyor ve hatta Apple Pay kullanarak kahve ücretini ödeyebiliyor. İsterse ilgili uygulamayı indirebiliyor. App Clips etiket olarak, QR kodu olarak veya link olarak sunulabiliyor.

App Clips bir süredir analizlerden bağımsız çalışıyordu. Bu haftadan itibaren App Clips kullanım verileri App Store Connect üzerinden geliştiricilere sunulacak. Geliştiriciler kliplerin görüntüleme sayısını, oturum hatalarını, indirme sayılarını görebilecek ve kullanıcıların etkileşim analizini yapabilecek.

Görüntüleme sayısı App Clips kartının gösterimi ile başlıyor. İndirme sayıları ise kart üzerindeki tuşa basılması ile başlıyor. Kullanıcı kart üzerinde linke tıklayarak uygulamayı indirirse analiz ilgili karta veriliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/23/developers-can-now-access-app-clips-analytics-data-in-app-store-connect

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