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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 App Clips verileri geliştiricilerin erişimine açılıyor

    Uygulamaları indirmeden kullanma imkanı sunan App Clips kartlarının analiz verileri geliştiricilere açılıyor. App Store Connect üzerinden geliştiriciler verilere erişebilecek.
    23 Şubat 2021, 15:00 (31 dk.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 14 App Clips verileri geliştiricilerin erişimine açılıyor

    Apple’ın iOS 14 sürümü ile birlikte sunduğu ve Android işletim sisteminin Instant Apps çözümüne çok benzeyen App Clips adındaki anlık uygulama çalıştırma özelliği geliştiricilerin de erişimine açılıyor.

    App Clips neler sunuyor?

    Bugün uygulama mağazalarında milyarlarca kez uygulamalar indiriliyor ancak kullanıcıların indirmeden uygulamayı denemek istediği de bir gerçek. Google buna yönelik olarak Android işletim sisteminde Instant Apps adında bir çözüm kullanıyor. Uyumlu uygulamalar indirmeye gerek olmadan kullanılabiliyor ve böylece nasıl çalıştığına dair bir fikir elde edilebiliyor.

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    Apple’ın iOS 14 ile kullanıma sunduğu App Clips özelliği de uygulamayı indirmeden anlık olarak kullanma mantığına dayanıyor. Bununla birlikte kullanıcılar bu küçük parça içerisinde belirli işlemleri yerine getirebiliyor ve hatta Apple Pay kullanarak kahve ücretini ödeyebiliyor. İsterse ilgili uygulamayı indirebiliyor. App Clips etiket olarak, QR kodu olarak veya link olarak sunulabiliyor.

    App Clips bir süredir analizlerden bağımsız çalışıyordu. Bu haftadan itibaren App Clips kullanım verileri App Store Connect üzerinden geliştiricilere sunulacak. Geliştiriciler kliplerin görüntüleme sayısını, oturum hatalarını, indirme sayılarını görebilecek ve kullanıcıların etkileşim analizini yapabilecek.

    Görüntüleme sayısı App Clips kartının gösterimi ile başlıyor. İndirme sayıları ise kart üzerindeki tuşa basılması ile başlıyor. Kullanıcı kart üzerinde linke tıklayarak uygulamayı indirirse analiz ilgili karta veriliyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/23/developers-can-now-access-app-clips-analytics-data-in-app-store-connect Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 1 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 21 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 22 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 22 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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