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    iOS 14 özelliği, kullanıcı Instagram'da gezinirken uygulamanın kameraya eriştiğini tespit etti

    iOS 14 beta sürümüne sahip kullanıcılar, Instagram'da gezinirken uygulamanın kameraya eriştiğine dair 'kamera açık' simgesini gördüklerini belirttiler.
    3 sa.
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    iOS / O...
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 özelliği, kullanıcı Instagram'da gezinirken uygulamanın kameraya eriştiğini tespit etti
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    Beklenmedik uygulama davranışını bildiren iOS 14 Beta özelliği son olarak, bazı kullanıcılar Instagram'ı kullanırken fotoğraf veya video çekmeden yalnızca ana sayfa akışı arasında gezinirken yeşil 'kamera açık' göstergesini gördüğünü bildirdi.

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    Ayrıca Bkz. "Oppo, 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla A72 5G'yi piyasaya sürdü"

    Aynı iOS 14 özelliği daha önce TikTok, LinkedIn, Reddit ve bazı uygulamaların Apple cihazlarda panoya eriştiklerini tespit etmişti.

    'Simge görülüyor ancak kameraya erişimimiz yok'

    Instagram, kameraya yalnızca kullanıcının komutuyla erişildiğini ve yakın zamanda bildirilen davranışın bir hata olduğu belirtiyor. Hata, uygulamanın yerleşik kamerası kullanılmadığında yanlışlıkla kullanıldığını göstermesine neden oluyor.

    Bir Instagram sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Kameranıza yalnızca, örneğin bizden akıştan kameraya geçmenizi istediğimizde erişiyoruz. iOS 14'ün beta sürümünde, bazı kişilerin kamerayı kullanmadığı zamanlarda kullandığını belirten bir hata bulduk ve düzeltiyoruz. Bu durumlarda kameranıza erişmiyoruz ve şimdiye kadar hiçbir içerik kaydedilmedi.“ ifadelerine yer verdi.



    https://www.theverge.com/2020/7/25/21338151/instagram-bug-camera-privacy-ios14-apple Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    clarq26 (Emre Bayram) 3 sa. en beğenilen
    kim bilir dus alırken acılan müzik eşliğinden neler cekmiştir de bizim haberimiz yok işte
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 2 sa.
    Hatırlıyor musunuz dizüstü pcnin kamerasına etiket yapıştırırdık. Mikrafonunu bile kapatanlar vardı. Artık telefonda da o moda geçmek lazım 😷
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa.
    her anını günde 215468 tane storyle gösteren tayfa için problem yok zaten, geçen biri ''gerdekten 5dk öncesi enerji topluyoruzz <3'' diye story atmıştı. sıyırdı millet instagramla sdjksjhfjsld
    her anını günde 215468 tane storyle gösteren tayfa için problem yok zaten, geçen biri ''gerdekten 5dk öncesi enerji topluyoruzz
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    mesadunal1 (Mahmud Esad ÜNAL) 1 sa. (düzenlendi)
    Ana ekranda yanlışlıkla sola kaydırdığınızda kameranın zaten açık olduğunu fark ediyorduk zaten
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    TUFFGONG (Furkan ) 1 sa.
    Pop-up kamera 0 sıkıntı
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    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa.
    her anını günde 215468 tane storyle gösteren tayfa için problem yok zaten, geçen biri ''gerdekten 5dk öncesi enerji topluyoruzz <3'' diye story atmıştı. sıyırdı millet instagramla sdjksjhfjsld
    Yanıtla +5
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 sa.
    instagram, face, twitter, hatta youtube a uygulamadan değil tarayıcı üzerinden girin. Tarayıcı olarak da firefox u tavsiye ederim.
    Yanıtla +3
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
    Eğer kaydediyorsa hafızayı kontrol edicen en ufak düşme varsa demek ki kaydediyor düşme yok anlık veri yolluyorsa internete bakacaksın veri trafigi var mı her şey ortaya çıkar.
    Yanıtla +1
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 2 sa.
    Hatırlıyor musunuz dizüstü pcnin kamerasına etiket yapıştırırdık. Mikrafonunu bile kapatanlar vardı. Artık telefonda da o moda geçmek lazım 😷
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    salem33 1 sa. tolg...
    Ben hepsine sticker taktım. İphone 11’e geçince bozuldu o iş. Faceid yüzünden.
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    Elektrikliarabasever 2 sa.
    Android'ede kesinlikle gelmesi lazım acilen bu özelliğin
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    Proprietor (Akif Altun) 1 sa. Elektrikliarabasever
    androidde zaten yüklediğiniz uygulamalarıın erişimi yok ayrı olarak izin vermeniz gerek erişmesi için aynı şekilde arka planda kullandığında bildirim de geliyor kamera için hiçbir uygulamaya izin vermedim konum için bir kaç uygulamaya izin vermiştim arka planda erişince direk bildirim atıyor bu uygulama konumunuza erişti diye
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    mert1907 (Mert Karakoç) 13 dk. Elektrikliarabasever
    Android 10 kullanıyorum ve uygulamalar kamera, konum gibi şeylere eriştiği zaman sağ üst köşede simgeleri çıkıyor.
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    crazyman330 (Abdulhakim Mutlu) 2 sa.
    Daha neler neler
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 sa. en beğenilen
    kim bilir dus alırken acılan müzik eşliğinden neler cekmiştir de bizim haberimiz yok işte
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