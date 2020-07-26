iOS 14 özelliği, kullanıcı Instagram'da gezinirken uygulamanın kameraya eriştiğini tespit etti

Tam Boyutta Gör

Beklenmedik uygulama davranışını bildiren iOS 14 Beta özelliği son olarak, bazı kullanıcılar Instagram'ı kullanırken fotoğraf veya video çekmeden yalnızca ana sayfa akışı arasında gezinirken yeşil 'kamera açık' göstergesini gördüğünü bildirdi.

İlginizi Çekebilir

iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor

Ayrıca Bkz. "Oppo, 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla A72 5G'yi piyasaya sürdü"

Aynı iOS 14 özelliği daha önce TikTok, LinkedIn, Reddit ve bazı uygulamaların Apple cihazlarda panoya eriştiklerini tespit etmişti.

'Simge görülüyor ancak kameraya erişimimiz yok'

Instagram, kameraya yalnızca kullanıcının komutuyla erişildiğini ve yakın zamanda bildirilen davranışın bir hata olduğu belirtiyor. Hata, uygulamanın yerleşik kamerası kullanılmadığında yanlışlıkla kullanıldığını göstermesine neden oluyor.

Bir Instagram sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Kameranıza yalnızca, örneğin bizden akıştan kameraya geçmenizi istediğimizde erişiyoruz. iOS 14'ün beta sürümünde, bazı kişilerin kamerayı kullanmadığı zamanlarda kullandığını belirten bir hata bulduk ve düzeltiyoruz. Bu durumlarda kameranıza erişmiyoruz ve şimdiye kadar hiçbir içerik kaydedilmedi.“ ifadelerine yer verdi.

https://www.theverge.com/2020/7/25/21338151/instagram-bug-camera-privacy-ios14-apple

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.