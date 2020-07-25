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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla A72 5G'yi piyasaya sürdü

    Oppo, A72 5G'yi sessizce piyasaya sürdü. Telefon, Dimensity 720 5G yonga setinin ilk defa kullanıldığı telefon olma özelliğini taşıyor.
    32 dk.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla A72 5G'yi piyasaya sürdü

    Geçtiğimiz günlerde Geekbench'tegörüntülenen Oppo'nun yeni 5G özellikli telefonu A72 5G sessizce piyasaya sürüldü. Oppo A72 5G'nin daha önce piayasaya sürülmüş olan 4G varyantına göre en belirgin farklılıkları ekran yenileme hızları ve güçlerini aldıkları yonga setleri olarak görülüyor. 

    A72 5G'de, 4G varyantında bulunan 60Hz yenileme hızına sahip ekran yerine 90Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunuyor. 4G varyantında yer alan Snapdragon 665 yonga seti de yerini 5G destekli Dimensity 720'ye bırakmış. Oppo A72 5G, Dimensity 720 yonga setine sahip ilk telefon olma özelliğini taşıyor.

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    Oppo A72 5G, yaklaşık 270 dolar fiyat etiketine sahip.

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    Oppo A72 5G teknik özellikleri

    Oppo A52, 1080 x 2400 piksel FHD + çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran sunuyor. Ekran, 20:9 en boy oranına sahip.

    Telefon gücünü, 2 GHz hızında çalışan iki adet yüksek performanslı ARM Cortex-A76 ve 6 enerji tasarruflu ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip Dimensity 720 yonga setinden alıyor.

    Telefon, 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip.

    Oppo, 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla A72 5G'yi piyasaya sürdü
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    OPPO A72 5G'nin ön tarafında 8 megapiksel kamera bulunuyor. Cihazın arka tarafında kare şeklinde bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu üçlü kamera kurulumu, 16 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel siyah beyaz lensten oluşuyor.

    Oppo A72 5G, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile birlikte gelecek.

    Telefon, yana entegre edilmiş parmak izi okuyucuya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 4040mAh bataryaya sahip.

    OPPO A72 5G'nin kalınlığı 7.9 mm ve ağırlığı 175 gram.



    https://www.gsmarena.com/oppo_a72_5g_specs_price_sale_date-news-44449.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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