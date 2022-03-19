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Apple'ın en yeni işletim sistemi iOS 15, geçtiğimiz günlerde versiyonunu güncelledi. Birçok cihaza iOS 15.4 güncellemesini dağıtan Apple, şimdi bazı sorunlarla karşı karşıya. Görünüşe göre iOS 15.4 pil performansında düşüklüğe yol açıyor.

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iOS 15.4 pil sorununa mı yol açıyor?

Bu hafta hemen hemen tüm platformlara güncelleme getiren Apple, tabiki iOS 15.4 ile dikkat çekiyor. Yeni güncelleme ile iPhone 12 ve üstü modellerde maske takılıyken Face ID'yi kullanabilme özelliğini getiren Apple, oldukça fazla beğeni aldı. Kısmen daha az güvenli olan maske ile Face ID yine de kullanıcıların beğenisini topladı.

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Tabi birçok hata çözümü de sunan iOS 15.4 görünüşe göre yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Kullanıcıların geri dönüşlerine göre iOS 15.4 cihazların pil ömrünü kötü yönde etkiliyor. İddialara göre iOS 15.4 kullanan bazı iPhone 13 Pro Max modelleri yarım gün pil ömrü sunmaya başladı. Her güncellemede böyle küçük sorunlar olabiliyor. Ancak bu seferki sorun pil performansını daha çok etkilemiş gibi duruyor. Ancak Apple soruna kısa sürede çözüm bulacaktır.

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iOS 15.4 bazı cihazlarda pil sorununa yol açıyor