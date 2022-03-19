Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 15.4 bazı cihazlarda pil sorununa yol açıyor

    Apple'ın en yeni işletim sistemi İOS 15.4 bazı cihazlarda pil sorunu ortaya çıkardı. iOS 15.4'ü kullanan kişiler cihazların pil performansının düştüğüni iddia ediyor.
    1

    iOS 15.4 bazı cihazlarda pil sorununa yol açıyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın en yeni işletim sistemi iOS 15, geçtiğimiz günlerde versiyonunu güncelledi. Birçok cihaza iOS 15.4 güncellemesini dağıtan Apple, şimdi bazı sorunlarla karşı karşıya. Görünüşe göre iOS 15.4 pil performansında düşüklüğe yol açıyor.

    iOS 15.4 pil sorununa mı yol açıyor?

    Bu hafta hemen hemen tüm platformlara güncelleme getiren Apple, tabiki iOS 15.4 ile dikkat çekiyor. Yeni güncelleme ile iPhone 12 ve üstü modellerde maske takılıyken Face ID'yi kullanabilme özelliğini getiren Apple, oldukça fazla beğeni aldı. Kısmen daha az güvenli olan maske ile Face ID yine de kullanıcıların beğenisini topladı.

    iOS 15.4 bazı cihazlarda pil sorununa yol açıyor
    Tam Boyutta Gör

    Tabi birçok hata çözümü de sunan iOS 15.4 görünüşe göre yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Kullanıcıların geri dönüşlerine göre iOS 15.4 cihazların pil ömrünü kötü yönde etkiliyor. İddialara göre iOS 15.4 kullanan bazı iPhone 13 Pro Max modelleri yarım gün pil ömrü sunmaya başladı. Her güncellemede böyle küçük sorunlar olabiliyor. Ancak bu seferki sorun pil performansını daha çok etkilemiş gibi duruyor. Ancak Apple soruna kısa sürede çözüm bulacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-45
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız