Apple'ın iOS 27'de yaptığı tüm performans iyileştirmeleri

Tam Boyutta Gör iOS 27’deki en büyük değişikliklerden biri iPhone’u çok daha hızlı hale getirmesi. Apple, sistem animasyonlarından AirDrop aktarım hızına kadar birçok şeyi optimize ederek iOS performansını hissedilecek düzeyde iyileştirdi. iPhone 11 ve üzeri modeller de dahil olmak üzere, iOS 27 çalıştırabilen tüm iPhone'larda iPhone performansı daha akıcı ve hızlı.

iOS 27 Beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler 5 gün önce eklendi

iOS 27’deki dikkat çekici performans iyileştirmeleri

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Fotoğraflar uygulamasında yeni çekimler daha hızlı yükleniyor (%70'e kadar)

Fotoğraflar uygulamasında Koleksiyonlar sekmesi daha hızlı işleniyor

iCloud Fotoğraflar'a yükleme daha hızlı başlatılıyor

Düşük Güç Modunda daha hızlı Kamera açılışı

Mesajlar uygulamasında son kamera çekimleri daha hızlı ekleniyor

Safari'de başlangıç ​​sayfası içeriği daha hızlı yükleniyor

Safari'de web uygulaması performansı daha hızlı

Safari'de JavaScript daha hızlı işleniyor

Mail uygulamasında iletiler daha hızlı yükleniyor

HomeKit aksesuar eşleştirmesi daha hızlı

Akıllı ev aksesuarı güncellemeleri daha hızlı

Müzik uygulamasında Şimdi Çalınıyor görünümü daha hızlı yükleniyor

Apple Music oynatma başlatma daha hızlı

Sağlık uygulamasında veri güncellemeleri daha hızlı

Egzersiz uygulamasında daha hızlı egzersiz başlatma

Kilit Ekranı geçişi daha hızlı

Uygulama başlatma daha hızlı (%30'a kadar)

Apple TV ve HomePod'a AirPlay bağlantıları daha hızlı

Daha hızlı ve daha güvenilir NFC okuma

Daha hızlı PDF kaydetme

Fotoğraflarda ve belgelerde metinlerin daha hızlı algılanması

Emoji ve çıkartma klavyelerinin daha hızlı yüklenmesi

Spotlight'ta kısayolların ve eylemlerin daha hızlı indekslenmesi

Çok dilli el yazısı için daha hızlı çok dilli metin işleme

Daha hızlı AirDrop aktarımları (%80'e kadar)

Daha hızlı AirDrop alıcısı bulma

iCloud.com'da paylaşılan içeriğe daha hızlı erişim

Uygulama açılışları hızlandı

Apple’a göre, iOS 27'de uygulamalar %30'a kadar daha hızlı açılıyor. Bunu yalnızca Apple'ın kendi uygulamalarında değil, üçüncü taraf uygulamalarda da hissedeceksiniz. Apple, uygulama başlatma hızındaki iyileştirmeleri iOS 26.4.2 ve iOS 27 çalıştıran iPhone 11 Pro Max kullanarak test ettiğini söylüyor.

CPU zamanlayıcı optimize edildi

iOS, iPhone'unuzu kullanırken iş yükleri arasında işlem kaynaklarını yöneten CPU zamanlayıcısı içerir. Apple, performans yoğun görevleri daha verimli bir şekilde yürütmek için iOS 27'de CPU zamanlayıcısını optimize ettiğini söylüyor. Apple, CPU zamanlayıcı optimizasyonunu iPhone 11'e kadar uzattı; bu da eski iPhone'ların bile güncelleme yüklendikten sonra daha hızlı hissettirmesinin nedenlerinden biri. Apple’ın genellikle her yeni iOS güncellemesiyle eski iPhone'ları yavaşlattığı söylenir, bu yönde çok şikayet alır ancak iOS 27'de fark edilebilir hız iyileştirmeleri var. Bu nedenle bu yıl bu şikayeti çok duymayacağız gibi görünüyor.

WiFi’dan hücresel bağlantıya daha sorunsuz geçiş

iPhone'lar, WiFi'dan hücresel bağlantıya, hücresel bağlantıdan Wi-Fi'a ne zaman geçiş yapılacağını belirlemede artık daha iyi. Ev Wi-Fi ağına bağlıyken kapıdan çıktığınızda, cihazınız ağ değiştirdiğinde daha az bağlantı kaybı göreceksiniz. Apple, iPhone'un bağlantıda kalmanıza yardımcı olmak için en iyi kullanılabilir Wi-Fi veya hücresel bağlantıyı seçme hususunda daha iyi olduğunu söylüyor.

Arama Dizini yeniden oluşturuldu

Apple, iOS 27'de arama altyapısını yeniden oluşturarak Spotlight, Fotoğraflar, Mail ve diğer uygulamalara gün boyunca güncellenen daha kapsamlı bir içerik dizini sağladı. Mail uygulamasında, sonuçları tarihe göre listelemek yerine arama sorguları için daha alakalı e-postaları gösteren yeni bir sıralama sistemi var. Artık en fazla beş sıralı En İyi Sonuç göreceksiniz.

Fotoğraf yükleme süresi hızlandı

Bir fotoğraf çekip Fotoğraflar uygulamasını açtığınızda, yeni çektiğiniz görüntü artık daha hızlı görünecek. Apple, 50.000 görüntü içeren Fotoğraflar uygulamasıyla yaptığı testlerde, fotoğrafların ve videoların Fotoğraflar kitaplığında %70'e kadar daha hızlı yüklendiğini söylüyor. Fotoğraflar uygulamasına hızlıca geçiş yaptığınızda fotoğrafın bulanıklığının giderilmesini beklemek küçük bir rahatsızlık olsa da, yükleme süresinin kısalması fotoğraf çekmeyi çok daha hızlı hale getiriyor. Son çekilen fotoğraflar da Mesajlar uygulamasındaki fotoğraf seçiciye daha hızlı ekleniyor.

Düşük Güç Modunda daha hızlı Kamera açılışı

Düşük Güç Modu açıkken, Kamera uygulaması yavaş başlatılabiliyor. Bu, iOS 27'de düzeltildi ve eskisinden daha hızlı yükleniyor. Düşük Güç Modunda Kamera da daha az güç tüketiyor.

Daha hızlı klavye yüklenmesi

Emoji ve çıkartma klavyeleri daha hızlı yükleniyor. Emoji kullanmak istediğinizde artık sinir bozucu bir duraklama olmuyor. Klavye sık kullandığınız bir şey olduğundan, bu zaman kazandıran bir iyileştirme.

Bluetooth güç yönetimi iyileştirildi

Apple, AirPods, Apple Watch, CarPlay, hoparlörler ve diğer Bluetooth cihazları için geçerli olan iOS 27 güncellemesinde Bluetooth güç yönetimini iyileştirdiğini söylüyor. Bluetooth aksesuarları artık daha az güç tüketecek.

iOS 27 şu anda beta test aşamasında ve geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları tarafından indirilebilir. Bu sonbaharda yeni iPhone modelleriyle birlikte piyasaya sürülecek.

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Apple'ın iOS 27'de yaptığı tüm performans iyileştirmeleri

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