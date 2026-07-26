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    Apple'ın iOS 27'de yaptığı tüm performans iyileştirmeleri

    Apple, iOS 27 ile sistem animasyonlarından AirDrop aktarım hızına kadar her şeyi optimize ederek iOS performansını iyileştirmeye odaklandı. Hız farkı iPhone 11 gibi eski modellerde de hissediliyor.

    iOS 27 iPhone performans iyileştirmeleri Tam Boyutta Gör
    iOS 27’deki en büyük değişikliklerden biri iPhone’u çok daha hızlı hale getirmesi. Apple, sistem animasyonlarından AirDrop aktarım hızına kadar birçok şeyi optimize ederek iOS performansını hissedilecek düzeyde iyileştirdi. iPhone 11 ve üzeri modeller de dahil olmak üzere, iOS 27 çalıştırabilen tüm iPhone'larda iPhone performansı daha akıcı ve hızlı.

    iOS 27’deki dikkat çekici performans iyileştirmeleri

    iOS 27 hız ayarlamaları Tam Boyutta Gör

    • Fotoğraflar uygulamasında yeni çekimler daha hızlı yükleniyor (%70'e kadar)
    • Fotoğraflar uygulamasında Koleksiyonlar sekmesi daha hızlı işleniyor
    • iCloud Fotoğraflar'a yükleme daha hızlı başlatılıyor
    • Düşük Güç Modunda daha hızlı Kamera açılışı
    • Mesajlar uygulamasında son kamera çekimleri daha hızlı ekleniyor
    • Safari'de başlangıç ​​sayfası içeriği daha hızlı yükleniyor
    • Safari'de web uygulaması performansı daha hızlı
    • Safari'de JavaScript daha hızlı işleniyor
    • Mail uygulamasında iletiler daha hızlı yükleniyor
    • HomeKit aksesuar eşleştirmesi daha hızlı
    • Akıllı ev aksesuarı güncellemeleri daha hızlı
    • Müzik uygulamasında Şimdi Çalınıyor görünümü daha hızlı yükleniyor
    • Apple Music oynatma başlatma daha hızlı
    • Sağlık uygulamasında veri güncellemeleri daha hızlı
    • Egzersiz uygulamasında daha hızlı egzersiz başlatma
    • Kilit Ekranı geçişi daha hızlı
    • Uygulama başlatma daha hızlı (%30'a kadar)
    • Apple TV ve HomePod'a AirPlay bağlantıları daha hızlı
    • Daha hızlı ve daha güvenilir NFC okuma
    • Daha hızlı PDF kaydetme
    • Fotoğraflarda ve belgelerde metinlerin daha hızlı algılanması
    • Emoji ve çıkartma klavyelerinin daha hızlı yüklenmesi
    • Spotlight'ta kısayolların ve eylemlerin daha hızlı indekslenmesi
    • Çok dilli el yazısı için daha hızlı çok dilli metin işleme
    • Daha hızlı AirDrop aktarımları (%80'e kadar)
    • Daha hızlı AirDrop alıcısı bulma
    • iCloud.com'da paylaşılan içeriğe daha hızlı erişim

    Uygulama açılışları hızlandı

    Apple’a göre, iOS 27'de uygulamalar %30'a kadar daha hızlı açılıyor. Bunu yalnızca Apple'ın kendi uygulamalarında değil, üçüncü taraf uygulamalarda da hissedeceksiniz. Apple, uygulama başlatma hızındaki iyileştirmeleri iOS 26.4.2 ve iOS 27 çalıştıran iPhone 11 Pro Max kullanarak test ettiğini söylüyor.

    CPU zamanlayıcı optimize edildi

    iOS, iPhone'unuzu kullanırken iş yükleri arasında işlem kaynaklarını yöneten CPU zamanlayıcısı içerir. Apple, performans yoğun görevleri daha verimli bir şekilde yürütmek için iOS 27'de CPU zamanlayıcısını optimize ettiğini söylüyor. Apple, CPU zamanlayıcı optimizasyonunu iPhone 11'e kadar uzattı; bu da eski iPhone'ların bile güncelleme yüklendikten sonra daha hızlı hissettirmesinin nedenlerinden biri. Apple’ın genellikle her yeni iOS güncellemesiyle eski iPhone'ları yavaşlattığı söylenir, bu yönde çok şikayet alır ancak iOS 27'de fark edilebilir hız iyileştirmeleri var. Bu nedenle bu yıl bu şikayeti çok duymayacağız gibi görünüyor.

    WiFi’dan hücresel bağlantıya daha sorunsuz geçiş

    iPhone'lar, WiFi'dan hücresel bağlantıya, hücresel bağlantıdan Wi-Fi'a ne zaman geçiş yapılacağını belirlemede artık daha iyi. Ev Wi-Fi ağına bağlıyken kapıdan çıktığınızda, cihazınız ağ değiştirdiğinde daha az bağlantı kaybı göreceksiniz. Apple, iPhone'un bağlantıda kalmanıza yardımcı olmak için en iyi kullanılabilir Wi-Fi veya hücresel bağlantıyı seçme hususunda daha iyi olduğunu söylüyor.

    Arama Dizini yeniden oluşturuldu

    Apple, iOS 27'de arama altyapısını yeniden oluşturarak Spotlight, Fotoğraflar, Mail ve diğer uygulamalara gün boyunca güncellenen daha kapsamlı bir içerik dizini sağladı. Mail uygulamasında, sonuçları tarihe göre listelemek yerine arama sorguları için daha alakalı e-postaları gösteren yeni bir sıralama sistemi var. Artık en fazla beş sıralı En İyi Sonuç göreceksiniz.

    Fotoğraf yükleme süresi hızlandı

    Bir fotoğraf çekip Fotoğraflar uygulamasını açtığınızda, yeni çektiğiniz görüntü artık daha hızlı görünecek. Apple, 50.000 görüntü içeren Fotoğraflar uygulamasıyla yaptığı testlerde, fotoğrafların ve videoların Fotoğraflar kitaplığında %70'e kadar daha hızlı yüklendiğini söylüyor. Fotoğraflar uygulamasına hızlıca geçiş yaptığınızda fotoğrafın bulanıklığının giderilmesini beklemek küçük bir rahatsızlık olsa da, yükleme süresinin kısalması fotoğraf çekmeyi çok daha hızlı hale getiriyor. Son çekilen fotoğraflar da Mesajlar uygulamasındaki fotoğraf seçiciye daha hızlı ekleniyor.

    Düşük Güç Modunda daha hızlı Kamera açılışı

    Düşük Güç Modu açıkken, Kamera uygulaması yavaş başlatılabiliyor. Bu, iOS 27'de düzeltildi ve eskisinden daha hızlı yükleniyor. Düşük Güç Modunda Kamera da daha az güç tüketiyor.

    Daha hızlı klavye yüklenmesi

    Emoji ve çıkartma klavyeleri daha hızlı yükleniyor. Emoji kullanmak istediğinizde artık sinir bozucu bir duraklama olmuyor. Klavye sık kullandığınız bir şey olduğundan, bu zaman kazandıran bir iyileştirme.

    Bluetooth güç yönetimi iyileştirildi

    Apple, AirPods, Apple Watch, CarPlay, hoparlörler ve diğer Bluetooth cihazları için geçerli olan iOS 27 güncellemesinde Bluetooth güç yönetimini iyileştirdiğini söylüyor. Bluetooth aksesuarları artık daha az güç tüketecek.

    iOS 27 şu anda beta test aşamasında ve geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları tarafından indirilebilir. Bu sonbaharda yeni iPhone modelleriyle birlikte piyasaya sürülecek.

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