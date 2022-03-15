Maskeyle bile Face ID'yi çalıştıran iOS 15.4 yayınlandı: İşte yeni özellikler

Apple, uzun zamandır test sürecinde olan iOS 15.4 ve iPadOS 15.4'ü, sonunda kullanıma sunmaya başladı. Merakla beklenen güncellemeyi Apple, Ocak ayında test etmeye başlamıştı. O zamandan beri birçok iPhone ve iPad kullanıcısı yeni özellikleri denemek için sabırsızlanıyor.

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iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 ile gelen yeni özellikler

Apple, iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemelerini kullanıma sundu. Güncellemenin boyutu cihazdan cihaza değişebilmekte ancak ortalama 1,21 GB boyutunda olduğu söylenebilir. Yeni gelen özellikler arasında, yüzünüzde maske takılıyken cihazınızın kilidini açabilme ve ödemeleri doğrulama gibi tüm Face ID işlemlerini yapabilmek, bulunuyor. Böylece maskenizi indirmenize veya şifrenizi girmeden telefonunuzun kilidini açmak için bir Apple Watch'a ihtiyacınız olmayacak. iOS 15.4'ü yükledikten sonra bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar uygulamasından Face ID ve Parola bölümünü seçerek manuel olarak etkinleştirmeniz gerekir.

Tam Boyutta Gör

Yeni güncelleme, 37 yeni emoji, Siri için yeni bir ses seçeneği, iPhone 13 Pro ve Pro Max için üçüncü taraf uygulamalara 120Hz ProMotion desteği, evrensel kontrol gibi bir dizi yeni özelliklerle geliyor. Evrensel Kontrol özelliği, birden fazla Mac ve iPad'i tek bir klavye ve izleme dörtgeni veya fare ile kontrol etmenize olanak tanıyor.

Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerine 120 Hz yenileme hızı desteği eklemişti. Ancak telefona yüklenen üçüncü taraf uygulamalarda 120 Hz ProMotion kullanılamıyordu. Apple, bunu Core Animation hatası olarak adlandırmıştı. Yeni iOS sürümü sayesinde artık üçüncü taraf uygulamalarda da 120Hz ProMotion kullanılabiliyor.

iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemesini aşağıdaki adımları takip ederek cihazınıza indirebilirsiniz:

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın. Ayarlar > Genel'e gidip Yazılım Güncelleme'ye dokunun. İndir ve Yükle'ye dokunarak yeni sürümü cihazınıza indirebilirsiniz.

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iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemeleri yayınlandı