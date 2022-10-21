iOS 15.7.1 Release Candidate yüz tanıma teknolojisini bozdu

Tam Boyutta Gör iOS güncellemeleri Apple'ın cihazlarındaki eksiklikleri gidermek ve onları güçlendirmek amacı ile tasarlanıyor. Bu işletim sisteminin kullanıcılara bazen zorluk çıkarması Apple'ın başını çok ağrıtıyor.

Apple iOS 16.1 güncellemesi için çıkış tarihi verdi 8 sa. önce eklendi

iPhone ve iPad modellerinin kilidini açmayı sağlayan, satın alma işlemlerinin onaylanmasına olanak tanıyan ve uygulamaların kullanılmasına izin bu teknoloji kullanıcıların yüzünü tarıyor. Yüz tarama mekanizması bazen bir kâbusa dönüşebiliyor.

iOS 15.7.1 Release Candidate'i cihazına yükleyen bireyler bu sürümden sonra Face ID'nin çalışmadığını tespit etti. Sorunun nedeninin ne olduğu veya Apple'ın sorunun farkında olup olmadığı henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör Release Candidate etiketine sahip olan güncellemeler yayımlanması planlanan ana sürüm ile neredeyse aynı özelliklere sahip olur. iOS 15.7.1'in böyle bir soruna sebep olması bu olguyu etkileyebilir. Zira Apple'ın yeni bir Release Candidate sürümü hazırlaması veya bu sorunu şimdi çözmesi gerekiyor.

Bazı kullanıcılar iOS 16'ya geçmeyebilir. Bu bağlamda bu sürümün düzeltilmesi önem arz ediyor. iOS 15'i kullanabilen cihazlar arasında iPhone 6s, iPhone 6s Plus, birinci nesil iPhone SE, yedinci nesil iPod touch, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus var.

Bu cihazlar iOS 16'yı yükleyemiyor. Apple'dan iOS 15.7.1 Release Candidate hakkında şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili bir adım gelebilir. Birçok Apple müşterisi mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.

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iOS 15.7.1 Release Candidate Face ID teknolojisi için iyi gelmedi