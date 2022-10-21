iOS 15.7.1 Release Candidate yüz tanıma teknolojisini bozdu

iOS 15.7.1 Release Candidate Face ID için iyi gelmedi
iPhone ve iPad modellerinin kilidini açmayı sağlayan, satın alma işlemlerinin onaylanmasına olanak tanıyan ve uygulamaların kullanılmasına izin bu teknoloji kullanıcıların yüzünü tarıyor. Yüz tarama mekanizması bazen bir kâbusa dönüşebiliyor.
iOS 15.7.1 Release Candidate'i cihazına yükleyen bireyler bu sürümden sonra Face ID'nin çalışmadığını tespit etti. Sorunun nedeninin ne olduğu veya Apple'ın sorunun farkında olup olmadığı henüz belli değil.
Bazı kullanıcılar iOS 16'ya geçmeyebilir. Bu bağlamda bu sürümün düzeltilmesi önem arz ediyor. iOS 15'i kullanabilen cihazlar arasında iPhone 6s, iPhone 6s Plus, birinci nesil iPhone SE, yedinci nesil iPod touch, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus var.
Bu cihazlar iOS 16'yı yükleyemiyor. Apple'dan iOS 15.7.1 Release Candidate hakkında şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili bir adım gelebilir. Birçok Apple müşterisi mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2022/10/20/ios-15-7-1-release-candidate-breaking-face-id/ https://www.imore.com/ios/a-recent-ios-update-is-breaking-face-id-for-some-users https://www.reddit.com/r/ios/comments/y8fnvs/face_id_stopped_working_after_updating_to_ios/ https://twitter.com/realviraj/status/1583179054412283904 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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