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    Anlık Bildirim

    iOS 16.1.1 güncellemesi yolda: iPhone'ların WiFi sorunu çözülüyor

    Apple, iPhone kullanıcılarının genelinin yaşadığı WiFi hatası dahil birçok sorunu çözecek güncellemeyi çıkarmaya hazırlanıyor. İşte iOS 16.1.1 güncellemesi ile gelmesi beklenen yenilikler
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    iOS 16.1.1 WiFi sorunu çözümü Tam Boyutta Gör
    iPhone kullanıcılarını rahatsız eden kalıcı WiFi sorunu dahil olmak üzere yaşanan hata ve sorunların giderileceği iOS 16.1.1 güncellemesi yolda.

    WiFi sorunu çözülüyor

    Güncellemenin şu anda Apple içinde test edildiği ve yakında yayınlanacağı söyleniyor. Yeni iOS 16 sürümü ile iPhone’un gece boyunca veya başka durumlarda bekleme modunda bırakıldığında WiFi bağlantısının kesilmesine neden olan sorunun çözülmesi bekleniyor.

    Uydu bağlantısı geliyor

    Apple, WiFi hatasını düzeltmenin yanı sıra iOS 16 final sürümünün yayınlanmasından bu yana kullanıcılardan gelen şikayetleri ele alabilir. Yeni özellik olarak, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri için uydu bağlantısı üzerinden acil durum çağrısı gelmesi bekleniyor.

    Apple, şu anda iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 sürümlerini test ediyor. iOS 16.2’nin Aralık ayı ortasında yayınlanmasını planlanıyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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