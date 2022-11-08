Tam Boyutta Gör iPhone kullanıcılarını rahatsız eden kalıcı WiFi sorunu dahil olmak üzere yaşanan hata ve sorunların giderileceği iOS 16.1.1 güncellemesi yolda.

WiFi sorunu çözülüyor

Güncellemenin şu anda Apple içinde test edildiği ve yakında yayınlanacağı söyleniyor. Yeni iOS 16 sürümü ile iPhone’un gece boyunca veya başka durumlarda bekleme modunda bırakıldığında WiFi bağlantısının kesilmesine neden olan sorunun çözülmesi bekleniyor.

Uydu bağlantısı geliyor

Apple, WiFi hatasını düzeltmenin yanı sıra iOS 16 final sürümünün yayınlanmasından bu yana kullanıcılardan gelen şikayetleri ele alabilir. Yeni özellik olarak, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri için uydu bağlantısı üzerinden acil durum çağrısı gelmesi bekleniyor.

iOS 16.2 ve iOS 16.3'ün muhtemel yayın tarihi belli oldu 1 hf. önce eklendi

Apple, şu anda iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 sürümlerini test ediyor. iOS 16.2’nin Aralık ayı ortasında yayınlanmasını planlanıyor.

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iOS 16.1.1 güncellemesi yolda: iPhone'ların WiFi sorunu çözülüyor