iOS 16.1.1 güncellemesi yolda: iPhone'ların WiFi sorunu çözülüyor

WiFi sorunu çözülüyor
Güncellemenin şu anda Apple içinde test edildiği ve yakında yayınlanacağı söyleniyor. Yeni iOS 16 sürümü ile iPhone’un gece boyunca veya başka durumlarda bekleme modunda bırakıldığında WiFi bağlantısının kesilmesine neden olan sorunun çözülmesi bekleniyor.
Uydu bağlantısı geliyor
Apple, WiFi hatasını düzeltmenin yanı sıra iOS 16 final sürümünün yayınlanmasından bu yana kullanıcılardan gelen şikayetleri ele alabilir. Yeni özellik olarak, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri için uydu bağlantısı üzerinden acil durum çağrısı gelmesi bekleniyor.
Apple, şu anda iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 sürümlerini test ediyor. iOS 16.2’nin Aralık ayı ortasında yayınlanmasını planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence