iOS 16.3 beta 1 güncellemesi yayımlandı: Apple'ın önceliği güvenlik

iOS 16.3 beta 1 güncellemesi neler sunuyor?
Bu yazılım beraberinde iPadOS 16.3 beta 1, watchOS 9.3. beta 1, macOS 13.2 beta 1 ve tvOS 16.3 beta 1'i getiriyor. Apple, ABD'de aktif edilen ve iCloud için tasarlanan güvenlik tedbirlerini tüm dünyaya yaymayı planlıyor.
Güvenlik tedbirlerine ek olarak güvenlik anahtarları ve Güvenli iCloud Anahtar Zinciri için de yeni projeler üzerinde çalışan bu teknoloji şirketinin özellikle veri kaybına ve veri çalınmasına karşı aldığı tedbirlerin etkinliği zaman zaman sorgulanıyor.
Avrupa'da satılan iPhone ve iPad modellerinin iOS 17 sayesinde üçüncü taraf uygulamalarını üçüncü taraf uygulama marketlerinden yasal yollarla indirme avantajını elde edeceği duyurulmuştu. Apple'ın kullanıcı kaybetmemek için ödeme yöntemlerinde ve fiyatlarda kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.
iOS 16.3 beta 1 nasıl yüklenir? ⚙️
- iPhone’unuzdaki Ayarlarsekmesine tıklayın.
- Genel Ayarlar kısmına gelin
- Yazılım Güncellemesi yazısına tıklayın.
- İndir ve Yükle seçeneğini kullanın.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...