iOS 16.3 beta 1 güncellemesi yayımlandı: Apple'ın önceliği güvenlik

Tam Boyutta Gör iOS 16.3 beta 1 güncellemesi geliştiricilerin beğenisine sunuldu. Apple'ın birikim hesapları, ödeme yöntemleri, güvenlik anahtarları, müzik listeleri, Erişilebilirlik modu ve iCloud için İleri Düzey Veri Koruma için harekete geçtiği biliniyor.

iOS 16.2 ve iOS 16.3'ün muhtemel yayın tarihi belli oldu 1 ay önce eklendi

iOS 16.3 beta 1 güncellemesi neler sunuyor?

Bu yazılım beraberinde iPadOS 16.3 beta 1, watchOS 9.3. beta 1, macOS 13.2 beta 1 ve tvOS 16.3 beta 1'i getiriyor. Apple, ABD'de aktif edilen ve iCloud için tasarlanan güvenlik tedbirlerini tüm dünyaya yaymayı planlıyor.

Güvenlik tedbirlerine ek olarak güvenlik anahtarları ve Güvenli iCloud Anahtar Zinciri için de yeni projeler üzerinde çalışan bu teknoloji şirketinin özellikle veri kaybına ve veri çalınmasına karşı aldığı tedbirlerin etkinliği zaman zaman sorgulanıyor.

Avrupa'da satılan iPhone ve iPad modellerinin iOS 17 sayesinde üçüncü taraf uygulamalarını üçüncü taraf uygulama marketlerinden yasal yollarla indirme avantajını elde edeceği duyurulmuştu. Apple'ın kullanıcı kaybetmemek için ödeme yöntemlerinde ve fiyatlarda kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

iOS 16.3 beta 1 nasıl yüklenir? ⚙️

iPhone’unuzdaki Ayarlarsekmesine tıklayın. Genel Ayarlar kısmına gelin Yazılım Güncellemesi yazısına tıklayın. İndir ve Yükle seçeneğini kullanın.

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iOS 16.3 beta 1 güncellemesi yayımlandı! İşte yenilikler