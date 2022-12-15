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    iOS 16.3 beta 1 güncellemesi yayımlandı: Apple'ın önceliği güvenlik

    iOS 16.2'nin stabil sürümü kısa bir süre önce yayımlandı. Apple şu anda iOS 16.3 beta 1 güncellemesi ile meşgul. Yapım aşamasında olan iOS 16.3 sürümü için neler planlanıyor?
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    iOS 16.3 beta 1 Tam Boyutta Gör
    iOS 16.3 beta 1 güncellemesi geliştiricilerin beğenisine sunuldu. Apple'ın birikim hesapları, ödeme yöntemleri, güvenlik anahtarları, müzik listeleri, Erişilebilirlik modu ve iCloud için İleri Düzey Veri Koruma için harekete geçtiği biliniyor.

    iOS 16.3 beta 1 güncellemesi neler sunuyor?

    Bu yazılım beraberinde iPadOS 16.3 beta 1, watchOS 9.3. beta 1, macOS 13.2 beta 1 ve tvOS 16.3 beta 1'i getiriyor. Apple, ABD'de aktif edilen ve iCloud için tasarlanan güvenlik tedbirlerini tüm dünyaya yaymayı planlıyor. 

    Güvenlik tedbirlerine ek olarak güvenlik anahtarları ve Güvenli iCloud Anahtar Zinciri için de yeni projeler üzerinde çalışan bu teknoloji şirketinin özellikle veri kaybına ve veri çalınmasına karşı aldığı tedbirlerin etkinliği zaman zaman sorgulanıyor.

    Avrupa'da satılan iPhone ve iPad modellerinin iOS 17 sayesinde üçüncü taraf uygulamalarını üçüncü taraf uygulama marketlerinden yasal yollarla indirme avantajını elde edeceği duyurulmuştu. Apple'ın kullanıcı kaybetmemek için ödeme yöntemlerinde ve fiyatlarda kolaylık sağlayacağı düşünülüyor.

    iOS 16.3 beta 1 nasıl yüklenir? ⚙️

    1. iPhone’unuzdaki Ayarlarsekmesine tıklayın.
    2. Genel Ayarlar kısmına gelin 
    3. Yazılım Güncellemesi yazısına tıklayın.
    4. İndir ve Yükle seçeneğini kullanın.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 17 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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