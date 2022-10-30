Tam Boyutta Gör Apple bu hafta içerisinde iOS 16.2, iPadOS 16.2 ve macOS Ventura 13.1 dahil olmak üzere bir sonraki yazılım güncellemelerinin ilk betalarını başlattı. Bloomberg'den gelen yeni bir rapor ise Apple'ın şu an beta sürümünde olan bu güncellemelerin olası yayın tarihini ortaya koydu.

iOS 16.2, Aralık ayının ortalarına doğru yayınlanacak

Bloomberg'den Mark Gurman, Power On haber bülteninin son sayısında Apple'ın bu yıl için yazılım güncellemelerini tamamlamasına rağmen daha fazla yazılım güncellemesinin gelebileceğini iddia etti. Gurman, bültende yaptığı açıklamada “Geçen hafta beta testine başlayan iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 güncellemelerinin Aralık ayı ortalarında yayınlanması gerekiyor.” dedi.

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Mark Gurman haber bültenin devamındaki açıklamalarında Apple'ın iOS 16.3 ve macOS Ventura 13.3 için Şubat başı ile Mart başı arasında bir çıkış tarihi hedeflediğini de iddia etti.

İşte iOS 16.2 ile birlikte gelecekbazı yeni özellikler:

Daha güvenilir bir deneyim için Ev uygulamasına yeni bir mimari gelecek. Kilit Ekranınız için yeni Uyku widget'ı gelecek. Ayrıca aldığınız ilaçlar için de yeni bir widget gelecek. Acil Durum SOS'u istemeden tetiklendiğinde kullanıcıların Apple'a rapor vermesi sağlanacak.

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iOS 16.2 ve iOS 16.3'ün muhtemel yayın tarihi belli oldu