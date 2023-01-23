iOS 16.3 güncellemesi yayınlandı! İşte tüm yenilikler ve gelen özellikler

Tam Boyutta Gör Apple kısa bir süre önce Eylül ayından yayınlanan iOS 16 işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olan iOS 16.3’ü yayınladı. iOS 16.3 güncellemesiyle birlikte önemli yenilikler ve özellikler gelmiş durumda.

iOS 16.3 güncellemesi nasıl yüklenir?

‌iOS 16‌‌.3, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek uygun iPhone ve iPad'lere indirilebilir ve yüklenebilir durumda. Güncellemenin boyutu biraz yüksek olduğundan dolayı bu işlem birkaç dakikadan fazla sürebilir. Apple ayrıca eski cihazlara sahip iPhone kullanıcıları için iOS 15.7.3'ü de yayınladı ve güncelleme genel olarak güvenlik iyileştirmeleri sunuyor.

iOS 16.3 ile gelen yenilikler

iOS 16.3 ile birlikte Siyahi Tarihi Ayı kutlamaları kapsamında yeni Birlik duvar kağıdı, iCloud için İleri Düzey Veri Koruma ve Apple kimliği için Güvenlik Anahtarı özellikleri kullanıma alınıyor. Bunlar dışında performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri de iOS 16.3’ün içerisinde bulunuyor.

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Güncellemede önce çıkan Güvenlik Anahtarı, "Apple Kimliği" oturumları için kullanılan dijital iki faktörlü kimlik doğrulamanın yerini alarak fiziksel iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanıma sunuyor. Apple, yanlışlıkla acil durum çağrılarını önlemek için Acil SOS'ta ince ayarlamalar yaptı. Artık yanlışlıkla acil aramalar yapmak çok daha zor bir hale getirildi. Acil SOS araması yapmak için yan düğmeyle birlikte sesi aç veya sesi kıs düğmelerine basılıp bırakılması gerekiyor.

Apple aynı zamanda bu güncelleme ile birlikte iPhone 14 Pro Max’lerde ortaya çıkan yatay çizgi sorununu ve bir dizi genel hataları da düzeltiyor. iOS 16.3 ile birlikte ayrıca HomePod (2. nesil) desteği sunulurken Siri’nin bazı isteklere düzgün yanıt verememesine neden olan bir sorun da giderildi.

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iOS 16.3 güncellemesi yayınlandı! İşte tüm yenilikler