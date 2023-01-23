M3 işlemciye sahip ilk cihazlar yeni MacBook Air ve iMac olabilir

Tam Boyutta Gör Bloomberg editörü Mark Gurman gelecekte piyasaya sürülecek Mac bilgisayarlar hakkında yeni detaylar paylaştı. Gurman'a göre Apple hali hazırda M3 işlemcili yeni MacBook Air ve iMac modelleri üzerinde aktif olarak çalışıyor.

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Aktarılan bilgilere göre yeni nesil işlemci 3 nanometre fabrikasyon sürecini temel alacak. Böylelikle 5 nm sürecine kıyasla %15'e kadar daha yüksek performans sunabilecek. Ayrıca güç tüketiminin %30 oranında azalacağı belirtiliyor.

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M3 işlemcili ilk modeller ne zaman gelecek?

M3 tabanlı ilk Apple cihazların 2023 sonu ya da 2024 başı gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunlar muhtemelen 13 ve 15 inç MacBook Air ile birlikte yeni iMac olacak. M3 yükseltmesi için başka modellerin de bahsi geçiyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo şirketin 2024'ün ilk yarısında M3 Pro ve M3 Max işlemcili MacBook Pro modellerini piyasaya sürebileceğini söyledi. Önümüzdeki haftalarda Apple'ın M3 işlemcili modellerle ilgili planları daha da netleşecek.

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