Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz aralık ayında iPhone kullanıcıları için iOS 16.2 sürümünü yayınladı. Ancak iPhone 14 modellerinde ortaya çıkan bazı sorunlar, Apple’ın iOS 16.3 çalışmalarını hızlandırmış gibi görünüyor. Bu bağlamda önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak iOS 16.3 güncellemesi beraberinde neler getirecek? İşte yeni sürümün öne çıkan özellikleri

iOS 16.3 ile sunulacak yenilikler belli oldu

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda iPhone 14 Pro modellerinde ilginç bir yatay çizgi hatası ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak çeşitli cihazlarda, kilit ekranı duvar kağıdının bazen siyah görünmesine yol açan bir hata tespit edildi. Apple’ın sürüm notlarına göre iOS 16,3, iPhone kullanıcılarının beklediği iki büyük düzeltmeyi de içerecek. Ayrıca 2. nesil HomePod desteği ve fiziksel güvenlik anahtarları dahil olmak üzere yeni özelliklere sahip olacak.

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Ek olarak yeni sürüm, Siri ve CarPlay ile ilgili bazı hataları da ortadan kaldırıyor. Böylece Siri, müzik isteklerine karşı daha duyarlı hale getirilecek.

Ayrıca Apple, daha önce iOS 16.2 ile birlikte kullanıma sunulacak yeni Ev uygulaması güncellemesini ani bir kararla geri çekmişti. Platformu "daha güvenilir ve verimli" hale getirecek bu güncelleme, iOS 16.3 beta sürümünde yeniden ortaya çıktı. Ancak iOS 16.3'ün bir parçası mı yoksa ayrı bir güncelleme olarak mı geleceği henüz belli değil. Apple, tüm uyumlu iPhone modelleri için önümüzdeki haftaiOS 16.3'ü yayınlayacak.

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iOS 16.3'ün çıkış tarihi belli oldu: İşte sunulan yenilikler