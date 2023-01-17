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    Apple M2 Pro ve M2 Max tanıtıldı: Mac'ler için zirve performans

    Apple, M2 Max ve M2 Pro işlemcilerini tanıttı. Gelişmiş özellikleri ile birçok kullanıcı tarafından beklenen işlemciler neler sunuyor? İşte M2 Max ve M2 Pro özellikleri
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    Apple M2 Pro ve M2 Max tanıtıldı: Mac'ler için zirve performans Tam Boyutta Gör
    Apple, bu akşam sürpriz bir duyuru ile yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcilerini tanıttı. Peki, uzun zamandır beklenen tepe model M2 işlemcilerin özellikleri ve getirileri neler? İşte detaylar

    Geçtiğimiz yıl M1 işlemciyle büyük ses getiren Apple, bu başarıyı M1 Pro ve M1 Max işlemcilere taşımayı başardı. Bugün tanıtılan M2 Pro ve M2 Max ise, performans ve verimlilik özelliklerine ek olarak, önceki nesilden yüzde 40 daha hızlı yeni nesil 16 çekirdekli Neural Engine, yeni nesil Secure Enclave ve geliştirilmiş medya motoru ile öne çıkıyor.

    Apple M2 Pro özellikleri

    İkinci nesil 5nm teknolojisi ile üretilen M2 Pro, M1 Pro'dan yaklaşık yüzde 20M2'den ise iki kat daha fazla 40 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. Gücünü sekiz adede kadar yüksek performans ve dört verimlilik çekirdeğinden alan M2 Pro, 10 veya 12 çekirdekli konfigürasyonlar ve 32 GB'a kadar birleşik bellek tarafından destekleniyor.

    Apple M2 Pro ve M2 Max tanıtıldı: Mac'ler için zirve performans Tam Boyutta Gör
    Apple'a göre çoklu iş parçacığı görevlerinde 10 çekirdekli M1 Pro'dan yüzde 20'ye kadar daha hızlı olan M2 Pro, ayrıca M2'nin iki katı olan 200 GB/s bellek bant genişliği sunuyor. Düşük güç tüketimi ve yüksek performansı ile dikkat çeken yeni işlemci, Adobe Photoshop gibi uygulamalar, ağır iş yüklerinde en güçlü Intel tabanlı MacBook Pro'ya kıyasla 2,5 kata kadar daha hızlı.

    M2 Pro'nun entegre grafik birimi, 19 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilir olacak ve daha yüksek L2 önbellek boyutu sunacak. Ayrıca H.264, HEVC ve ProRes video kodlama ve kod çözme dahil olmak üzere daha verimli bir medya motoruna sahip olan işlemci, birden fazla 4K ve 8K ProRes video akışına olanak tanıyacak. Böylece Apple, yeni işlemcinin M1 Pro'dan yüzde 30'a kadar daha iyi görüntü işleme ve oyun performansı sunacağını belirtiyor.

    Apple M2 Max özellikleri

    Apple'ın en gözde işlemcisi M2 Max, yonga setinin performansını ve yeteneklerini daha da ileriye taşıyor. M1 Max'ten 10 milyar daha fazla ve M2'den ise 3 kat daha fazla 67 milyar transistöre sahip olan işlemci, 96 GB'a kadar birleşik belleği ile 400 GB/s bellek bant genişliği sunacak. Bu değerin Pro modelden iki kat daha yüksek olduğunu belirtelim.

    Apple M2 Pro ve M2 Max tanıtıldı: Mac'ler için zirve performans Tam Boyutta Gör
    M2 Max, M2 Pro ile aynı yeni nesil 12 çekirdekli yapılandırmayı koruyor. Ancak entegre grafik birimi tarafında büyük bir fark söz konusu. 38 adede kadar çekirdek ve daha yüksek L2 önbellek boyutu ile donatılan işlemci, grafik tabanlı görevlerde M1 Max'ten yüzde 30'a kadar daha hızlı. Ayrıca M2 Max, Pro modele kıyasla iki video kodlama ve iki ProRes motoruna ev sahipliğiyapıyor.

    Apple'a göre M2 Max, şu anda sektörün watt başına performansta en hızlı işlemcisi konumunda. Cuppertino devi, yeni işlemcinin görsel efektlerden makine öğrenimi modellerini eğitmeye ve gigapiksel görüntüleri birleştirmeye kadar tüm görevlerde üstün performans sunacağını belirtiyor.

    M2 Pro teknik özellikler

    • CPU Çekirdek Sayısı: 10/12
    • GPU Çekirdek Sayısı: 19'a kadar
    • Neural Engine: 16
    • Transistör Sayısı: 40 milyar
    • Bellek 32GB'a kadar
    • Bellek Bant Genişliği: 200 GB/s

    M2 Max teknik özellikler

    • CPU Çekirdek Sayısı: 12
    • GPU Çekirdek Sayısı: 38'e kadar
    • Neural Engine: 16
    • Transistör Sayısı: 67 milyar
    • Bellek Bant Genişliği: 400 GB/s
    • Bellek 96GB'a kadar
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