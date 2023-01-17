Apple M2 Pro ve M2 Max tanıtıldı: Mac'ler için zirve performans

- Apple M2 Pro özellikleri
- Apple M2 Max özellikleri
- M2 Pro teknik özellikler
- M2 Max teknik özellikler
- Yorumlar
Geçtiğimiz yıl M1 işlemciyle büyük ses getiren Apple, bu başarıyı M1 Pro ve M1 Max işlemcilere taşımayı başardı. Bugün tanıtılan M2 Pro ve M2 Max ise, performans ve verimlilik özelliklerine ek olarak, önceki nesilden yüzde 40 daha hızlı yeni nesil 16 çekirdekli Neural Engine, yeni nesil Secure Enclave ve geliştirilmiş medya motoru ile öne çıkıyor.
Apple M2 Pro özellikleri
İkinci nesil 5nm teknolojisi ile üretilen M2 Pro, M1 Pro'dan yaklaşık yüzde 20, M2'den ise iki kat daha fazla 40 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. Gücünü sekiz adede kadar yüksek performans ve dört verimlilik çekirdeğinden alan M2 Pro, 10 veya 12 çekirdekli konfigürasyonlar ve 32 GB'a kadar birleşik bellek tarafından destekleniyor.
M2 Pro'nun entegre grafik birimi, 19 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilir olacak ve daha yüksek L2 önbellek boyutu sunacak. Ayrıca H.264, HEVC ve ProRes video kodlama ve kod çözme dahil olmak üzere daha verimli bir medya motoruna sahip olan işlemci, birden fazla 4K ve 8K ProRes video akışına olanak tanıyacak. Böylece Apple, yeni işlemcinin M1 Pro'dan yüzde 30'a kadar daha iyi görüntü işleme ve oyun performansı sunacağını belirtiyor.
Apple M2 Max özellikleri
Apple'ın en gözde işlemcisi M2 Max, yonga setinin performansını ve yeteneklerini daha da ileriye taşıyor. M1 Max'ten 10 milyar daha fazla ve M2'den ise 3 kat daha fazla 67 milyar transistöre sahip olan işlemci, 96 GB'a kadar birleşik belleği ile 400 GB/s bellek bant genişliği sunacak. Bu değerin Pro modelden iki kat daha yüksek olduğunu belirtelim.
Apple'a göre M2 Max, şu anda sektörün watt başına performansta en hızlı işlemcisi konumunda. Cuppertino devi, yeni işlemcinin görsel efektlerden makine öğrenimi modellerini eğitmeye ve gigapiksel görüntüleri birleştirmeye kadar tüm görevlerde üstün performans sunacağını belirtiyor.
M2 Pro teknik özellikler
- CPU Çekirdek Sayısı: 10/12
- GPU Çekirdek Sayısı: 19'a kadar
- Neural Engine: 16
- Transistör Sayısı: 40 milyar
- Bellek 32GB'a kadar
- Bellek Bant Genişliği: 200 GB/s
M2 Max teknik özellikler
- CPU Çekirdek Sayısı: 12
- GPU Çekirdek Sayısı: 38'e kadar
- Neural Engine: 16
- Transistör Sayısı: 67 milyar
- Bellek Bant Genişliği: 400 GB/s
- Bellek 96GB'a kadar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: