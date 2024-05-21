iOS 17.5.1 yayınlandı: En büyük sorun çözüldü

iOS 17.5.1 yayınlandı
Kaçıranlar için iOS 17.5 yayınlandıktan kısa süre sonra eski veya silinen fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasına yol açan bir hata keşfedildi. Buna yönelik iPhone ve iPad kullanıcılarından gelen şikayetler artarken, bir kullanıcı 2010 yılına ait fotoğrafların iCloud arşivinde göründüğünü dile getirdi. Dolayısıyla kafa karışıklığı ve neler olup bittiğine dair endişeler devam ediyordu.
iOS 17.5.1 ise esasen buna odaklanıyor diyebiliriz. Paylaşılan sürüm notlarına göre hem iOS 17.5.1 hem de iPadOS 17.5.1, sorunu ortadan kaldırıyor. Apple ise bunun nasıl gerçekleştiğini hâlâ açıklamadı ancak Fotoğraflar veritabanındaki bir veri sorununa işaret edilmiş durumda.
Apple'dan paylaşılan açıklama ise şu şekilde; “Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri sağlar ve veri tabanı bozulması yaşayan fotoğrafların silinmiş olsalar bile Fotoğraflar kütüphanesinde yeniden görünebildiği nadir bir sorunu giderir” Güncelleme adımlarına ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.
- Ardından Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyin.
- Açılan ekrandan yeni sürümü indir ve yükle butonuna basın.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.