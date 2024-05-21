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    Anlık Bildirim

    iOS 17.5.1 yayınlandı: En büyük sorun çözüldü

    Apple, iPhone'lar için iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, silinen fotoğrafların galeride görünmesi dahil olmak üzere birden fazla düzeltme içeriyor. Peki, yenilikler neler?
    iOS 17.5.1 yayınlandı: En büyük sorun çözüldü Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 işletim sistemi için ufak çaplı bir düzeltme yayınlandı. Son sürümü takip eden iOS 17.5.1 güncellemesi, herhangi bir özellik içermiyor. Ancak bazı kullanıcıların karşılaştığı silinen fotoğrafların geri dönmesi sorunu nihayet çözüme kavuştu.

    iOS 17.5.1 yayınlandı

    Kaçıranlar için iOS 17.5 yayınlandıktan kısa süre sonra eski veya silinen fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasına yol açan bir hata keşfedildi. Buna yönelik iPhone ve iPad kullanıcılarından gelen şikayetler artarken, bir kullanıcı 2010 yılına ait fotoğrafların iCloud arşivinde göründüğünü dile getirdi. Dolayısıyla kafa karışıklığı ve neler olup bittiğine dair endişeler devam ediyordu. 

    iOS 17.5.1 ise esasen buna odaklanıyor diyebiliriz. Paylaşılan sürüm notlarına göre hem iOS 17.5.1 hem de iPadOS 17.5.1, sorunu ortadan kaldırıyor. Apple ise bunun nasıl gerçekleştiğini hâlâ açıklamadı ancak Fotoğraflar veritabanındaki bir veri sorununa işaret edilmiş durumda. 

    Apple'dan paylaşılan açıklama ise şu şekilde; “Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri sağlar ve veri tabanı bozulması yaşayan fotoğrafların silinmiş olsalar bile Fotoğraflar kütüphanesinde yeniden görünebildiği nadir bir sorunu giderir” Güncelleme adımlarına ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    1. iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ardından Genel >  Yazılım Güncelleme adımlarını izleyin.
    3. Açılan ekrandan yeni sürümü indir ve yükle butonuna basın.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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