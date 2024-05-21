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Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 işletim sistemi için ufak çaplı bir düzeltme yayınlandı. Son sürümü takip eden iOS 17.5.1 güncellemesi, herhangi bir özellik içermiyor. Ancak bazı kullanıcıların karşılaştığı silinen fotoğrafların geri dönmesi sorunu nihayet çözüme kavuştu.

iOS 17.5.1 yayınlandı

Kaçıranlar için iOS 17.5 yayınlandıktan kısa süre sonra eski veya silinen fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasına yol açan bir hata keşfedildi. Buna yönelik iPhone ve iPad kullanıcılarından gelen şikayetler artarken, bir kullanıcı 2010 yılına ait fotoğrafların iCloud arşivinde göründüğünü dile getirdi. Dolayısıyla kafa karışıklığı ve neler olup bittiğine dair endişeler devam ediyordu.

iOS 17.5.1 ise esasen buna odaklanıyor diyebiliriz. Paylaşılan sürüm notlarına göre hem iOS 17.5.1 hem de iPadOS 17.5.1, sorunu ortadan kaldırıyor. Apple ise bunun nasıl gerçekleştiğini hâlâ açıklamadı ancak Fotoğraflar veritabanındaki bir veri sorununa işaret edilmiş durumda.

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Apple'dan paylaşılan açıklama ise şu şekilde; “Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri sağlar ve veri tabanı bozulması yaşayan fotoğrafların silinmiş olsalar bile Fotoğraflar kütüphanesinde yeniden görünebildiği nadir bir sorunu giderir” Güncelleme adımlarına ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın. Ardından Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyin. Açılan ekrandan yeni sürümü indir ve yükle butonuna basın.

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iOS 17.5.1 yayınlandı: En büyük sorun çözüldü