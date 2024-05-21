2024 iPhone SE 4 muhtemel fiyatı sızdırıldı: Neler bekleniyor?

2024 iPhone SE 4 fiyatı ortaya çıktı
Bildiğiniz üzere halihazırda mevcut olan iPhone SE 3, 429 dolar gibi bir fiyatla satın alınabiliyor. Daha önceki tahminler ise bir sonraki modelin yakın bir fiyatla satışa çıkacağı yönündeydi. Ancak son sızıntılar, bunun çok daha üzerine çıkılacağını gösteriyor. Öyle ki Apple, 499 doların altında bir fiyat etiketi hedefleyecek.
Şu an için iPhone SE 4'ün özellikleri veya pazarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak beklentilere göre 2025 yılında OLED panel, Face ID ve daha fazlasıyla yenilenecek. Zira son sızıntılar da bu bekleyişin sona yaklaştığı yönünde.
iPhone SE 4 neler sunacak?
Mevcut raporlara göre iPhone SE 4, ön yüzünde 60Hz yenileme hızı 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak. Üstelik bu bölümde Face ID sensörüne yer verileceğini hatırlatalım. 48.5 x 71.2 x 7.8mm ölçülerinde ve 166g ağırlığında olacak iPhone SE 4'ün 7000 serisi alüminyum çerçeve, cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.
Ayrıca Face ID desteği ile iPhone 13'e benzeyecek. Ancak arka bölümden iPhone XR gibi görünecek ve tek bir kameraya (IMX503, 1/2.55", f/1.8) sahip olacak. Telefonun kamerası ise en fazla 1080p video kaydı ile sınırlı. Ek olarak A16 Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipi, AI fotoğraf modu, 3279 mAh pil (20W şarj) Wi-Fi 6, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB/512GB depolama, Snapdragon X70 modem ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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iPhone SE 4 (2024), Teknoloji Haberleri ve Apple