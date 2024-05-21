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    2024 iPhone SE 4 muhtemel fiyatı sızdırıldı: Neler bekleniyor?

    Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin muhtemel satış fiyatı paylaşıldı. Bir sonraki bütçe odaklı iPhone'u, OLED panel ve daha fazlasına sahip olacak. Ancak daha pahalı bir fiyatla...
    2024 iPhone SE 4 fiyatı ortaya çıktı! Beklenenden pahalı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir gündemden düşmüyor. Bildiğiniz gibi iPhone SE 3 satış beklentilerinin altında kalmış, iPhone SE 4 modeli ise geçtiğimiz yıl pas geçilmişti. Dolayısıyla üzerindeki beklentiler bir hayli artmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone SE 4 için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı. 

    2024 iPhone SE 4 fiyatı ortaya çıktı

    Bildiğiniz üzere halihazırda mevcut olan iPhone SE 3, 429 dolar gibi bir fiyatla satın alınabiliyor. Daha önceki tahminler ise bir sonraki modelin yakın bir fiyatla satışa çıkacağı yönündeydi. Ancak son sızıntılar, bunun çok daha üzerine çıkılacağını gösteriyor. Öyle ki Apple, 499 doların altında bir fiyat etiketi hedefleyecek.

    Şu an için iPhone SE 4'ün özellikleri veya pazarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak beklentilere göre 2025 yılında OLED panel, Face ID ve daha fazlasıyla yenilenecek. Zira son sızıntılar da bu bekleyişin sona yaklaştığı yönünde. 

    iPhone SE 4 neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre iPhone SE 4, ön yüzünde 60Hz yenileme hızı 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak. Üstelik bu bölümde Face ID sensörüne yer verileceğini hatırlatalım. 48.5 x 71.2 x 7.8mm ölçülerinde ve 166g ağırlığında olacak iPhone SE 4'ün 7000 serisi alüminyum çerçeve, cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. 

    Ayrıca Face ID desteği ile iPhone 13'e benzeyecek. Ancak arka bölümden iPhone XR gibi görünecek ve tek bir kameraya (IMX503, 1/2.55", f/1.8) sahip olacak. Telefonun kamerası ise en fazla 1080p video kaydı ile sınırlı. Ek olarak A16 Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipi, AI fotoğraf modu, 3279 mAh pil (20W şarj) Wi-Fi 6, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB/512GB depolama, Snapdragon X70 modem ile karşılaşacağız. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone SE 4 (2024), Teknoloji Haberleri ve Apple
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