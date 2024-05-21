2024 iPhone SE 4 muhtemel fiyatı sızdırıldı: Neler bekleniyor?

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir gündemden düşmüyor. Bildiğiniz gibi iPhone SE 3 satış beklentilerinin altında kalmış, iPhone SE 4 modeli ise geçtiğimiz yıl pas geçilmişti. Dolayısıyla üzerindeki beklentiler bir hayli artmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone SE 4 için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

2024 iPhone SE 4 fiyatı ortaya çıktı

Bildiğiniz üzere halihazırda mevcut olan iPhone SE 3, 429 dolar gibi bir fiyatla satın alınabiliyor. Daha önceki tahminler ise bir sonraki modelin yakın bir fiyatla satışa çıkacağı yönündeydi. Ancak son sızıntılar, bunun çok daha üzerine çıkılacağını gösteriyor. Öyle ki Apple, 499 doların altında bir fiyat etiketi hedefleyecek.

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Şu an için iPhone SE 4'ün özellikleri veya pazarda ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak beklentilere göre 2025 yılında OLED panel, Face ID ve daha fazlasıyla yenilenecek. Zira son sızıntılar da bu bekleyişin sona yaklaştığı yönünde.

iPhone SE 4 neler sunacak?

Mevcut raporlara göre iPhone SE 4, ön yüzünde 60Hz yenileme hızı 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak. Üstelik bu bölümde Face ID sensörüne yer verileceğini hatırlatalım. 48.5 x 71.2 x 7.8mm ölçülerinde ve 166g ağırlığında olacak iPhone SE 4'ün 7000 serisi alüminyum çerçeve, cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Ayrıca Face ID desteği ile iPhone 13'e benzeyecek. Ancak arka bölümden iPhone XR gibi görünecek ve tek bir kameraya (IMX503, 1/2.55", f/1.8) sahip olacak. Telefonun kamerası ise en fazla 1080p video kaydı ile sınırlı. Ek olarak A16 Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipi, AI fotoğraf modu, 3279 mAh pil (20W şarj) Wi-Fi 6, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB/512GB depolama, Snapdragon X70 modem ile karşılaşacağız.

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2024 iPhone SE 4 fiyatı ortaya çıktı! Beklenenden pahalı