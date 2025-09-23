iOS 26.1 Beta yayınlandı: Apple Intelligence artık Türkçe!

Apple Intelligence artık Türkçe
Yeni sürümdeki en önemli yeniliklerden biri Apple Intelligence tarafında. Daha önce sınırlı dil desteğine sahip olan sistem, artık Türkçe dahil dokuz yeni dili destekliyor. Böylece iPhone kullanıcıları yapay zekâ tabanlı metin üretimi, özetleme ve çeviri gibi işlevleri Türkçe kullanabilecek. Eklenen diğer diller arasında Çince (Geleneksel), Danca, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Vietnamca ve Flemenkçe de yer alıyor.
Apple Müzik ve Takvim'de yenilikler
Arayüz tarafında da birkaç değişiklik göze çarpıyor. Telefon uygulamasındaki numara takımı "Liquid Glass" adı verilen saydam tasarımla güncelleniyor. Takvim uygulaması, etkinlikleri artık renkli vurgularla öne çıkarıyor. Fotoğraflar uygulamasında video oynatıcı daha koyu renkli kontrollerle yenilenmiş durumda. Apple Music ise mini oynatıcıda şarkı değiştirme için kaydırma hareketini desteklemeye başlıyor.
Bunun yanında, iOS 26.1 beta kodlarında Model Context Protocol (MCP) desteğine dair işaretler de bulundu. MCP, yapay zekâ sistemlerinin üçüncü taraf uygulamalarla daha uyumlu çalışmasına olanak tanıyacak. Henüz son kullanıcıya açılmış değil ancak gelecekte Siri ve Kestirmeler uygulaması üzerinden farklı yapay zekâ modellerinin iOS ekosistemine entegre edilebilmesi bekleniyor.
iOS 26.1 beta 1 şu anda yalnızca geliştiricilere açık durumda. Apple'ın önümüzdeki haftalarda herkese açık beta sürümünü yayımlaması, kararlı güncellemeyi ise sonbaharda duyurması bekleniyor.