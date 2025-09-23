iOS 26.1 Beta yayınlandı: Apple Intelligence artık Türkçe!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.1 beta 1 güncellemesini geliştiriciler için erişime açtı. iOS 26'nın kararlı sürümünün çıkışından kısa süre sonra gelen bu güncelleme, yapay zekâ odaklı yeniliklerin yanı sıra çeşitli arayüz değişikliklerini de içeriyor. En önemli yenilik ise Apple Intelligence için Türkçe desteği ve AirPods'un Canlı Çeviri özelliği olacak.

Apple Intelligence artık Türkçe

Yeni sürümdeki en önemli yeniliklerden biri Apple Intelligence tarafında. Daha önce sınırlı dil desteğine sahip olan sistem, artık Türkçe dahil dokuz yeni dili destekliyor. Böylece iPhone kullanıcıları yapay zekâ tabanlı metin üretimi, özetleme ve çeviri gibi işlevleri Türkçe kullanabilecek. Eklenen diğer diller arasında Çince (Geleneksel), Danca, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Vietnamca ve Flemenkçe de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence'a ek olarak AirPods modellerine geçtiğimiz aylarda eklenen Canlı Çeviri özelliği de genişletiliyor. Başlangıçta yalnızca beş dil destekleyen sistem, iOS 26.1 ile Japonca, Korece, İtalyanca ve iki farklı Çince varyantını da kapsayacak. Ancak Türkçe'nin bu özellik için ne zaman geleceği henüz belli değil.

Apple Müzik ve Takvim'de yenilikler

Arayüz tarafında da birkaç değişiklik göze çarpıyor. Telefon uygulamasındaki numara takımı "Liquid Glass" adı verilen saydam tasarımla güncelleniyor. Takvim uygulaması, etkinlikleri artık renkli vurgularla öne çıkarıyor. Fotoğraflar uygulamasında video oynatıcı daha koyu renkli kontrollerle yenilenmiş durumda. Apple Music ise mini oynatıcıda şarkı değiştirme için kaydırma hareketini desteklemeye başlıyor.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında Apple, daha önce kullanılan "Hızlı Güvenlik Yanıtı" güncellemelerini "Arka Planda Güvenlik İyileştirmesi" adı altında yeniden adlandırdı. Bu sayede güvenlik yamaları ve sistem dosyaları, kullanıcı fark etmeden otomatik olarak yüklenebilecek.

Bunun yanında, iOS 26.1 beta kodlarında Model Context Protocol (MCP) desteğine dair işaretler de bulundu. MCP, yapay zekâ sistemlerinin üçüncü taraf uygulamalarla daha uyumlu çalışmasına olanak tanıyacak. Henüz son kullanıcıya açılmış değil ancak gelecekte Siri ve Kestirmeler uygulaması üzerinden farklı yapay zekâ modellerinin iOS ekosistemine entegre edilebilmesi bekleniyor.

iOS 26.1 beta 1 şu anda yalnızca geliştiricilere açık durumda. Apple'ın önümüzdeki haftalarda herkese açık beta sürümünü yayımlaması, kararlı güncellemeyi ise sonbaharda duyurması bekleniyor.

