iOS 26.4, Apple CarPlay'e yapay zeka desteği getiriyor

Bu ayın başlarında Bloomberg, Apple'ın ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka uygulamalarında ses tabanlı etkileşimleri desteklemek için CarPlay'i güncellemeye hazırlandığını bildirmişti. Bu hafta yayınlanan iOS 26.4 beta 1 güncellemesiyle bu destek resmen geldi.

CarPlay kullanıcıları artık Siri ile sınırlı değil

CarPlay uzun zamandır üçüncü taraf uygulamaları destekliyor ancak Apple, sürücülerin araçta dikkatlerinin dağılmamasını sağlamak için kullanılabilen uygulama türlerini sınırlandırıyor. Anthropic, OpenAI ve Google gibi şirketler daha önce CarPlay uygulamaları çıkaramıyorlardı, bu da CarPlay kullanıcılarını araç içindeyken Siri sesli kontrolleriyle sınırlıyordu.

iOS 26.4 güncellemesiyle destek eklendi

Yeni entegrasyon, CarPlay kullanıcılarının ChatGPT gibi ses tabanlı uygulamalara erişerek eller serbest bir şekilde soru sormasına olanak tanıyacak ancak uygulamalar araç veya iPhone işlevlerini kontrol edemeyecek. Ayrıca, üçüncü taraf bir uygulamayı etkinleştirmek için uyandırma kelimesi seçeneği de olmayacak, bu nedenle kullanıcıların sohbet botunu kullanmak için uygulamayı açmaları gerekecek. Uygulama başlatıldıktan sonra, özelleştirilebilir sesli kontrol ekranı kullanıcılara araç için optimize edilmiş sohbet botu deneyimi sunacak.

OpenAI ve Google'ın da aksiyon alması gerekiyor

Apple, iOS 26.4 ile CarPlay'de bu tür uygulamalar için temel desteği eklemiş olsa da, OpenAI ve Google gibi şirketlerin uygulamalarını CarPlay kullanılabilirliğiyle güncellemesi gerekiyor. Ayrıca, bu uygulamalar CarPlay'de Siri'nin yerini almayacak. CarPlay'de ChatGPT gibi bir özelliğe yalnızca aracınızın bilgi-eğlence ekranındaki özel ChatGPT uygulamasını açarak erişebileceksiniz.

Google ve OpenAI’ın bu fırsattan yararlanıp yararlanmayacağı henüz belli değil. OpenAI şu anda Mac ve iPhone için yerel ChatGPT uygulaması sunarken, Google'ın da iPhone için yerel Gemini uygulaması bulunuyor.

iOS 26.4, Apple CarPlay'e ChatGPT ve Gemini desteği getiriyor

