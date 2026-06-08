iOS 27 ve Yapay Zekalı Siri Tanıtılıyor | WWDC 2026 Tükçe Canlı Yayın

Tam Boyutta Gör Apple, bu akşam ABD'deki Apple Park kampüsünde düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2026) kapsamında yeni teknolojilerini ve yazılım güncellemelerini tanıtacak. WWDC 2026 etkinliğini DonanımHaber YouTube kanalımızda Türkçe simultane çeviriyle canlı olarak ekranlara taşıyoruz.

WWDC 2026 Türkçe Canlı yayın bu akşam saat 19.30'da

Burak Şolt'un sunumuyla gerçekleşecek canlı yayınımız bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Saat 20.00 itibarıyla başlayacak WWDC 2026 etkinliğini ise Türkçe simultane çeviriyle sizlere aktaracağız. Etkinlik boyunca Apple'ın duyuracağı tüm yenilikleri değerlendirecek, sürpriz açıklamaları ve öne çıkan detayları canlı yayında birlikte takip edeceğiz.

Canlı yayınımızı DonanımHaber YouTube kanalı üzerinden izleyebilir, etkinlik sırasında görüş ve yorumlarınızı anlık olarak paylaşabilirsiniz.

WWDC 2026 etkinliğinde neler tanıtılacak?

WWDC etkinliğinde Apple'ın yazılım gelişmeleri tanıtılacak. Bu seneki etkinliğin odak noktasının yapay zekalı yeni nesil Siri olması bekleniyor. Ayrıca iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27’nin yeni özellikleri gösterilecek.

Bunlara ek olarak Apple'ın sürpriz donanım duyuruları yapıp yapmayacağı da merak konusu. Tüm gelişmeleri ve etkinlikte öne çıkan detayları DonanımHaber'in Türkçe canlı yayınında anbean takip edebileceksiniz.

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iOS 27 ve Yapay Zekalı Siri Tanıtılıyor | WWDC 2026 Tükçe Canlı Y

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