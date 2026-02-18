Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26.4 ile CarPlay’e Apple TV geliyor

    iOS 26.4 beta kodları, CarPlay’e Apple TV uygulamasının geleceğini ortaya koyuyor. Araç park halindeyken içerik izlemeye izin verecek bu özellik, multimedya deneyimini genişletecek.

    iOS 26.4 ile CarPlay’e Apple TV geliyor Tam Boyutta Gör

    iOS 26.4 beta sürümünde ortaya çıkan kod parçaları Apple’ın CarPlay platformuna Apple TV uygulamasını getirmeyi planladığını gösteriyor. Bu yenilikle birlikte araç park halindeyken içerik izleme imkanı sunulacak. Ancak uygulamanın detaylı işleyişi henüz net değil.

    CarPlay için yeni hamle

    iOS 26 ile birlikte Apple, CarPlay’de video oynatma desteğini sessiz sedasız eklemeye başlamıştı. Ancak bu özellik, güvenlik nedeniyle yalnızca araç park halindeyken kullanılabiliyor. iOS 26.4 beta kodunda kullanıcıların Apple TV uygulamasına iPhone üzerinden giriş yapmaları gerektiği belirtiliyor. Bu, medyanın oynatılabileceğini gösterirken belirli kısıtlamaların olacağını da işaret ediyor. Kod parçacığında kullanıcıların gizlilik bilgilerini incelemesi ve Apple TV’ye giriş yapması gerektiği ifade ediliyor. Diğer iOS 26 video oynatma uygulamalarında olduğu gibi içeriklerin çalışabilmesi için aracın park edilmiş olması şart olacak.

    Özellikle büyük ekranlı araç içi multimedya sistemlerinin yaygınlaşması ve bu büyük ekranların özellikle elektrikli araçlarda öne çıkmasıyla içerik tüketim talebi artmış durumda. Zira şarj sürecinin tamamlanması beklenirken bu esnada yolcular içerik tüketmeye yöneliyor. CarPlay’deki Apple TV uygulaması, iPhone’daki deneyime benzer şekilde çalışarak kullanıcıların kütüphanelerinden içerik izlemesini sağlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 saat önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iwallet kart nakite çevirme servis işi yapmak istiyorum kayyum atanan şirket çalışanlarına ne olur jeep patriot 2.0 crd arapça öğrenmek zor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum