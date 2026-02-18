iOS 26.4 ile CarPlay’e Apple TV geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

iOS 26.4 beta sürümünde ortaya çıkan kod parçaları Apple’ın CarPlay platformuna Apple TV uygulamasını getirmeyi planladığını gösteriyor. Bu yenilikle birlikte araç park halindeyken içerik izleme imkanı sunulacak. Ancak uygulamanın detaylı işleyişi henüz net değil.

CarPlay için yeni hamle

iOS 26 ile birlikte Apple, CarPlay’de video oynatma desteğini sessiz sedasız eklemeye başlamıştı. Ancak bu özellik, güvenlik nedeniyle yalnızca araç park halindeyken kullanılabiliyor. iOS 26.4 beta kodunda kullanıcıların Apple TV uygulamasına iPhone üzerinden giriş yapmaları gerektiği belirtiliyor. Bu, medyanın oynatılabileceğini gösterirken belirli kısıtlamaların olacağını da işaret ediyor. Kod parçacığında kullanıcıların gizlilik bilgilerini incelemesi ve Apple TV’ye giriş yapması gerektiği ifade ediliyor. Diğer iOS 26 video oynatma uygulamalarında olduğu gibi içeriklerin çalışabilmesi için aracın park edilmiş olması şart olacak.

Özellikle büyük ekranlı araç içi multimedya sistemlerinin yaygınlaşması ve bu büyük ekranların özellikle elektrikli araçlarda öne çıkmasıyla içerik tüketim talebi artmış durumda. Zira şarj sürecinin tamamlanması beklenirken bu esnada yolcular içerik tüketmeye yöneliyor. CarPlay’deki Apple TV uygulaması, iPhone’daki deneyime benzer şekilde çalışarak kullanıcıların kütüphanelerinden içerik izlemesini sağlayacak.

