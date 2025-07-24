BMW, Apple CarPlay Ultra'yı desteklemeyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BMW, Apple CarPlay Ultra’yı entegre etmek yerine kendi yazılımı olan iDrive X'e odaklanacak. Sistem, ilk kez yeni BMW iX3 modeliyle görücüye çıkacak ve gelecekteki tüm Neue Klasse modellerine gelecek.

Apple CarPlay Ultra detaylı inceleme videosu yayınlandı 2 ay önce eklendi

BMW, iDrive X sistemine odaklanacak

Tam Boyutta Gör iDrive X, BMW'nin Panoramik Ekran olarak adlandırdığı ve bağlamsal bilgileri ön camın alt kenarına yansıtan bir özelliğe sahip. BMW, standart ‌CarPlay‌ ve Android Auto işlevlerini desteklemeye devam edecek ancak bu destek yalnızca ana bilgi-eğlence ekranında sağlanacak.

Apple CarPlay Ultra neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Apple, ‌CarPlay‌ Ultra'yı Haziran 2022'de Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıttı. Yeni CarPlay, çok daha sürükleyici ve entegre araç içi arayüz sunuyor. Büyük ölçüde merkezi bilgi-eğlence ekranıyla sınırlı olan standart ‌CarPlay‌ sürümünün aksine ‌CarPlay‌ Ultra, ​aracın tüm ekranlara yayılıyor. Ayrıca sürücülerin klima kontrolü ve kameralar gibi temel araç işlevlerine erişip kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Verilen söze rağmen, CarPlay Ultra yaygınlaşmadı. Duyurudan üç yıl sonra, Aston Martin, araçlarında yeni nesil CarPlay desteğini kullanıma sunan ilk otomobil üreticisi oldu. Diğer otomobil üreticileri, Apple'ın araçlarının sistemlerine müdahale etmesine izin verme fikrine sıcak bakmıyor. Hatta bir raporda, Mercedes-Benz, Volvo, Polestar ve Renault'nun başlangıçta ilgi göstermelerine rağmen CarPlay Ultra'yı kullanmayacağı ortaya çıktı. BMW de Apple CarPlay Ultra'yı entegre etme planı olmadığını doğruladı.

Porsche, Ford, Hyundai, Genesis, Kia, Honda, Acura, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln ve Nissan'ın gelecekte ‌CarPlay‌ Ultra'yı sunması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: