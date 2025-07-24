BMW, Apple CarPlay Ultra'yı desteklemeyecek

Verilen söze rağmen, CarPlay Ultra yaygınlaşmadı. Duyurudan üç yıl sonra, Aston Martin, araçlarında yeni nesil CarPlay desteğini kullanıma sunan ilk otomobil üreticisi oldu. Diğer otomobil üreticileri, Apple'ın araçlarının sistemlerine müdahale etmesine izin verme fikrine sıcak bakmıyor. Hatta bir raporda, Mercedes-Benz, Volvo, Polestar ve Renault'nun başlangıçta ilgi göstermelerine rağmen CarPlay Ultra'yı kullanmayacağı ortaya çıktı. BMW de Apple CarPlay Ultra'yı entegre etme planı olmadığını doğruladı.
Porsche, Ford, Hyundai, Genesis, Kia, Honda, Acura, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln ve Nissan'ın gelecekte CarPlay Ultra'yı sunması bekleniyor.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya