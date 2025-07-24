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    BMW, Apple CarPlay Ultra'yı desteklemeyecek

    BMW, Apple CarPlay Ultra'yı araçlarına entegre etmeme kararı aldı. Alman otomobil üreticisi, yenilenen iDrive deneyimini yeni araçlarına taşımaya odaklanacak.   

    bmw apple carplay ultra desteklemeyecek Tam Boyutta Gör
    BMW, Apple CarPlay Ultra’yı entegre etmek yerine kendi yazılımı olan iDrive X'e odaklanacak. Sistem, ilk kez yeni BMW iX3 modeliyle görücüye çıkacak ve gelecekteki tüm Neue Klasse modellerine gelecek.

    BMW, iDrive X sistemine odaklanacak

    BMW iDrive X sistemi Tam Boyutta Gör
    iDrive X, BMW'nin Panoramik Ekran olarak adlandırdığı ve bağlamsal bilgileri ön camın alt kenarına yansıtan bir özelliğe sahip. BMW, standart ‌CarPlay‌ ve Android Auto işlevlerini desteklemeye devam edecek ancak bu destek yalnızca ana bilgi-eğlence ekranında sağlanacak.

    Apple CarPlay Ultra neler sunuyor?

    Apple CarPlay Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, ‌CarPlay‌ Ultra'yı Haziran 2022'de Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıttı. Yeni CarPlay, çok daha sürükleyici ve entegre araç içi arayüz sunuyor. Büyük ölçüde merkezi bilgi-eğlence ekranıyla sınırlı olan standart ‌CarPlay‌ sürümünün aksine ‌CarPlay‌ Ultra, ​aracın tüm ekranlara yayılıyor. Ayrıca sürücülerin klima kontrolü ve kameralar gibi temel araç işlevlerine erişip kontrol etmelerine olanak tanıyor.

    Verilen söze rağmen, CarPlay Ultra yaygınlaşmadı. Duyurudan üç yıl sonra, Aston Martin, araçlarında yeni nesil CarPlay desteğini kullanıma sunan ilk otomobil üreticisi oldu. Diğer otomobil üreticileri, Apple'ın araçlarının sistemlerine müdahale etmesine izin verme fikrine sıcak bakmıyor. Hatta bir raporda, Mercedes-Benz, Volvo, Polestar ve Renault'nun başlangıçta ilgi göstermelerine rağmen CarPlay Ultra'yı kullanmayacağı ortaya çıktı. BMW de Apple CarPlay Ultra'yı entegre etme planı olmadığını doğruladı.

    Porsche, Ford, Hyundai, Genesis, Kia, Honda, Acura, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln ve Nissan'ın gelecekte ‌CarPlay‌ Ultra'yı sunması bekleniyor.

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    MDK 15 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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