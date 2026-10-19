Apple HomeView Max geliyor: Daha pahalı, daha üst model

Tam Boyutta Gör Apple, HomeView akıllı ev merkeziyle yepyeni bir pazara adım attı. Gelen bilgilere göre Apple, şimdiden HomeView'un robotik kollu daha büyük bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

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En erken 2027'de geliyor

Apple HomeView, 13 Kasım'da ABD'de satışa sunulacak, Avrupa’da ise henüz bir lansman planı bulunmuyor. Bloomberg'in haberine göre, cihaz henüz ilk kullanıcılarına ulaşmadan Apple, 2027 ya da 2028’de piyasaya sürülmesi beklenen, daha büyük ve daha pahalı bir model üzerinde çalışmaya başladı bile. Şirket içinde "J595" kod adıyla anılan bu ürün, HomeView Max, HomeView Ultra veya HomeView 360 gibi isimlerle pazara sunulabilir.

9 inç ekran, 360 derece dönebilen robotik kol

Apple'ın özellikle iki önemli yükseltme planladığı belirtiliyor. İlk olarak, dokunmatik ekranın 7 inçten 9 inçe çıkarılması bekleniyor. İkinci olarak ise ekran, 360 derece dönebilen motorlu bir robotik kol üzerine monte edilecek. Gelişmiş ses tanıma özelliğiyle birleştiğinde bu sistem, ekranın otomatik olarak konuşan kişiye dönük kalmasını sağlayacak.

FaceTime görüşmeleri sırasında ekran ve ön kamera, kullanıcı odanın içinde hareket ettikçe onu takip edecek şekilde konumlanabilecek. Bloomberg, yeni HomeView’un mevcut modelin premium bir alternatifi olarak konumlandırılacak ikinci bir ürün serisi olacağına dikkat çekiyor. İşlevsellik açısından mevcut modelle büyük ölçüde benzerlik göstermesi beklenen HomeView Max, temelde Apple'ın yapay zeka destekli sohbet botu Siri'ye erişim sağlamanın yanı sıra akıllı ev cihazlarını kontrol etme, müzik çalma ve görüntülü görüşme yapma gibi imkanlar sunacak.

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