iOS 17, iPhone'a çok yakın baktığınızda uyarı verecek

Tam Boyutta Gör iOS 17, kullanıcıların telefonu uzun süre göze çok yakın tuttuklarında uyaracak yeni Ekran Mesafesi özelliği ile geliyor. Apple, bu özelliğin çocuklarda miyop olma riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlandığını söylüyor. Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Ekran Mesafesi özelliği nasıl açılacak?

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iOS 17 özelliği olan Ekran Mesafesi açıldığında, kullanıcı ekrana uzun süre çok yakın mesafeden baktığında “iPhone çok yakın” uyarısı ile karşılaşacak. iPhone, güvenli mesafeye getirildikten sonra ekranda onay işareti çıkacak ve kullanıcı “Devam” butonuna dokunarak kullanımı sürdürecek.

iOS 17 Ekran Mesafesi özelliği nasıl açılır?

Ayarlar’ı açın. Ekran Süresi’ne dokunun. Ekran Mesafesi’ne dokunun. Açın ve Devam Et butonuna dokunun. Ekran süresini aç butonuna basın.

Göz yorgunluğu azaltmaya yönelik iOS 17 özelliklerinden biri olan Screen Distance, varsayılan olarak açık olmayacak.

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iOS 17 iPhone Ekran Mesafesi özelliği nasıl açılır?