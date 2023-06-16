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    Anlık Bildirim

    iOS 17, iPhone'a çok yakın baktığınızda uyarı verecek

    Apple'ın WWDC23'te anlatmadığı iOS 17 özellikleri beta kullanıcılar tarafından keşfediliyor. iOS 17 ile iPhone'lar ekrana çok yakın bakıldığında uyarı verecek.  
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    iOS 17 özelliği: Ekran Mesafesi Tam Boyutta Gör
    iOS 17, kullanıcıların telefonu uzun süre göze çok yakın tuttuklarında uyaracak yeni Ekran Mesafesi özelliği ile geliyor. Apple, bu özelliğin çocuklarda miyop olma riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlandığını söylüyor. Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Ekran Mesafesi özelliği nasıl açılacak?

    iOS 17 özelliği olan Ekran Mesafesi açıldığında, kullanıcı ekrana uzun süre çok yakın mesafeden baktığında “iPhone çok yakın” uyarısı ile karşılaşacak. iPhone, güvenli mesafeye getirildikten sonra ekranda onay işareti çıkacak ve kullanıcı “Devam” butonuna dokunarak kullanımı sürdürecek.

    iOS 17 Ekran Mesafesi özelliği nasıl açılır?

    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Ekran Süresi’ne dokunun.
    3. Ekran Mesafesi’ne dokunun.
    4. Açın ve Devam Et butonuna dokunun.
    5. Ekran süresini aç butonuna basın.

    Göz yorgunluğu azaltmaya yönelik iOS 17 özelliklerinden biri olan Screen Distance, varsayılan olarak açık olmayacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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