iOS 17, iPhone'a çok yakın baktığınızda uyarı verecek

iOS 17 özelliği olan Ekran Mesafesi açıldığında, kullanıcı ekrana uzun süre çok yakın mesafeden baktığında “iPhone çok yakın” uyarısı ile karşılaşacak. iPhone, güvenli mesafeye getirildikten sonra ekranda onay işareti çıkacak ve kullanıcı “Devam” butonuna dokunarak kullanımı sürdürecek.
iOS 17 Ekran Mesafesi özelliği nasıl açılır?
- Ayarlar’ı açın.
- Ekran Süresi’ne dokunun.
- Ekran Mesafesi’ne dokunun.
- Açın ve Devam Et butonuna dokunun.
- Ekran süresini aç butonuna basın.
Göz yorgunluğu azaltmaya yönelik iOS 17 özelliklerinden biri olan Screen Distance, varsayılan olarak açık olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi