iOS 4.2.1 çıktı; iPad'de "multitasking" dönemi

Apple kullanıcılarının uzun süren bekleyişi sona erdi ve iOS işletim sisteminin 4.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Özellikle iPad kullanıcıları için oldukça önemli olan öte yandan iPhone ve iPod Touch ile de uyumlu olan yeni güncelleme ile birlikte, çıktığı dönemde "devrimsel bir cihaz" olarak tanımlanan tablet bilgisayar, çoklu uygulama "multitasking" desteği kazanıyor. Game Center entegrasyonu, Folders, AirPlay, AirPrint, MobileMe aboneliği gerektirmeden ücretsiz Find My iPhone (iPad ve iPod Touch) kullanımı ve Safari iyileştirmeleri gibi ek özellikler de iOS 4.2.1 ile gelen yenilikler arasında yer alıyor.
Apple kullanıcıları, iOS 4.2.1 güncellemesini iTunes 10.1 yüklü herhangi bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.
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Arkadaslar kafaniza takmaya inanin degmez. Daha oncede yazdim. Yeni sms tonlari cok kotu. Zaten kullanmazdiniz :)
bende de yok bu sms tonları. bu konuya açıklık getirecek bir arkadaş yok mudur???
hangi sorundan bahsediyorsunuz??
Gerçi güzel özellikler getiriyor bu güncelleme ama ben de sensör problemi çözülsün öpüp başıma koyacağım.
jb gitmeden upgrade yapılmaz
Programında multitaskingi desteklemesi lazım yoksa dediğniz gibi oluyor..
normalde kaldıgı yerden baslaması gerekiyor bende oyle