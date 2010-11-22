iOS 4.2.1 çıktı; iPad'de "multitasking" dönemi

Apple kullanıcılarının uzun süren bekleyişi sona erdi ve iOS işletim sisteminin 4.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Özellikle iPad kullanıcıları için oldukça önemli olan öte yandan iPhone ve iPod Touch ile de uyumlu olan yeni güncelleme ile birlikte, çıktığı dönemde "devrimsel bir cihaz" olarak tanımlanan tablet bilgisayar, çoklu uygulama "multitasking" desteği kazanıyor. Game Center entegrasyonu, Folders, AirPlay, AirPrint, MobileMe aboneliği gerektirmeden ücretsiz Find My iPhone (iPad ve iPod Touch) kullanımı ve Safari iyileştirmeleri gibi ek özellikler de iOS 4.2.1 ile gelen yenilikler arasında yer alıyor.

Apple kullanıcıları, iOS 4.2.1 güncellemesini iTunes 10.1 yüklü herhangi bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.