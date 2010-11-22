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iOS 4.2.1 çıktı; iPad'de "multitasking" dönemi

8 yıl
20,8b
1
42
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple kullanıcılarının uzun süren bekleyişi sona erdi ve iOS işletim sisteminin 4.2.1 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Özellikle iPad kullanıcıları için oldukça önemli olan öte yandan iPhone ve iPod Touch ile de uyumlu olan yeni güncelleme ile birlikte, çıktığı dönemde "devrimsel bir cihaz" olarak tanımlanan tablet bilgisayar, çoklu uygulama "multitasking" desteği kazanıyor. Game Center entegrasyonu, Folders, AirPlay, AirPrint, MobileMe aboneliği gerektirmeden ücretsiz Find My iPhone (iPad ve iPod Touch) kullanımı ve Safari iyileştirmeleri gibi ek özellikler de iOS 4.2.1 ile gelen yenilikler arasında yer alıyor.

Apple kullanıcıları, iOS 4.2.1 güncellemesini iTunes 10.1 yüklü herhangi bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.


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karti 8 yıl
bende var. i4 kullanıyorum acaba i4 e uygun özellik olarak mı geldi
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haQQo 8 yıl

karti
bende var. i4 kullanıyorum acaba i4 e uygun özellik olarak mı geldi

Arkadaslar kafaniza takmaya inanin degmez. Daha oncede yazdim. Yeni sms tonlari cok kotu. Zaten kullanmazdiniz :)
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umutarslan.com 8 yıl
bende dün iph4 için versiyon indirdim 589MB.Xp mübarek :) e içinde program oyunda yok nedir bu kadar fazla olmasının sebebi.Yoksa hızlı çalışmanın sebebi fazla kodmu :S
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba arkadaslar iphone 3GS kullanıyorum ve yarım saat önce 4.2.1 sürümünü kurdum telefonuma ... Farkedilir bir hızlanma var diyebilirim ... Fakat kurulum yaparken Yeni SMS ve MMS sesleri hem de kişiye özel diye söylüyordu ama kurulumdan sonra böyle bir özellik yok ... Multi-tasking bölümüne eklenen ekran parlaklığı cubugu da calısmıyor... ve safari de kelime araması yapılmıyor... tek farkı biraz daha hızlandı diyebilirim o kdr....
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ozansah 8 yıl

DH Misafiri

Merhaba arkadaslar iphone 3GS kullanıyorum ve yarım saat önce 4.2.1 sürümünü kurdum telefonuma ... Farkedilir bir hızlanma var diyebilirim ... Fakat kurulum yaparken Yeni SMS ve MMS sesleri hem de kişiye özel diye söylüyordu ama kurulumdan sonra böyle bir özellik yok ... Multi-tasking bölümüne eklenen ekran parlaklığı cubugu da calısmıyor... ve safari de kelime araması yapılmıyor... tek farkı biraz daha hızlandı diyebilirim o kdr....



bende de yok bu sms tonları. bu konuya açıklık getirecek bir arkadaş yok mudur???
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karti 8 yıl
benim 1 saat kalmıstı hata verdi sinir oldum ya bu arada nod 32 tarzı virüs programı kullananlar güncellemeden once kapatsınlar hata verir yoksa
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tgezer 8 yıl
indiriyorum . 3 saat var diyor . yuh
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karti 8 yıl
GM yükleyen arkadaslar sensor sorununun tamamen ortadan kalktıgın bildirmişler
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ahmetzia 8 yıl
Ya oyle bir sorun yok ztn
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draco1987 8 yıl

karti

GM yükleyen arkadaslar sensor sorununun tamamen ortadan kalktıgın bildirmişler



hangi sorundan bahsediyorsunuz??
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S0NK0Z 8 yıl
Sensor Sorunu cozulsunde baska bisey iatemiyorum :)
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sezersunar 8 yıl

S0NK0Z

Sensor Sorunu cozulsunde baska bisey iatemiyorum :)


Gerçi güzel özellikler getiriyor bu güncelleme ama ben de sensör problemi çözülsün öpüp başıma koyacağım.
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er-soy 8 yıl
Jb olanlar nasıl yukseltebilir 4.2'ye? Jb gitmeden tabiki!
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fatih_h 8 yıl

er-soy

Jb olanlar nasıl yukseltebilir 4.2'ye? Jb gitmeden tabiki!


jb gitmeden upgrade yapılmaz
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tgezer 8 yıl
şu multitasking işine kafam basmadı . altta çalışan programlara basınca baştan başlıyor . kaldığı yerden başlasa anlıcam da .. ne anlamı kaldı ..kapatsa daha iyi değil mi ?
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DarkLea 8 yıl

tgezer

şu multitasking işine kafam basmadı . altta çalışan programlara basınca baştan başlıyor . kaldığı yerden başlasa anlıcam da .. ne anlamı kaldı ..kapatsa daha iyi değil mi ?


Programında multitaskingi desteklemesi lazım yoksa dediğniz gibi oluyor..
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karti 8 yıl

tgezer

şu multitasking işine kafam basmadı . altta çalışan programlara basınca baştan başlıyor . kaldığı yerden başlasa anlıcam da .. ne anlamı kaldı ..kapatsa daha iyi değil mi ?

normalde kaldıgı yerden baslaması gerekiyor bende oyle
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karti 8 yıl
4.2 cıktı jailbreak var ama cydia calısmıyor dostum boyle bir sorun var
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