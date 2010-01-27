Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad, 140.000 uygulamayla satışa sunulacak

9 yıl
7,6b
1
2
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iPad, 140.000 uygulamayla satışa sunulacak
Tam Boyutta Gör

Apple'ın 2008'in Haziran ayında hayata geçirip 1,5 sene gibi bir sürede sunduğu 140,000 uygulama ile iPhone'un başarısında büyük katkısı olan AppStore, bundan böyle iPad'e de destek verecek.

Apple'ın bugün tanıttığı iPad, iPhone OS 3.2 işletim sisteminde çalıştığından rahatlıkla iPhone için yazılmış uygulamaları çalıştıracak. Bu sayede satışa sunulur sunulmaz büyük bir uygulama desteğine sahip olacak olan iPad, yarışa bir adım daha önde başlamış olacak.

iPhone uygulamaları iPad'de tam ekranda çalıştırılmasının yanısıra, geliştiriciler isterlerse yazılımlarını iPad'in çözünürlüğüne yükseltebilecek, sadece ona uygulama hazırlayabilecekler. Apple'ın bugünden itibaren geliştiricilerin kullanımına sunduğu OS 3.2'nin SDK'i içersinde iPad simülatörüne sahip. Bu sayede geliştiriciler programlarını yazarken Mac'lerinden anlık olarak uygulamanın iPad'deki durumuna bakabilecekler.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
çok büyük yazılım ekipleri var.. Haber için tşk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustangGT39 9 yıl
Bir firmanın, yaptığı ürüne hazırladığı altyapı böyle 1 şey olsa gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vodafone Spiga Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim