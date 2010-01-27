iPad, 140.000 uygulamayla satışa sunulacak

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Apple'ın 2008'in Haziran ayında hayata geçirip 1,5 sene gibi bir sürede sunduğu 140,000 uygulama ile iPhone'un başarısında büyük katkısı olan AppStore, bundan böyle iPad'e de destek verecek.

Apple'ın bugün tanıttığı iPad, iPhone OS 3.2 işletim sisteminde çalıştığından rahatlıkla iPhone için yazılmış uygulamaları çalıştıracak. Bu sayede satışa sunulur sunulmaz büyük bir uygulama desteğine sahip olacak olan iPad, yarışa bir adım daha önde başlamış olacak.

iPhone uygulamaları iPad'de tam ekranda çalıştırılmasının yanısıra, geliştiriciler isterlerse yazılımlarını iPad'in çözünürlüğüne yükseltebilecek, sadece ona uygulama hazırlayabilecekler. Apple'ın bugünden itibaren geliştiricilerin kullanımına sunduğu OS 3.2'nin SDK'i içersinde iPad simülatörüne sahip. Bu sayede geliştiriciler programlarını yazarken Mac'lerinden anlık olarak uygulamanın iPad'deki durumuna bakabilecekler.