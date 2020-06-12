Resident Evil Village’ın envanter sistemi ortaya çıktı

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Önümüzdeki yıl, PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için piyasaya sürülecek Resident Evil Village dün yapılan PlayStation 5 etkinliğinde ortaya çıktı. Serinin bir önceki oyununun ana karakteri Ethan Winters’ın başrolde yer alacağı oyun, birinci-şahıs perspektifinde oynanacak.

Oyunun tanıtım videosu haricinde, geliştiricilerin açıklamalarına yer verilen başka bir videoda ise oyunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Oyunda kullanacağımız silah ve diğer önemli eşyaları depolamak için kullanacağımız envanteri gördüğümüz video, bizleri ilk kez Resident Evil 4’te karşılayan “bond çanta” tipi sisteme geri götürüyor.

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Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü üzere çantaya attığımız her eşya belli bir yer kaplıyor. Resident Evil 7 ile Resident Evil 2 ve 3 remakelerinde de kullanılan sistemde hatırlanacağı üzere eşyaların yönünü değiştirebiliyorduk. Çantanın tamamının envantere ayrılmadığı detayı ise oyunun ileriki safhalarında bunu daha çok eşya koyabilecek şekilde genişletebileceğimiz izlenimi veriyor.

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Fotoğrafta görülen bir başka detay ise Ethan’ın sahip olduğu 100 ley değerindeki para birimi. Oyunun nerede geçtiğinin de bir göstergesi sayılabilecek parayla muhtemelen oyun içi mağazadan eşyalar satın alacağız.

Tamamını aşağıda izleyebileceğiniz geliştirici videosundaki en heyecan verici detaylardan biri de oyunda ara yükleme ekranı olmayacağı yönündeki açıklama. Kendimizi oyunun atmosferine daha çok kaptırmamızı sağlayacak bu gelişme, yeni nesil konsollarda kullanılacak süper hızlı SSD’ler sayesinde mümkün olacak.

https://wccftech.com/new-resident-evil-village-video-details-inventory-currency-first-person/

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