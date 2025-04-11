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    Ankara’da şarj istasyonlarına park yasağı getirildi

    Elektrikli araç şarj istasyonlarındaki park alanlarının şarj harici olarak işgal edilmesi büyük bir sorun. Bu doğrultuda UKOME, Ankara’da bu sorunun çözülmesi için emsal karar aldı.
    Ankara’da şarj istasyonlarına park yasağı getirildi Tam Boyutta Gör
    Ankara’da elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Artan elektrikli araç sayısıyla birlikte şarj istasyonlarının verimli kullanımı için yeni bir adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karara göre, şarj istasyonlarında yalnızca aktif şekilde şarj edilen araçların park etmesine izin verilecek.

    Şarj istasyonlarının işgal edilmesine son

    UKOME kararına göre, şarj noktalarının trafik işaret ve levhalarının altına “Şarj edilen araç harici park etmek yasaktır” paneli monte edilecek. Böylece, bu alanların amacı dışında kullanılması ve şarj ihtiyacı olan araçların mağdur edilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Ankara’da 65 adet şarj istasyonu ve 130 araç kapasiteli park alanı bulunuyor. Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Ankara’da da bu alanlara fosil yakıtlı veya şarj işlemi yapmayan araçların park edildiği görülüyor. Bu da elektrikli araç sürücülerinin boştaki istasyondan yararlanamamalarına ve yolda kalmalarına neden oluyor. Yeni uygulama, şarj altyapısının etkinliğini artırırken, elektrikli araç sürücülerinin de günlük ulaşımda yaşadığı sorunları azaltmayı amaçlıyor. Kurallara uymayan sürücüler hakkında ise cezai yaptırımların uygulanabileceği, sürücülerin araçlarının çekilebileceği belirtiliyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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    ankara, elektrikli araç ve
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    Forumdan Konular

    carplay olmayan araca carplay yükleme umreye gidenlerin yorumları barçın orjinal mi otomatik viteste yokuş aşağı inmek deymez mi değmez mi

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