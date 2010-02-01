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iPad ismi Amerika'da Apple'a sorun olabilir

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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iPad ismi Amerika'da Apple'a sorun olabilir
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Apple'ın merakla beklenen iPad'i 27 Ocak'ta tanıtıldı. Kullanıcıyla da Mart ayı içersinde ilk olarak Amerika'da tanışacak. Ancak ortada bir sorun var ve bu Apple'ın başını ağrıtabilir.

Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Uzakdoğu'da iPad isim hakkı Slate Computing, LLC aracılığıyla Apple'ın elinde bulunuyor. Slate Computing, LLC; Apple'ın iPhone'un isim hakkını elinde bulunduran Ocean Telecom Services gibi aracı bir firma. Apple, bu firmalar aracılığıyla yeni isim hakları alırken, bu sayede yeni isimlerin kendi tarafından alındığını da gizliyor. Ülkemizde de iPad'in isim hakkı Slate Computing tarafından Ekim ayında koruma altına alınmış.

Ancak Apple'ın işinin Amerika'da biraz zor olduğunu söyleyebiliriz. iPad'in isim hakkını Avustralya'da elinde bulunduran IP Application Development, LLC firması Amerika'da da iPad'in ismini Amerikan Patent Enstitüsüne Ocak ayında kaydettirmiş. Ancak Fujitsu'nun 2003 yılında piyasaya sürdüğü iPad isimli ürünün renkli dokunmatik ekran, Wi-Fi, Bluetooth gibi özelliklerle Apple iPad'e benzemesi ve bu sınıftaki iPad isminin Fujitsu'a ait olması Apple'a sorun yaratacak gibi görünüyor. Bu benzerliğin yaratacığı sorunlarda Apple'a karşı yeni bir davaya gebe çünkü Fujitsu'nun yöneticilerinden gelen ilk açıklamalarda Apple'a karşı bir dava açılacağı yönünde.

iPhone isminin kullanım hakkı için Amerika'da Cisco ile anlaşan Apple'ın Fujitsu ile anlaşıp anlaşmayacağınıysa önümüzdeki zaman gösterecek.


Macrumors, Jesus Tablet Yorum Yaz
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LaFleur- 8 yıl
ipad mini ve iPDA isimlerini de alın . işin sonunda karlı çıkabilirsiniz
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infileXible 8 yıl
iCar ismini bence hemen alın,
bu apple yakında
hibrid bir araç çıkarır
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gizmoo 8 yıl
iwatch
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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CoreXXX 9 yıl
aslında şimdiden itop ikot ihot vs gibi isimleri almak lazım. kimbilir piyango bizede vurur bigün:D
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Mert 9 yıl
Apple böyle birşeyi nasıl atlamış onu merak ediyorum.
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Bach 9 yıl
Para her şeyi çözer. :)
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DavutGENC 9 yıl
Sadece derler kullanmaya gelince sizden bizden önce davranırlar.
Öte yandan ismin patenti olması cok sıkıntı yaratacaktır. Ama proffesional şirketler için sorun olmasa gerek
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bilgehankalkan 9 yıl
Türkiyeden'de bir uyanık ocağın 27'sinde ipad diye bir isim hakkı almaya kalkmış.

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wm1tr 9 yıl
onun bilmem de amerikada bunun adına zaten "itampon" demeye başladılar
kadın pedini çağrıştıran ismiyle çok alay ediyorlar...
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TELESCOPE 9 yıl
önümüzdeki zaman gösterecekmiş bakalım,paylaşım için teşekkürler
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