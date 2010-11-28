iPad klonlarının ardı arkası kesilmiyor; Atom Z510 işlemcili yeni bir model daha!

Apple'ın tablet bilgisayar pazarındaki amiral gemisi iPad, çıkışından bu yana aylar geçmesine rağmen elde ettiği yüksek satış başarısıyla Çinli elektronik üreticilerinin gündeminden düşmüyor. Küresel anlamda başarıya imza atmış elektronik ürünleri kopyalama konusunda iddialı olan yerel üreticiler bir kez daha sahneye çıktı ve Windows 7'li yeni bir iPad klonuna daha imza attılar. Tasarım olarak iPad ile büyük benzerlikler gösteren yeni klon, tahmin edebileceğiniz üzere donanım ve yazılım anlamında önemli farklılıklarla geliyor.

ARM tabanlı A4 işlemcisini kullanan ve iOS işletim sistemiyle gelen iPad'in aksine, haberimize konu olan yeni klon benzer diğer ürünleri gibi Intel Atom platformundan güç alıyor. 1.1GHz'de çalışan Atom Z510 işlemcisinin yer aldığı tablet bilgisayar Windows 7 işletim sistemiyle çalışıyor. 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip olan yeni klon, 1GB bellek ve 16GB SSD ile sunuluyor. Üzerinde 3200mAh pil bulunan tabletin boyutları 243×190x13.9mm, ağırlığı ise 640 gr.

Fiyatı hakkında herhangi bir bilginin olmadığı yeni tabletin, benzer diğer örneklerde olduğu gibi iPad'den daha ucuz olması bekleniyor.