iPad klonlarının ardı arkası kesilmiyor; Atom Z510 işlemcili yeni bir model daha!

Apple'ın tablet bilgisayar pazarındaki amiral gemisi iPad, çıkışından bu yana aylar geçmesine rağmen elde ettiği yüksek satış başarısıyla Çinli elektronik üreticilerinin gündeminden düşmüyor. Küresel anlamda başarıya imza atmış elektronik ürünleri kopyalama konusunda iddialı olan yerel üreticiler bir kez daha sahneye çıktı ve Windows 7'li yeni bir iPad klonuna daha imza attılar. Tasarım olarak iPad ile büyük benzerlikler gösteren yeni klon, tahmin edebileceğiniz üzere donanım ve yazılım anlamında önemli farklılıklarla geliyor.
ARM tabanlı A4 işlemcisini kullanan ve iOS işletim sistemiyle gelen iPad'in aksine, haberimize konu olan yeni klon benzer diğer ürünleri gibi Intel Atom platformundan güç alıyor. 1.1GHz'de çalışan Atom Z510 işlemcisinin yer aldığı tablet bilgisayar Windows 7 işletim sistemiyle çalışıyor. 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip olan yeni klon, 1GB bellek ve 16GB SSD ile sunuluyor. Üzerinde 3200mAh pil bulunan tabletin boyutları 243×190x13.9mm, ağırlığı ise 640 gr.
Fiyatı hakkında herhangi bir bilginin olmadığı yeni tabletin, benzer diğer örneklerde olduğu gibi iPad'den daha ucuz olması bekleniyor.
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Hiçbir AR-GE gideri yok, 3. sınıf malzemeyi koy, oldu sana ipad.
çok bilgili ve tecrübeli olduğunu daha ilk mesajında belli ettin artık bırakıyorum DH'ı kendime gidip bir çocuk forum sitesi bulucam
iyi akşamlar
özellikle burası güzeldi...
+1
Değişmeyen mantık >> İlk Apple yaptıysa diğerleri klondur-çakmadır. Samsung Galaxy S'e bile iPhone çakması diyenler olduğunu düşününce bu normal kaçıyor bence :)
Yakında şöyle bir şey de bekliyorum >>> Fareyi ilk kullanan Mac idi. O zaman diğer bütün bilgisayarlar Mac klonu. (bkz: zönk?!?)
Hiçbir özelliği ipade benzemiyor ki ipad klonu olsun?? kim dedi ipad klonu diye???
tasarımı benziyo derseniz ne yapsın adamlar üçgen şeklinde filan mı yapsınlar farklı olmak için.. adamlar çalışmış üretmişler.. artık her tablete de klon demek ne kadar doğru..
üretici çinli ise klondur mantığını aşalım bence...!!!
anlıyorum kavram bozukluğunu düzeltmek için yazdığını fakat bu şekilde negatif yaklaşım iyi değil sadece sana kendini haklı düşündürür. ama kendinden nefret ettirebilirsin dikkat et
Ülkemizde olmasa bile dünya piyasalarında satışa sunulmuş çok sayıda tablet bilgisayar vardır ve bunlar arasında, haberde verdiğimiz model gibi iPad klonu olan çözümler de bulunmaktadır. Bugün Toshiba, Samsung, RIM (BlackBerry) ve Acer gibi dünya devi firmaların yanında daha küçük ölçekli firmalara ait özgün tablet bilgisayar tasarımları da vardır ancak haberimizdeki model bunlardan birisi değildir. Fikir vermesi açısından haberimizdeki modelin, iPad karşılaştırmalı bazı görselleri;
Üstteki iPad, alttaki haberimizde yer alan klon tablet;
İyi akşamlar dilerim.