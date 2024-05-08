iPad kutularından şarj adaptörü kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Apple’ın son yıllardaki en önemli iPad güncellemesi olarak gösterilen Let Loose etkinliğinin yankıları sürerken çok göze çarpmayan küçük ayrıntılar da birer birer ortaya çıkıyor. Bu kez gündemde kutu içeriği var

Yeni iPad modelleri için adaptör gerekecek

Apple çevreye duyarlılık adına yıllardır iPhone kutularına şarj adaptörü koymuyor. Tüketicilerin ellerinde bir adaptör yoksa mutlaka yeni bir adaptör almaları gerekiyor. Şimdi aynı durum yeni iPad modelleri için de geçerli.

Yeni 2024 iPad Pro ve 2024 iPad Air’ın fiyatı açıklandı 1 gün önce eklendi

Dün gece tanıtılan iPad Air 11, iPad Air 13, iPad Pro 11 ve iPad Pro 13 modelleri ön siparişe açıldı ve önümüzdeki hafta sevkiyata başlayacak. Avrupa Birliği, İngiltere ve ülkemizde kutu içerisinde şarj adaptörü yer almıyor. Tüketicilerin mevcut USB Tip-C adaptörü ile yeni cihazları şarj etmeleri mümkün.

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