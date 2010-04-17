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iPad önde gelen bazı üniversitelerde kabul edilmiyor

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'da yoğun ilgi gördüğü için uluslararası satışı Mayıs sonuna ertelenen iPad, İsrail'den sonra bazı üniversitelerde de yasaklanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, alternatif kablosuz ağ donanımlarını karıştırdığı gerekçesiyle İsrail hükümeti tarafından ülkeye girişi engellenen iPad, Amerika'nın en iyi okulları arasında gösterilen George Washington ve Princeton üniversitelerinde, güvenlik [ağ] gerekçeleriyle kabul edilmiyor. Öte yandan Cornell üniversitesi de iPad'in bağlantı problemlerine (bant genişliğine aşırı yüklenme) neden olduğunu belirtiyor.

Apple'ın, iPad için öne sürdüğü en önemli argümanlarından biri de eğitim hayatına ciddi kolaylıklar getirecek olmasıydı. Ancak Amerika'nın en saygın üniversitelerinden üçü, şu an için iPad'in okula girmesine sıcak bakmıyorlar. Arka arkaya gelen haberlerden sonra Apple'ın konuyla ilgili olarak nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.


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AdunToridas. 9 yıl
Türkiye'de üniversitelere alınmasa "bu kafayla AB ye giremeyiz", "hani modernlze oluyorduk?" şeklinde vıdı vıdılar anında başlardı. Bizde bu kafa nerede...
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supermassives 9 yıl
Fashionality;;;;
tabikide tek mesaja sığar ama yukarı çıkıp okursan unutup sonradan yazdıgımı anlarsın...
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AntenKemal 9 yıl
Princeton networku sorunsuz calisiyormus yanlis anlasilmasin. Princeton zaten bu sorunu biz anons ettik baskalari neden etmedi bilmiyoruz diyor ve ekliyor bizim network sistemimizde network ve networkteki cihazlarin lease loglarini karsilastirma sansmiz var oradan tum detaylari tesbit edebiliyoruz, ve networkteki guvenlik sistemimiz kullanicilarimizi korumak acisindan bu tur durumlarda bu cihazlari agdan atip aga baglantisini bloke ediyor diyor. Ipadlar bloke oldugu icin sisteme almiyorlar gereksiz yere sistemde saldiri uyarisi da verdigi icindir. Ipad isletim sistemine ufak bir yamayla bu sorun duzeltilir.
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stekemen 9 yıl
Kıskançlık bu başka bir şey değil,ya da farklı olma çabası.
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1963bursa 9 yıl
israil de sanırım yandaki devletin ip'sini kiraladı, sonra ipad kiralık ip yi kullanmaya devam edince israilin güvenlik altyapısı çöktü ve israile ipad girişini yasakladı sanırım, gayet net bi olay yani...D
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DH Misafiri 9 yıl
Bu işin altından bi bit yeniği çıkacak gibime geliyor.
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slymnuc 9 yıl
Yabanci sitelerden haberin detaylarini ogrendim, soyle ki; ipad arkadas okulun wifi networkunden ip "kiralayip" kullanilmaya baslaniyor, sonra kira suresi bitip ip sini yenilemek yerine ayni ip adresini kullanmaya devam ediyormus. Bu durum guvenlik ve sertifika bazli koca universite altyapisinda kilitlenmelere neden oluyomus. Problem bir wifi problemi degil ama sonucta ipadin duzgun calismayan ag protokolleriyle ilgili. Universite yonetimi tamamen yasak koymak yerine, biz apple ile durumu cozene kadar bir sure kullanmayin demis.
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sertacaygun 9 yıl
Hayret...
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gerbay 9 yıl
Editör arkadaş,
"kabul görmüyor " ile "kabul edilmiyor " arasında anlamsal olarak çok fark var. Bu habere "kabul görmüyor " kısmı uymamış, yanlış anlaşılıyor..
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taners9 9 yıl
Burada anladığm kadarıyla ipad aldığı ip adresini kullanmak için peryodik olarak onay alması gerekiyor. Ama ipad onay almıyor ve ip adresi serbest kalıyor fakat ip adresini kullanmaya devam ediyor. Bu durumda da server ip adresini başka bir bilgisayara atayamıyor ya da çakışıyor. Bir yazılım güncelleştirmesi ile hallederler sanırım.
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iyaan 9 yıl
Detaylı bilgi isteyen arkadaşlar şu sayfalara bi göz atsın..
net.princeton.edu/...
news.softpedia.com/...
helpdesk.princeton.edu/...
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