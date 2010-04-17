iPad önde gelen bazı üniversitelerde kabul edilmiyor

Amerika'da yoğun ilgi gördüğü için uluslararası satışı Mayıs sonuna ertelenen iPad, İsrail'den sonra bazı üniversitelerde de yasaklanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, alternatif kablosuz ağ donanımlarını karıştırdığı gerekçesiyle İsrail hükümeti tarafından ülkeye girişi engellenen iPad, Amerika'nın en iyi okulları arasında gösterilen George Washington ve Princeton üniversitelerinde, güvenlik [ağ] gerekçeleriyle kabul edilmiyor. Öte yandan Cornell üniversitesi de iPad'in bağlantı problemlerine (bant genişliğine aşırı yüklenme) neden olduğunu belirtiyor.

Apple'ın, iPad için öne sürdüğü en önemli argümanlarından biri de eğitim hayatına ciddi kolaylıklar getirecek olmasıydı. Ancak Amerika'nın en saygın üniversitelerinden üçü, şu an için iPad'in okula girmesine sıcak bakmıyorlar. Arka arkaya gelen haberlerden sonra Apple'ın konuyla ilgili olarak nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.