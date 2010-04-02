iPad uygulamaları App Store'da yayında

Apple'ın tableti iPad'in resmen piyasaya çıkışı için son 24 saat içindeyiz. Apple'de iPad'in sorunsuz bir başlangıç yapması için çalışmaya devam ediyor. Bu yöndeki faaliyetlerden biride App Store'da ki iPad uygulamalarının yayınlanması oldu.

App Store'da yayınlanmaya başlanılan iPad uygulamarı içinde AIM for iPad, Brushes iPad Edition, ABC Player, gibi uygulamar yayınlandı. Bunların dışında baskı ve çıktı alabilmek için bazı uygulamalarında yayınlandığı belirtiliyor. Bu programlar sayesinde iPad'i kullanarak belgelerin çıktıları alınabilecek. Cumartesi günü resmen piyasaya sunulacak olan iPad uygulamalarına App Store'a girerek göz atabilirsiniz.