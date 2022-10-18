iPadOS 16, 24 Ekim'de yayınlanacak: İşte yenilikler

Cupertinolu firmanın özellikle Stage Manager (Sahne Yöneticisi) işlevini daha iyi hale getirmek için iPadOS 16'yı Ekim ayına ötelediği bildirilmişti. Optimizasyon işlemi tamamlanan işletim sistemi nihayet önümüzdeki Pazartesi günü kullanıcılarla buluşacak.
iPadOS 16 ile gelecek yeni özellikler:
- Stage Manager: Uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenleyip görevler arası geçişleri hızlı ve kolay hale getirerek tamamıyla yeni bir çoklu görev deneyimi sunuyor
- Mesajlar uygulamasındaki yenilikler: Düzenleme, gönderilen mesajı geri çekme, okunmadı olarak işaretleme ve daha fazlası
- Mail uygulamasındaki yenilikler: Mail’lerin gönderileceği zamanı önceden ayarlayabilme, gönderimi iptal edebilme ve daha fazlası
- Safari'deki yenilikler: Paylaşılan Sekme Grupları özelliği ve geçiş anahtarları
- iPad'in göz alıcı ekranından tam olarak yararlanmak için tasarlanan Hava Durumu uygulaması
- Yepyeni Home uygulaması
- Ekran ölçekleme modu
- Yeniden tasarlanan Game Center paneli
- Masaüstü sınıfı uygulamalar
- Canlı Metin özelliğiyle hızlı eylemler
- Üretkenlik uygulaması Freeform
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