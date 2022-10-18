iPadOS 16, 24 Ekim'de yayınlanacak: İşte yenilikler

Apple'ın iPad için özel olarak tasarladığı işletim sistemi iPadOS 16, 24 Ekim Pazartesi günü kullanıcılarla buluşacak. iPadOS 16 yeni üretkenlik ve iş birliği özellikleriyle gelecek.