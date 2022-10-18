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    iPadOS 16, 24 Ekim'de yayınlanacak: İşte yenilikler

    Apple'ın iPad için özel olarak tasarladığı işletim sistemi iPadOS 16, 24 Ekim Pazartesi günü kullanıcılarla buluşacak. iPadOS 16 yeni üretkenlik ve iş birliği özellikleriyle gelecek.
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    iPadOS 16, 24 Ekim'de yayınlanacak: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple bugün basın bülteni aracılığıyla yeni ürünlerini duyurdu. Şirket aynı zamanda çıkışını Ekim ayına ertelediği iPadOS 16 için tarih verdi. Apple tabletler için özel olarak tasarlanan işletim sistemi 24 Ekim Pazartesi günü kullanıma sunulacak.

    Cupertinolu firmanın özellikle Stage Manager (Sahne Yöneticisi) işlevini daha iyi hale getirmek için iPadOS 16'yı Ekim ayına ötelediği bildirilmişti. Optimizasyon işlemi tamamlanan işletim sistemi nihayet önümüzdeki Pazartesi günü kullanıcılarla buluşacak.

    iPadOS 16, 24 Ekim'de yayınlanacak: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör

    iPadOS 16 ile gelecek yeni özellikler:

    • Stage Manager: Uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenleyip görevler arası geçişleri hızlı ve kolay hale getirerek tamamıyla yeni bir çoklu görev deneyimi sunuyor
    • Mesajlar uygulamasındaki yenilikler: Düzenleme, gönderilen mesajı geri çekme, okunmadı olarak işaretleme ve daha fazlası
    • Mail uygulamasındaki yenilikler: Mail’lerin gönderileceği zamanı önceden ayarlayabilme, gönderimi iptal edebilme ve daha fazlası
    • Safari'deki yenilikler: Paylaşılan Sekme Grupları özelliği ve geçiş anahtarları
    • iPad'in göz alıcı ekranından tam olarak yararlanmak için tasarlanan Hava Durumu uygulaması
    • Yepyeni Home uygulaması
    • Ekran ölçekleme modu
    • Yeniden tasarlanan Game Center paneli
    • Masaüstü sınıfı uygulamalar
    • Canlı Metin özelliğiyle hızlı eylemler
    • Üretkenlik uygulaması Freeform
    iPadOS 16, 24 Ekim'de yayınlanacak: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki hafta başı yayınlanacak iPadOS 16 işletim sistemi 5. nesil iPad ve daha yeni modeller, 5. nesil iPad mini ve daha yeni modeller, 3. nesil iPad Air ve daha yeni modeller ve tüm iPad Pro modelleri için ücretsiz bir yazılım güncellemesi şeklinde sunulacak. Yeni M2 iPad Pro modellerinde ise önceden yüklenmiş olarak gelecek.
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    rayonrx 3 gün önce

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    slamdunk393 4 gün önce

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