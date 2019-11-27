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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 ve 11 Pro Şarjlı Kılıf röntgeni, kamera tuşunun gizemini çözdü

    Apple'ın birinci parti akıllı batarya kılıfları, bu yıl eklenen deklanşör ile oldukça dikkat çekmişti. Kameralara bu yıl ayrıca özen gösteren Apple, bu kılıf ile konuyu daha da pekiştirdi.
    7 sa.
    3,3b
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    7
    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 11 ve 11 Pro Şarjlı Kılıf röntgeni, kamera tuşunun gizemini çözdü
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    Geçen hafta şaşırtan bir Apple tanıtımı, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max için akıllı şarjlı kılıflar olarak ortaya çıkmıştı. Bu kılıflar, geçen yıllarda olmayan bir yeniliğe, kamera butonuna sahipti. Bu buton, iPhone modellerinde amacı kamerayı açmak ve kullanmak olan özel bir buton olmadığından kullanıcıların ve meraklıların ilgisini çekmişti. iFixit tarafından yapılan X ışını kontrolünden ortaya çıkana göre bu buton, Lightning portundaki elektroniklerle bağlantı kuruyor.

    iPhone 11 ve 11 Pro Şarjlı Kılıf röntgeni, kamera tuşunun gizemini çözdü
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    Röntgen görsellerinden görüldüğü üzere kamera butonu, ya da diğer adıyla deklanşör, Lightning portunun altında yer alan elektroniklere bağlanıyor ve cihazla iletişim kuruyor. Şimdiye kadar başka kılıflar da iPhone için benzer fonksiyonlar sunmuştu, yani Apple ürününü beğenmeyenler için alternatifler mevcut. Bu alternatiflerin dezavantajı ise her zamanki gibi Apple’ın entegrasyonunu sunamıyor oluşları. Apple marka akıllı kılıf, cihazın ana ekranında kapasiteyi göstermek gibi bir ekstraya sahip. Bunun yanında, Apple yazılım güncellemeleriyle gelecekte deklanşör butonuna daha farklı fonksiyonlar da ekleyebilir.

    Ayrıca Bkz. "Vivo Z5i tanıtıldı: 8GB RAM, Snapdragon 675 işlemci ve 5.000 mAh pil"

    X ışını görselleriyle ortaya çıktığı üzere kılıfa eklenen bir buton, elektronik devreler aracılığıyla iPhone ile iletişim kurmak zorunda. Bu durum, şarjlı olmayan, yani elektronik parça içermeyen kılıfların bu butona sahip olamayacağının bir kanıtı olarak gösterilebilir. 

    iPhone 11 ve 11 Pro Şarjlı Kılıf röntgeni, kamera tuşunun gizemini çözdü
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    asenler 4 sa. en beğenilen
    Sayın Çağrı Babuçcuoğlu kardeşim, yazıda ısrarla "buton" sözcüğünü kuulanmışsın ki, Fransızca "düğme" demektir. Yani Fransızlar pantolon ya da gömleklerindeki düğmelere de buton derler. Şimdi Türkçesi varken ısrarla Fransızcasını kullanarak, Fransızcanın ortaya çıkmasından asırlar öncesine dayanan köklü Türkçemize hiç de iyi yapmıyoruz güzel kardeşim. Yapmayalım, bozmayalım Atamızın binlerce yıllık emanetini. Türkçe konuşalım, Türkçe yazışalım.
    Sağlıcakla...
    Sayın Çağrı Babuçcuoğlu kardeşim, yazıda ısrarla "buton" sözcüğünü kuulanmışsın ki, Fransızca "düğme" demektir. Yani Fransızlar pantolon ya da gömleklerindeki d...
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    Yanıtla +11
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    dr-erkam89 5 sa. yeni yorumcu
    Apple ve gene gereksiz bi bişey!
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    SeferÇ 5 sa.
    Zaten başka türlü çalışmasını kim bekliyordu ki? Gereksiz bir iş olmuş
    Yanıtla +4
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    veteriner69 4 sa.
    Notre Dame'ın kamburu gibi kılıf!
    Yanıtla +1
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    Biyturs_OnSr 4 sa.
    Duyduğuma göre bu haber yazılırken bu keşfi yapan arkadaşları NASA'ya transfer etmişler. Böylesine zor bir şeyi keşfeden yetenekleri kaçırmamak lazım (!)
    Yanıtla +4
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    asenler 4 sa. en beğenilen
    Sayın Çağrı Babuçcuoğlu kardeşim, yazıda ısrarla "buton" sözcüğünü kuulanmışsın ki, Fransızca "düğme" demektir. Yani Fransızlar pantolon ya da gömleklerindeki düğmelere de buton derler. Şimdi Türkçesi varken ısrarla Fransızcasını kullanarak, Fransızcanın ortaya çıkmasından asırlar öncesine dayanan köklü Türkçemize hiç de iyi yapmıyoruz güzel kardeşim. Yapmayalım, bozmayalım Atamızın binlerce yıllık emanetini. Türkçe konuşalım, Türkçe yazışalım.
    Sağlıcakla...
    Yanıtla +11
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    dr-erkam89 5 sa. yeni yorumcu
    Apple ve gene gereksiz bi bişey!
    Yanıtla +7
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    Sebnem Ferah 5 sa.
    Yok artık!
    Yanıtla +3
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    kültürlü cingen 5 sa.
    Oradan bağlanacağını akıl etmek bu kadar zor olmasa gerek 😁
    Yanıtla +3
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    SeferÇ 5 sa.
    Zaten başka türlü çalışmasını kim bekliyordu ki? Gereksiz bir iş olmuş
    Yanıtla +4
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