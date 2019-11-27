iPhone 11 ve 11 Pro Şarjlı Kılıf röntgeni, kamera tuşunun gizemini çözdü

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Geçen hafta şaşırtan bir Apple tanıtımı, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max için akıllı şarjlı kılıflar olarak ortaya çıkmıştı. Bu kılıflar, geçen yıllarda olmayan bir yeniliğe, kamera butonuna sahipti. Bu buton, iPhone modellerinde amacı kamerayı açmak ve kullanmak olan özel bir buton olmadığından kullanıcıların ve meraklıların ilgisini çekmişti. iFixit tarafından yapılan X ışını kontrolünden ortaya çıkana göre bu buton, Lightning portundaki elektroniklerle bağlantı kuruyor.

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Röntgen görsellerinden görüldüğü üzere kamera butonu, ya da diğer adıyla deklanşör, Lightning portunun altında yer alan elektroniklere bağlanıyor ve cihazla iletişim kuruyor. Şimdiye kadar başka kılıflar da iPhone için benzer fonksiyonlar sunmuştu, yani Apple ürününü beğenmeyenler için alternatifler mevcut. Bu alternatiflerin dezavantajı ise her zamanki gibi Apple’ın entegrasyonunu sunamıyor oluşları. Apple marka akıllı kılıf, cihazın ana ekranında kapasiteyi göstermek gibi bir ekstraya sahip. Bunun yanında, Apple yazılım güncellemeleriyle gelecekte deklanşör butonuna daha farklı fonksiyonlar da ekleyebilir.

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X ışını görselleriyle ortaya çıktığı üzere kılıfa eklenen bir buton, elektronik devreler aracılığıyla iPhone ile iletişim kurmak zorunda. Bu durum, şarjlı olmayan, yani elektronik parça içermeyen kılıfların bu butona sahip olamayacağının bir kanıtı olarak gösterilebilir.

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