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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak

    Apple’ın gelecek yıl 4 adet iphone 12 modeli piyasaya süreceği ifade ediliyor. İki model standart isimlendirmeye iki model ise Pro isimlendirmesine sahip olacak.
    1 hf.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak

    Apple’ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 12 serisinde 5G teknolojisine yer vereceği artık pek çok kaynak tarafından net bir şekilde dile getiriliyor. Bununla birlikte fiyata göre bağlantı hızlarında da değişiklik olacak.

    iPhone 12 özellikleri

    Apple’ın gelecek yıldan itibaren 4 iPhone modeline geçiş yapacağı ifade ediliyor. Bu yıl iPhone 11 isimlendirmesi gelecek yıl da devam edecek. iPhone 12 modelinin standart ve Pro versiyonu ile geleceği iPhone 12 Max ve iPhone 12 Max Pro şeklinde iki model daha olacağı tahmin ediliyor.

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    OLED ekranlı bu modellerden iPhone 12 için 5.4 inç ekran boyutu gündemde. iPhone 12 Pro modeli de 6.1 inçlik boyuta sahip olacak. iPhone 12 Max modeli 6.1 inç iken iPhone 12 Max Pro ise 6.7 inçlik ekrana sahip olacak.

    Standart versiyonlarda iki arka kamera göreceğiz. Pro versiyonlarda üçlü arka kamera sistemi ile World-facing 3D sensing adında derinlik algılamaya dayalı bir teknolojinin de olacağı ifade ediliyor.

    iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak

    Diğer taraftan standart versiyonlarda en yaygın ve haliyle biraz daha yavaş bağlantı hızlarına sahip 6GHz bandı altındaki 5G standardının yer alacağı ifade ediliyor. Pro versiyonlarda ise daha hızlı bağlantıya sahip mmWave tabanlı 5G standardının olacağı belirtiliyor. Apple’ın bu hamleyle telefonunu değiştirmeyi düşünenlere farklı alternatifler sunmayı istediği dile getiriliyor.

    Tüm bunların haricinde Apple bir de iPhone SE2 modeli hazırlıyor. 4.7 inçlik ekrana ve iPhone 8 tasarımına sahip olacak iPhone SE2 modeli Bahar aylarında piyasada olacak. Bu modelde 5G standardı beklenmiyor.



    https://appleinsider.com/articles/19/12/02/only-two-of-four-iphone-12-models-may-support-mmwave-5g Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    koyunsayar 1 hf. en beğenilen
    Yeni ipon un çıkmasına tam 10 ay kaldı ve siz burda hergün 10 ay sonra çıkacak olan ipon için kafa yoruyorsunuz, birbirinize daliyorsunuz.
    Yanıtla +9
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    sayinteker 1 hf. yeni yorumcu
    herkes 5gsiz iphone mu olur abeee yaa diye ağlıyordu. alın 5gli, sanki türkiye'de düzgün işleyecek 5g'de. daha evde vodafone çekmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Ranez 1 hf. sayinteker
    Çıkması, oturması, çekmesi derken 3-4 sene alır. İnsanlar neden aceleyle 5G özelliğini talep ediyor telefonlardan anlamıyorum. Maliyet arttırıcı bir özellik ve kullanamayacaksın ülkede. Bir de 4G yetersizmiş gibi.
    Çıkması, oturması, çekmesi derken 3-4 sene alır. İnsanlar neden aceleyle 5G özelliğini talep ediyor telefonlardan anlamıyorum. Maliyet arttırıcı bir özellik ve ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    +100 dolar fiyat bindirmek için güzel bir yöntem
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    ~Lion King~ 1 hf.
    5G çıksa ne olacak yeaa diyen tipleri anlayamıyorum. Telefonun inanılmaz değer kaybedecek. Kimse burda 2020 de 5G çıkacak demiyor zaten ama satmaya çalıştığında 10.000’e aldığın telefonu 5.000 e zor satacaksın.



    Hem on binlerce TL veriyorsan tabiki 5G’li ve uzun soluklu olsun isterim. 5 sene güncelleme veren telefonum var diye sevineceksin ama 5G kullanamayacaksın. Millet gülmek için ayağa kalkmak zorunda kalır valla.



    Bu saatten sonra yeni nesil iphone almak mantıklı bir iş değil.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 1 hf.
    Neden mi? Telefona 15.000? verince 5 sene kullancağı için insan
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    koyunsayar 1 hf. en beğenilen
    Yeni ipon un çıkmasına tam 10 ay kaldı ve siz burda hergün 10 ay sonra çıkacak olan ipon için kafa yoruyorsunuz, birbirinize daliyorsunuz.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sayinteker 1 hf. yeni yorumcu
    herkes 5gsiz iphone mu olur abeee yaa diye ağlıyordu. alın 5gli, sanki türkiye'de düzgün işleyecek 5g'de. daha evde vodafone çekmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Ranez 1 hf. sayinteker
    Çıkması, oturması, çekmesi derken 3-4 sene alır. İnsanlar neden aceleyle 5G özelliğini talep ediyor telefonlardan anlamıyorum. Maliyet arttırıcı bir özellik ve kullanamayacaksın ülkede. Bir de 4G yetersizmiş gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    AribyAriana 1 hf.
    Son dört yılda her yıl üç iphone çıkaran markanın gelecek yıl beş iphone çıkarması hem süpriz hem de ortalığı ne kadar kızıştırmak istedikleri belli.
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