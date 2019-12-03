iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak

Apple’ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 12 serisinde 5G teknolojisine yer vereceği artık pek çok kaynak tarafından net bir şekilde dile getiriliyor. Bununla birlikte fiyata göre bağlantı hızlarında da değişiklik olacak.

iPhone 12 özellikleri

Apple’ın gelecek yıldan itibaren 4 iPhone modeline geçiş yapacağı ifade ediliyor. Bu yıl iPhone 11 isimlendirmesi gelecek yıl da devam edecek. iPhone 12 modelinin standart ve Pro versiyonu ile geleceği iPhone 12 Max ve iPhone 12 Max Pro şeklinde iki model daha olacağı tahmin ediliyor.

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OLED ekranlı bu modellerden iPhone 12 için 5.4 inç ekran boyutu gündemde. iPhone 12 Pro modeli de 6.1 inçlik boyuta sahip olacak. iPhone 12 Max modeli 6.1 inç iken iPhone 12 Max Pro ise 6.7 inçlik ekrana sahip olacak.

Standart versiyonlarda iki arka kamera göreceğiz. Pro versiyonlarda üçlü arka kamera sistemi ile World-facing 3D sensing adında derinlik algılamaya dayalı bir teknolojinin de olacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan standart versiyonlarda en yaygın ve haliyle biraz daha yavaş bağlantı hızlarına sahip 6GHz bandı altındaki 5G standardının yer alacağı ifade ediliyor. Pro versiyonlarda ise daha hızlı bağlantıya sahip mmWave tabanlı 5G standardının olacağı belirtiliyor. Apple’ın bu hamleyle telefonunu değiştirmeyi düşünenlere farklı alternatifler sunmayı istediği dile getiriliyor.

Tüm bunların haricinde Apple bir de iPhone SE2 modeli hazırlıyor. 4.7 inçlik ekrana ve iPhone 8 tasarımına sahip olacak iPhone SE2 modeli Bahar aylarında piyasada olacak. Bu modelde 5G standardı beklenmiyor.

https://appleinsider.com/articles/19/12/02/only-two-of-four-iphone-12-models-may-support-mmwave-5g