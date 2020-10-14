iPhone 12 duvar kağıtları [Galeri]

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Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro

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Monster Hunter filminin ilk fragmanı hayranların tepkisini çekti

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ASUS’tan 400 serisi anakartlar için açıklama geldi

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Homescapes ve Gardenscapes reklamları yasaklandı

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Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek

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Uygun fiyatlı Ryzen 5 5600 ufukta görüldü: Çıkış tarihi 400 serisi BIOS güncellemesine denk geliyor

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Reuters: Huawei, Honor'u 3.7 milyar dolara satmak için görüşmeler yapıyor

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PS Store'da büyük indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler

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Blue Origin, aynı roketi yedi kez uzaya göndererek yeniden kullanılabilirlik rekoru kırdı

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Amazon’da uygun fiyata Vestel ve Monster Notebook fırsatları var

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ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz

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300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı

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Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı

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Steam'de Assassin's Creed oyunlarına büyük indirimler

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Samsung dayanıklılık odaklı SD kartlarını duyurdu

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Apple kulaklık ve güç adaptörleri indirime giriyor

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iPhone 12 kasasında anten detayı: Antennagate olabilir mi?

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SEGA’dan Xbox Series S bekleyenleri üzecek Yakuza: Like a Dragon grafik ayarları açıklaması geldi

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Panasonic, video odaklı ilk kutu tarzı aynasız kamerasını tanıttı

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Matrix 4 aktöründen heyecanlandıran açıklama: "Matrix 4 sinema sektörünü değiştirecek"

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GÖRÜNTÜLENEN iPhone 12 duvar kağıtları [Galeri]

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iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir?

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iPhone 12 sonrası AirPods ve servis fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

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Amazon Prime Day’de ikinci günün düşen ilk fırsatları

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iPhone 12 tanıtımında bir Türk: Deniz Teoman

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MagSafe geri dönüyor

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Apple'dan kötü haber: Tüm iPhone'ların kutusundan kulaklık ve adaptör kaldırılıyor

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Apple açıkladı: iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmıyor

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En iyi iPhone ile tanışın: iPhone 12 Pro Max

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iPhone 12 Pro karşınızda

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iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi

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Apple'dan daha küçük ve daha ucuz akıllı hoparlör geldi: HomePod mini

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Facebook Messenger yeni bir logo ve yeni bir tasarıma kavuştu

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HBO'dan Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor

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Samsung iki giriş seviyesi akıllı telefonunu piyasaya sürecek: Galaxy A02 ve Galaxy M02

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iPhone 12 etkinliği Canlı | Mesut Çevik ve Erdi Özüağ

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Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu

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ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor

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Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor

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Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi

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