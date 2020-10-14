iPhone 12 duvar kağıtları [Galeri]

Teknoloji Editörü
iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tanıtılmasının ardından, sunum sırasında öne çıkan duvar kağıtları da internetteki yerini aldı.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi"
iPhone 12 duvar kağıtları
Aşağıdaki galerimizden iPhone 12 duvar kağıtlarının koyu mod açık/kapalı varyantlarına göz atabilir, duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü hallerini buraya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS